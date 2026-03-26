Çeviri:
"Egosuyla yönetmek" - Eski AC Milan, Juventus, PSG ve Manchester United forveti Zlatan Ibrahimovic, teknik direktör koltuğundaki "kaosu" önlemek için neden teknik direktör olmadı?
Ibrahimovic'in kariyeri: Oynadığı takımlar ve kazandığı kupalar
Kariyerine 1999 yılında Malmö'de başlayan İbrahimoviç, 2023'te futbolu tamamen bırakana kadar dört farklı on yılda forma giydi. Bu süre zarfında Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United ve LA Galaxy takımlarında forma giydi.
Parlak kariyeri boyunca sayısız kupa kazanan Ibrahimovic'in bu başarıları arasında beş Serie A şampiyonluğu, Fransa'da dört ulusal şampiyonluk ve Old Trafford'da geçirdiği dönemde kazandığı bir Avrupa Ligi zaferi yer alıyor. Ibrahimovic ayrıca İsveç milli takımında 122 kez forma giydi ve bu süreçte 62 gol atarak rekor kırdı.
Aktarabileceği engin deneyimi nedeniyle, emekli olduktan sonra profesyonel sporun en renkli karakterlerinden birinin teknik direktörlüğe yönelip yönelemeyeceği sorusu kaçınılmaz olarak gündeme geldi. Sonunda futbola geri dönmek için alternatif bir yol izlendi.
Ibrahimovic neden teknik direktör olmayı tercih etmedi?
Ibrahimovic, AC Milan’ın perde arkasındaki önemli isimlerden biri olarak hâlâ futbol dünyasının içinde yer alıyor; oyunculuk günlerinde kendini “Tanrı” olarak nitelemekten asla çekinmeyen bu isim, kendisine biçilen bu rolü mükemmel bir şekilde benimsemiş görünüyor.
Ibrahimovic'in yönetime çok fazla "kaos" getirip getirmeyeceği sorulduğunda, Milan efsanesi Ambrosini - BetVictor Online Casino'nun izniyle - GOAL'a verdiği özel röportajda şunları söyledi: "Zlatan şu anda tam olarak ne yapması gerektiğini buldu. Menajer olmak istediğinden emin değilim. Belki de futbolu bıraktığınızda şöyle düşünmeye başlarsınız: ‘Peki, ne yapabilirim? Neler yapabilirim?’ Ve belki de ‘Peki, menajer olabilirim’ diye düşünmesi normaldir.
““Ama bunun kendisi için doğru rol olmadığını fark etti. Çünkü egosuyla başa çıkmak zorunda. Egosuyla başa çıkmanın en iyi yolu, her maçta 30 oyuncuyu düşünmemek, yukarıda kalmaktır. Şu anda bulunduğu pozisyonda kalması gerekiyor. Kulüp sahibine yakın, geçen yılki gibi kulübe çok yakın değil. Bir adım önde kalıp neler olacağını görmeli; inanılmaz futbol bilgisini ortaya koymalı, ama teknik direktör olarak değil.”
Ibrahimovic, beş kez Ballon d’Or ödülünü kazanan Cristiano Ronaldo ile aynı hamurdan yapılmıştı; her zaman kendisinden ve birlikte çalıştığı kişilerden en iyisini talep ederdi. Bu zihniyetin teknik direktörlüğü zorlaştırıp zorlaştırmayacağı sorulduğunda Ambrosini şunları ekledi: “Kariyerinin son yıllarında bile değişti. Çünkü AC Milan’a son kez geri döndüğünde, takım arkadaşlarının 10 yıl önceki kadar iyi olmadığını fark etti. Ve bu, soyunma odasındaki tavrını değiştirdi.
“Elbette gücünü, özgüvenini ve egosunu da beraberinde getirdi. Ancak oyuncuların daha fazlasına ihtiyacı olduğunu fark etti: ‘Tamam, buraya gelin, size ne yapmanız gerektiğini farklı bir şekilde açıklayacağım’. İşte bu yüzden son şampiyonluğu kazandılar.”
Modern futbol, İbrahimoviç ve Balotelli gibi kişilikleri özlüyor mu?
Modern futbolun, Ibrahimovic, Mario Balotelli ve Gennaro Gattuso gibi kişilikleri özlediği söylenebilir; tutkuyla oynayan ve kim oldukları ya da ne yaptıkları konusunda hiçbir özür dilemeyen isimler.
Bunun neden böyle olduğu sorulduğunda, Milan ile dört Serie A şampiyonluğu ve iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Ambrosini şöyle dedi: “Bahsettiğiniz oyuncular sahada oynamayı severler. Şimdi ise yeni nesil saha dışında eğleniyor. Yani, sosyal medyada egolarını tatmin ediyorlar.
“Mario Balotelli eğleniyordu, Zlatan eğleniyordu. Onlar sadece 90 dakikaları olduğunu ve hepsinin bu kadar olduğunu biliyorlar. Şimdi ise oyuncular düşünebileceklerini, enerjilerini saha dışında da harcayabileceklerini biliyorlar. Bu yüzden belki de 90 dakika bazen o kadar da önemli değil. Tabii ki herkes için böyle olmayacak, ama futbolla ilgisi olmayan bir şey hakkında düşünerek çok fazla enerji kaybediyorsunuz. O tür oyuncuları özlüyorum.”
Eski İtalya milli futbolcusu, futbolun Ronaldinho ve Neymar gibi gizemli yetenekleri de kaybettiğini söyledi. Bu oyuncular yüzlerinde bir gülümsemeyle oynuyor ve bir sürü numarayla seyircileri eğlendiriyorlar: “Ronaldinho gibi oynamak için öncelikle Ronaldinho'nun kalitesine sahip olmalısınız. Ve bu kolay olmayacak.
“Bilmiyorum, bir İtalyanla konuşuyorsunuz ve burada İtalya’da, diğer ülkelere göre çok daha fazla kalite eksikliği var. İngiltere’de, Fransa’da, İspanya’da yetenekli oyuncular var. Çok sayıda yetenekli oyuncu var. Burada İtalya’da ise yok. Kesinlikle yok. Ve kendimize neden artık o türden oyuncularımız olmadığını soruyoruz.
“Ama tabii ki bence sorun şu ki, özellikle burada İtalya'da, belki de diğer yerlere göre çok daha fazla, insanlar zaman kaybediyor, enerji kaybediyor, sosyal medya ve başka şeyler. Tabii ki tek neden bu değil. Bir sürü neden var. İtalya'dan bahsediyorum. Bu büyük bir sorun. Kalitemiz yok.”
İtalya toparlanabilir mi? Azzurri için hayati önem taşıyan Dünya Kupası elemeleri
Ibrahimovic’in görevleri arasında, San Siro’ya eski ihtişamlı günlerini geri kazandırmaya çalışırken bu durumu değiştirmeye yardımcı olmak da yer alıyor. Milan, ABD Milli Takımı’nın yıldızı Christian Pulisic ve Portekiz Milli Takımı’ndan Rafael Leao gibi transferlerin yanı sıra, başarılarının merkezinde kendi altyapısından yetişen bir çekirdek kadroya sahip olmayı çok istiyor.
İtalya milli takımı, 2018 ve 2022'deki son iki turnuvaya katılamamış olması nedeniyle, şu anda yarı final aşamasında Kuzey İrlanda ile karşılaşacağı kritik Dünya Kupası eleme play-off maçlarına hazırlanırken, Rossoneri'nin bu sürece yardımcı olup olamayacağı henüz belli değil.