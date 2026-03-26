"Egosuyla yönetmek" - Eski AC Milan, Juventus, PSG ve Manchester United forveti Zlatan Ibrahimovic, teknik direktör koltuğundaki "kaosu" önlemek için neden teknik direktör olmadı?

Ibrahimovic, AC Milan’ın perde arkasındaki önemli isimlerden biri olarak hâlâ futbol dünyasının içinde yer alıyor; oyunculuk günlerinde kendini “Tanrı” olarak nitelemekten asla çekinmeyen bu isim, kendisine biçilen bu rolü mükemmel bir şekilde benimsemiş görünüyor.

Ibrahimovic'in yönetime çok fazla "kaos" getirip getirmeyeceği sorulduğunda, Milan efsanesi Ambrosini - BetVictor Online Casino'nun izniyle - GOAL'a verdiği özel röportajda şunları söyledi: "Zlatan şu anda tam olarak ne yapması gerektiğini buldu. Menajer olmak istediğinden emin değilim. Belki de futbolu bıraktığınızda şöyle düşünmeye başlarsınız: ‘Peki, ne yapabilirim? Neler yapabilirim?’ Ve belki de ‘Peki, menajer olabilirim’ diye düşünmesi normaldir.

““Ama bunun kendisi için doğru rol olmadığını fark etti. Çünkü egosuyla başa çıkmak zorunda. Egosuyla başa çıkmanın en iyi yolu, her maçta 30 oyuncuyu düşünmemek, yukarıda kalmaktır. Şu anda bulunduğu pozisyonda kalması gerekiyor. Kulüp sahibine yakın, geçen yılki gibi kulübe çok yakın değil. Bir adım önde kalıp neler olacağını görmeli; inanılmaz futbol bilgisini ortaya koymalı, ama teknik direktör olarak değil.”

Ibrahimovic, beş kez Ballon d’Or ödülünü kazanan Cristiano Ronaldo ile aynı hamurdan yapılmıştı; her zaman kendisinden ve birlikte çalıştığı kişilerden en iyisini talep ederdi. Bu zihniyetin teknik direktörlüğü zorlaştırıp zorlaştırmayacağı sorulduğunda Ambrosini şunları ekledi: “Kariyerinin son yıllarında bile değişti. Çünkü AC Milan’a son kez geri döndüğünde, takım arkadaşlarının 10 yıl önceki kadar iyi olmadığını fark etti. Ve bu, soyunma odasındaki tavrını değiştirdi.

“Elbette gücünü, özgüvenini ve egosunu da beraberinde getirdi. Ancak oyuncuların daha fazlasına ihtiyacı olduğunu fark etti: ‘Tamam, buraya gelin, size ne yapmanız gerektiğini farklı bir şekilde açıklayacağım’. İşte bu yüzden son şampiyonluğu kazandılar.”