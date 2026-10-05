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'Egosu onu içten içe bitiriyor!' - Christophe Dugarry, Portekiz tartışması nedeniyle Cristiano Ronaldo'yu sert sözlerle eleştirdi
Dugarry, Ronaldo'yu sert sözlerle eleştirdi
Ronaldo'nun milli takım kariyerinin geleceğini çevreleyen durum kaynama noktasına ulaştı ve bu da eski Fransa golcüsü Dugarry'nin büyük hayal kırıklığını dile getirmesine yol açtı. Fransız radyo programı Rothen s'enflamme'de konuşan Dugarry, kısa süre önce teknik direktör Jesus ile yaşadığı bir dizi anlaşmazlığın ardından Portekiz kadrosundan ayrılan beş kez Ballon d'Or kazanan yıldıza yönelik eleştirilerinde geri adım atmadı.
"Bu beni yordu. Vatandaşlarına, milletine bu kadar az saygı duyması korkunç," diyen Dugarry, RMC Sport'taki açıklamalarında eski AC Milan ve Barcelona forveti olarak, Ronaldo'nun mevcut tavrının, yirmi yıl boyunca oluşturmaya çalıştığı profesyonel ve takım odaklı imajdan keskin bir sapma olduğunu öne sürdü.
"Bu korkunç, çünkü eskiden verdiği imaj bu değildi. Sağlıklı bir adam, takım oyuncusu, harika ve cömert biri imajı verirdi. Ama şimdi, son birkaç ayda dönüştüğü, egosunun onu canlı canlı yediği izlenimine kapılıyorum. Oysa çok büyük bir kapıdan çıkabilirdi, ama artık bitti, mahvoldu. Nasıl geri dönmesini istiyorsunuz? Ne yapmaya?" diye sordu Dugarry.
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Yedek rolde olmayı kabullenme mücadelesi
Dugarry ayrıca, Ronaldo'nun kalibresindeki bir oyuncunun performans seviyesinin düştüğünü fark edecek öz farkındalığa sahip olması gerektiğini savundu. Fransız isim, Portekiz'in son uluslararası maç dönemlerinde kaptanı olmadan tartışmasız şekilde daha uyumlu ve daha etkili göründüğüne dikkat çekti. Dugarry, "Ronaldo gibi büyük bir oyuncunun yeteneği, artık iyi performans göstermediğini de görebilmek olmalı. Üç uluslararası turnuvadır durum böyle. Milli takımı onsuz daha verimli," diye devam etti.
Eski forvet, efsane bir ismin forma süresiyle ilgili bir anlaşmazlığın takıma olan bağlılığını raydan çıkarmasına üzüldüğünü ifade ederek, "Onun artık geçiş aşamasında olması, bayrağı devretmesi gerekiyordu. Bütün bunlar sadece teknik direktör sana son yarım saatte oynatacağını söyleyip sonra planlarını değiştirdi diye... Portekizli gençlere nasıl bir mesaj veriyorsun?" dedi.
Ronaldo, milli takım kampından ayrıldı
Teknik direktörün dramayı küçümseme çabalarına rağmen, Jesus'un medyaya Ronaldo'nun Danimarka'ya karşı oynanacak bir sonraki Uluslar Ligi maçına da ilk 11'de başlamayacağını bildirmesiyle durum hızla tırmandı. Bu açıklamadan kısa süre sonra efsanevi forvet, Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença ile yaptığı özel görüşmenin ardından Portekiz milli takım kampından ayrılma gibi radikal bir adım attı.
Bu ayrılık, önemli bir çatlağa dair haberleri güçlendirdi ve tecrübeli golcünün rolünün ele alınış biçiminin hem yetersiz şekilde iletildiğini hem de kişisel olarak aşağılayıcı olduğunu düşündüğünü öne sürdü. Jesus o מאז beri kapının dönüşe açık olduğunu söyleyerek zeytin dalı uzatmaya çalıştı, ancak aralarındaki çalışma ilişkisinde oluşan hasar önemli görünüyor.
- Getty Images Sport
Portekiz, saha dışındaki kaosa rağmen ayakta kalıyor
Milli takım etrafındaki anlatı Ronaldo'nun hayal kırıklıklarının gölgesinde şekillense de, sahadaki sonuçlar farklı bir hikâye anlatıyor. Al-Nassr forvetinin kamptan ani ayrılışından bu yana Jorge Jesus'un ekibi etkileyici form grafiğini korumayı başardı.
Portekiz art arda üç galibiyet aldı ve UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek finale kalmayı rahat şekilde başardı. Bu başarı, takımın Goncalo Ramos ve Bruno Fernandes gibi genç yeteneklerin liderliğinde yeni bir döneme girmeye hazır olduğuna inananları daha da cesaretlendirdi; tecrübeli liderin yokluğunda sorumluluk alan isimler de onlar oldu.
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