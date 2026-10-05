Ronaldo'nun milli takım kariyerinin geleceğini çevreleyen durum kaynama noktasına ulaştı ve bu da eski Fransa golcüsü Dugarry'nin büyük hayal kırıklığını dile getirmesine yol açtı. Fransız radyo programı Rothen s'enflamme'de konuşan Dugarry, kısa süre önce teknik direktör Jesus ile yaşadığı bir dizi anlaşmazlığın ardından Portekiz kadrosundan ayrılan beş kez Ballon d'Or kazanan yıldıza yönelik eleştirilerinde geri adım atmadı.

"Bu beni yordu. Vatandaşlarına, milletine bu kadar az saygı duyması korkunç," diyen Dugarry, RMC Sport'taki açıklamalarında eski AC Milan ve Barcelona forveti olarak, Ronaldo'nun mevcut tavrının, yirmi yıl boyunca oluşturmaya çalıştığı profesyonel ve takım odaklı imajdan keskin bir sapma olduğunu öne sürdü.

"Bu korkunç, çünkü eskiden verdiği imaj bu değildi. Sağlıklı bir adam, takım oyuncusu, harika ve cömert biri imajı verirdi. Ama şimdi, son birkaç ayda dönüştüğü, egosunun onu canlı canlı yediği izlenimine kapılıyorum. Oysa çok büyük bir kapıdan çıkabilirdi, ama artık bitti, mahvoldu. Nasıl geri dönmesini istiyorsunuz? Ne yapmaya?" diye sordu Dugarry.