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"Ego'ları yönetmek" - Gareth Bale, "Özel Adam"ın Kylian Mbappé, Vinicius Jr. ve Jude Bellingham'ın da yer aldığı "Galacticos" kadrosunu devralmasıyla birlikte Real Madrid'deki görevini açıklıyor
Galacticos’un Karşı Karşıya Olduğu Zorluk
Kulüpte yaşanan bir süreli iç gerginliğin ardından, dikkatler geri dönen Mourinho’nun bireysel yeteneklerle dolu bir kadroda doğru dengeyi kurabilecek mi sorusuna yöneldi.
The Athletic’e Mourinho’nun görevinin gereklilikleri hakkında konuşan Bale, böylesine yüksek baskı altındaki bir ortamda tecrübeli liderliğin önemine dikkat çekti. Bale şöyle konuştu: “Madrid gibi büyük bir kulüpte, aslında antrenörlük yapmanıza gerek yok. Egoları yönetmeniz gerekiyor. İşte bu yüzden en büyük kulüplerde bu kadar başarılı oldu.”
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Mourinho’nun psikolojik savaşı
Daha önce Bale’in Tottenham’daki ikinci döneminde onun antrenörlüğünü yapan Mourinho, Madrid’deki selefi Álvaro Arbeloa’ya kıyasla daha çatışmacı bir tarzıyla tanınıyor. Ancak Bale, Portekizli teknik direktörün yöntemlerinin, kamuoyunda nasıl algılandıklarına bakılmaksızın her zaman oyuncularından en yüksek performansı elde etmek için hesaplanmış olduğunu vurguluyor.
Bale, “Özel Adam”ın yaklaşımını şöyle açıkladı: “O da bu deneyime sahip. Senden en iyisini almak için seni sadece biraz dürtüyor. Her oyuncuyu anlamaya çalışır ve onları harekete geçirecek şeyi bulur. Bazen bu, medyada birine sataşmak olabilir, bazen de sadece omzuna kolunu atmak olabilir. Jose Madrid’de çalıştı, buradaki dinamikleri anlıyor ve işlerin nasıl yürüdüğünü biliyor. Bunun işe yaraması için bir plan hazırlayacaktır.”
“Satranç Oyunu”nun Evrimi
Futbolun günümüzdeki durumunu değerlendiren Bale, oyunun giderek daha katı bir hal aldığına dair endişelerini dile getirdi. Kendisinin Spurs ve Madrid’de başarılı olmasını sağlayan bireysel özgürlüğün, katı taktiksel sistemler lehine yeni nesilde ortadan kaldırıldığını ve bunun da sporu eğlenceli bir gösteri olmaktan çok bir eziyete dönüştürdüğünü düşünüyor.
“Özellikle son beş yılda teknik direktörlerin etkisi biraz daha artmış ve oyun biraz daha taktiksel bir yaklaşımla yürütülmeye başlanmıştır,” dedi Bale. “Futbol artık eskisi kadar uçtan uca oynanan bir oyun değil. Basketbol maçından çok satranç oyununa benziyor, ki bu da o kadar heyecan verici değil… Eskisi kadar (top sürme) görmüyoruz ve oyuncular da bunu yapmıyorlar. Belki de bunun nedeni teknik direktörlerin onlara böyle talimat vermesi olabilir, ancak yine de Mbappé, Lamine Yamal ve Vinicius Jr. gibi sizi koltuğunuzdan kaldırabilecek birkaç oyuncu var. Ama belki de sayıları bu kadar az çünkü onlara izin verilmiyor.”
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Maçın bitiş düdüğünden sonraki hayat
33 yaşında futbolu bıraktığından beri Bale, spor yatırımları dünyasına geçiş yaptı. Juggernaut Capital Partners ile işbirliği yapan Bale, gelecek nesil sporcular için eşit şartlar yaratma arzusunu gerekçe göstererek, özellikle kadın sporlarının “altın çağı”na odaklanan 500 milyon dolarlık bir yatırım fonu kurmayı planlıyor.