"Ego'ları yönetmek" - Gareth Bale, "Özel Adam"ın Kylian Mbappé, Vinicius Jr. ve Jude Bellingham'ın da yer aldığı "Galacticos" kadrosunu devralmasıyla birlikte Real Madrid'deki görevini açıklıyor

Daha önce Bale’in Tottenham’daki ikinci döneminde onun antrenörlüğünü yapan Mourinho, Madrid’deki selefi Álvaro Arbeloa’ya kıyasla daha çatışmacı bir tarzıyla tanınıyor. Ancak Bale, Portekizli teknik direktörün yöntemlerinin, kamuoyunda nasıl algılandıklarına bakılmaksızın her zaman oyuncularından en yüksek performansı elde etmek için hesaplanmış olduğunu vurguluyor.

Bale, “Özel Adam”ın yaklaşımını şöyle açıkladı: “O da bu deneyime sahip. Senden en iyisini almak için seni sadece biraz dürtüyor. Her oyuncuyu anlamaya çalışır ve onları harekete geçirecek şeyi bulur. Bazen bu, medyada birine sataşmak olabilir, bazen de sadece omzuna kolunu atmak olabilir. Jose Madrid’de çalıştı, buradaki dinamikleri anlıyor ve işlerin nasıl yürüdüğünü biliyor. Bunun işe yaraması için bir plan hazırlayacaktır.”