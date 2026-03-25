Pep Guardiola Manchester City 2026
Falko Blöding

Çeviri:

"Eğlenceli": Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola şu anda bir takımı izlemekten özellikle keyif alıyor

İspanyol yıldız teknik direktör, FC Barcelona maçlarını izlerken çok eğleniyor.

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola (55), Hansi Flick (61) yönetimindeki FC Barcelona'nın mevcut oyun tarzının hayranı olduğunu açıkladı.

  • Blaugrana'nın eski oyuncusu ve teknik direktörü, TV3'e verdiği röportajda heyecanla şöyle konuştu: "Flick'in Barça'sı oynadığında ve vaktim olduğunda oturup maçı izliyorum – çünkü bu çok eğlenceli. Bazen fazla düşünüp kendimize hikayeler uyduruyoruz. Ama sonuçta durum şu: Sinemaya ya da iyi bir restorana gittiğinde, keyfini çıkarmak istersin. Ve bana Barça'nın maçını izlemekten keyif almadığın bir durum söyle!"

    Eski Alman milli takım teknik direktörü Flick, 2024 yazında Xavi'den FC Barcelona'nın başına geçti ve takıma, son derece yüksek bir savunma hattı ve tavizsiz bir hücum oyunuyla riskli, muhteşem bir oyun stili dayattı. Bu, ilk yılında çifte kupayı kazanmalarıyla sonuçlandı.

    Bu sezon da Barça ulusal ligde şampiyonluk yolunda ilerliyor ve şu anda LaLiga'da zirvede yer alıyor. Blaugrana, Şampiyonlar Ligi'nde de hâlâ mücadele ediyor.

    Thierry Henry de artık FC Barcelona'ya hayranlık duyuyor

    Flick'in yaklaşımı, sonbaharda alınan bazı zayıf sonuçların ardından eleştirilere yol açtı. Bunların arasında eski Real Madrid oyuncusu Toni Kroos, Barça'nın bu oyun tarzıyla Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayacağını öne sürdü. Guardiola'nın eski öğrencisi Thierry Henry de benzer görüşleri dile getirdi.

    Ancak Fransız oyuncu, geçen hafta Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Newcastle United'a karşı 7-2'lik gol şöleninin ardından sözlerini geri aldı ve CBS Sports'ta şu övgülerde bulundu: "Tebrikler, Barcelona. Avrupa, tehlikeyi hissetmeye başlıyor. Bir takım bu kadar formda olduğunda, hiçbir şey kesin değildir. Bu sadece bir zafer değildi, bu dünya çapında bir depremdi."

    Henry'yi özellikle etkileyen şey, Barça'nın ilk yarıyı 3-2 önde tamamladıktan sonra ikinci 45 dakikayı nasıl şekillendirdiği oldu. "Ne ikinci yarıydı ama?" diye sordu: "Tam bir dönüşümdü, takım bambaşka bir kişilikle oynadı. İşte gerçek Barcelona buydu. İstedikleri zaman her şeyi yapabilirler. Bu inanılmaz bir takım."
    Henry, Lamine Yamal, Robert Lewandowski ve takım arkadaşlarının hücum fırtınası karşısında, 1990'ların başındaki Johan Cruyff'un efsanevi Rüya Takımı'nı hatırladı ve rakip Newcastle'a acıdı: "Newcastle bu hücum gücü karşısında çöktü. Barcelona böyle oynadığında, onu durdurmak neredeyse imkansız."

    Bu sezon FC Barcelona

    Oyunlar46
    Galibiyet36
    Beraberlik3
    Mağlubiyet7
    Gol farkı125:52
    Puan ortalaması2,41
