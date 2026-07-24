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"Eğer ussuzluk ederseniz, ben giderim!" - Jürgen Klopp, Alman basınına ve DFB’ye sert bir uyarıda bulundu; yeni teknik direktör, milli takım görevinden neden ayrılacağını açıkladı
Klopp, havayı belirliyor
Klopp, Julian Nagelsmann’ın yerine Almanya’nın yeni baş antrenörü olarak resmen tanıtıldığı sırada hemen bir izlenim bıraktı. Eski Liverpool teknik direktörü, futbol dünyasının en önemli görevlerinden birini üstlenmekten duyduğu gururu dile getirdi. Ancak Klopp, atanmasının sadece sonuçlarla sınırlı olmayan beklentilerle birlikte geldiğini de açıkça belirtti. Yeni bir döneme başlarken, hem medyadan hem de DFB’den beklediği standartları özetledi.
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Net bir uyarı verildi
Klopp’un en güçlü mesajı, milli takımı yöneten ve denetleyenlere yönelikti. Kendisine duyulan güven ortadan kalkarsa kalmaya hiç niyetinin olmadığını vurguladı.
Sport'un aktardığına göre Klopp, "Bu benim için büyük bir onur ve bunun karşılığında çok iyi bir maaş alıyorum, ancak artık beni istemediğinizi söylediğiniz gün, tazminat almadan giderim. DFB, 'böyle devam edemeyiz' derse giderim. Ancak sizler uygunsuz davranır ve ailemi rahat bırakmazsanız, bunu açıkça belirtmek isterim ki o zaman da giderim," dedi.
Her şeyden önce saygı
Klopp, selefi Nagelsmann için hayatın zaman zaman ne kadar zorlu geçtiğini görmesine rağmen bu görevi kabul ettiğini itiraf etti. Karşılığında ise sadece futbola odaklanan dürüst eleştiriler istedi. Şöyle dedi: “Tek istediğim şey bu: Bir şey işe yararsa ya da yaramazsa beni eleştirin.
"Bir şey işe yararsa beni fazla övmenize gerek yok - bu zaten kendiliğinden anlaşılır bir şey. Bir şey işe yaramazsa, bunun üzerinde çalışmaktan memnuniyet duyarım. Tek yapmanız gereken, her şeyin işimle ilgili olduğuna inanmanız. Jürgen Klopp'un milli takımdan sonra bir kariyeri yok. İdeal olarak, bu benim profesyonel hayatımın zirvesi."
Şöyle devam etti: "Ve bunu özlediğimi söyleyemem. Ancak kendimi bu duruma maruz bıraktım ve bu kadar çok şeyin bu kadar çabuk ortaya çıkmasına şaşırdım – rahatsız olmadım, en azından şimdilik. Üzerinde anlaşmamız gereken yolda, haber yapmada ‘hızlı’ olmaktan ziyade ‘doğru’ olmaya öncelik vermemiz faydalı olur."
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Yeni bir sayfa açılıyor
Kararlı mesajına rağmen Klopp, medya ile yapıcı bir ilişki kurmak istediğini vurguladı. Alman futbolunu önemseyen herkesin, milli takımın ilerlemesine katkıda bulunmak için üzerine düşen bir rol oynadığına inanıyor.
Klopp, Red Bull ile olan sözleşmesini sonlandırdı ve DFB ile 2030 yazına kadar sözleşme imzaladı. Artık odak noktası, Almanya’yı yeni bir döneme taşımak ve ilk günden itibaren net beklentiler belirlemek.
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