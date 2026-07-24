"Eğer ussuzluk ederseniz, ben giderim!" - Jürgen Klopp, Alman basınına ve DFB’ye sert bir uyarıda bulundu; yeni teknik direktör, milli takım görevinden neden ayrılacağını açıkladı

Klopp, selefi Nagelsmann için hayatın zaman zaman ne kadar zorlu geçtiğini görmesine rağmen bu görevi kabul ettiğini itiraf etti. Karşılığında ise sadece futbola odaklanan dürüst eleştiriler istedi. Şöyle dedi: “Tek istediğim şey bu: Bir şey işe yararsa ya da yaramazsa beni eleştirin.

"Bir şey işe yararsa beni fazla övmenize gerek yok - bu zaten kendiliğinden anlaşılır bir şey. Bir şey işe yaramazsa, bunun üzerinde çalışmaktan memnuniyet duyarım. Tek yapmanız gereken, her şeyin işimle ilgili olduğuna inanmanız. Jürgen Klopp'un milli takımdan sonra bir kariyeri yok. İdeal olarak, bu benim profesyonel hayatımın zirvesi."

Şöyle devam etti: "Ve bunu özlediğimi söyleyemem. Ancak kendimi bu duruma maruz bıraktım ve bu kadar çok şeyin bu kadar çabuk ortaya çıkmasına şaşırdım – rahatsız olmadım, en azından şimdilik. Üzerinde anlaşmamız gereken yolda, haber yapmada ‘hızlı’ olmaktan ziyade ‘doğru’ olmaya öncelik vermemiz faydalı olur."