Bu günlerde Real Madrid'in kulislerinde yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Görünüşe göre bu durum Rüdiger'i de ilgilendiriyor. Instagram hikayesinde, Florentino Pérez ile yan yana çekilmiş anlamlı bir fotoğraf paylaştı. Real Madrid'in nüfuzlu kulüp başkanı, geçtiğimiz Pazar günü resmi olarak görevinde onaylandı. Fotoğraf, anlaşma imzalanması vesilesiyle çekilmiş gibi görünüyor.
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"Eğer o bir pislik olsaydı...": Antonio Rüdiger destek görüyor – ve muhtemelen Real Madrid'de kalacak
- Getty Images Sport
33 yaşındaki teknik direktörün mevcut sözleşmesi ay sonunda sona eriyor, ancak duyumlara göre Berlin doğumlu teknik adam bir yıllık uzatma sözleşmesini çoktan imzaladı. Perez’in başarılı bir şekilde yeniden seçilmesinin ardından, anlaşmanın resmi olarak duyurulması artık sadece bir formalite olarak görülüyor.
Ancak Rüdiger'in durumu, Concha Espina'da yaşanan çok daha büyük bir değişimin sadece bir parçası. Real, önümüzdeki sezon için arka planda yeni bir kadro oluşturmaya çalışıyor.
Alman savunma liderinin kalmasının yanı sıra, yakın zamanda başka transfer haberleri de bekleniyor. FC Liverpool'dan Ibrahima Konate ve Inter Milan'dan Denzel Dumfries'in Krallara transfer olmak üzere olduğu söyleniyor. Ayrıca, eski bir tanıdık teknik direktör koltuğuna geri dönüyor: Jose Mourinho, Benfica'dan Real'e geri dönüyor ve kulübü yeni şampiyonluklara taşıyacak.
- Getty Images Sport
Rüdiger, Jones'tan destek görüyor
Transfer söylentilerinin ötesinde, Rüdiger özellikle Almanya'da bolca tartışma konusu oluyor. Eski milli futbolcu Jermaine Jones, Sport1'de yaptığı açıklamada, Rüdiger'in oyun tarzı ve tavırlarına yönelik kısmen sert eleştirilere net sözlerle yanıt verdi ve Real Madrid oyuncusunu savundu.
"Lothar'ı çok takdir ediyorum. Futbol konusunda çok bilgili. Söylediği birçok şeyde haklı," dedi Jones, Matthäus'un Rüdiger'e yönelik eleştirilerine yanıt olarak. "Ama Rüdiger konusunda ben farklı düşünüyorum. Antonio Rüdiger gibi oyunculara ihtiyaç var. Bazen yanlış bir şekilde gösteriliyor. O, Real Madrid ve milli takım için önemli bir oyuncu. Sadece tekil durumlara bakmamak gerekir."
"Eğer pisliğin teki olsaydı, bu kadar sevilen biri olmazdı"
44 yaşındaki Jones, Rüdiger'in kamuoyundaki imajı ile kendisinin de profesyonel futbolcu olarak eskiden karşılaştığı önyargılar arasında paralellikler görüyor. Defans oyuncusunun sahada sık sık kuralların sınırında oynadığı ya da olumsuz manşetlerle dikkat çektiği yönündeki eleştiriler, Jones'a göre gerçeği tam olarak yansıtmıyor.
"Eğer o bir pislik olsaydı, insanlar tarafından bu kadar sevilen biri olmazdı. Tıpkı o zamanlar bana yapıldığı gibi, Rüdiger'e de her zaman yaraya parmak basmaya çalışıyorlar. Bu ona karşı haksızlık. Ona adil davranılmalı. Elbette hatalar yaptı, ancak sonrasında da açıkça ortaya çıkıp bunun yanlış olduğunu söyledi," diye özetliyor Jones.