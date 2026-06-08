"Eğer o bir pislik olsaydı...": Antonio Rüdiger destek görüyor – ve muhtemelen Real Madrid'de kalacak

33 yaşındaki teknik direktörün mevcut sözleşmesi ay sonunda sona eriyor, ancak duyumlara göre Berlin doğumlu teknik adam bir yıllık uzatma sözleşmesini çoktan imzaladı. Perez’in başarılı bir şekilde yeniden seçilmesinin ardından, anlaşmanın resmi olarak duyurulması artık sadece bir formalite olarak görülüyor.

Ancak Rüdiger'in durumu, Concha Espina'da yaşanan çok daha büyük bir değişimin sadece bir parçası. Real, önümüzdeki sezon için arka planda yeni bir kadro oluşturmaya çalışıyor.

Alman savunma liderinin kalmasının yanı sıra, yakın zamanda başka transfer haberleri de bekleniyor. FC Liverpool'dan Ibrahima Konate ve Inter Milan'dan Denzel Dumfries'in Krallara transfer olmak üzere olduğu söyleniyor. Ayrıca, eski bir tanıdık teknik direktör koltuğuna geri dönüyor: Jose Mourinho, Benfica'dan Real'e geri dönüyor ve kulübü yeni şampiyonluklara taşıyacak.