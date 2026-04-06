Galatasaray'ın FIFA'ya eksik olarak kaydettirdiği belgeler, Kevin Großkreutz'un 2015 yazında Borussia Dortmund'dan İstanbul'a transfer olduktan sonra birkaç ay boyunca forma giyememesinin sebebi olmuştu. Ve forma giyebilme izni aldığında, Türk kulübü için tek bir dakika bile forma giymeden VfB Stuttgart'a transfer oldu.
"Eğer o bir meslektaşım olsaydı, ona bir yumruk atardım": Kevin Großkreutz'un feci Brezilya ziyareti
Bununla birlikte Großkreutz, birkaç yıl önce yurtdışında bir gol atmıştı. Uzun yıllar BVB’de forma giyen ve 2014 Dünya Şampiyonu olan Großkreutz, bir zamanlar Brezilya’da penaltıdan gol atmıştı. Großkreutz, Belo Horizonte’de iki favela arasında her yıl düzenlenen gayri resmi bir maçta yer almıştı.
Großkreutz, 2010 yılının sonlarında yaptığı bu seyahati kesinlikle unutmayacaktır. Ancak bunun, son derece çamurlu bir zeminde bir köy meydanında sergilediği performansla değil, sadece birkaç gün sonra yaşanacak olan çılgın bir hikayeyle ilgisi var.
Dil engellerine rağmen yabancı oyuncularla her zaman iyi anlaşan Großkreutz, Brezilya'da takım arkadaşı ve BVB efsanesi Dede'yi, onun altı ayda bir yaptığı memleket ziyaretinde ziyaret etmişti. Ancak eski sol bek, yolculuğa çıkmadan önce bunun kolay olmayacağını biliyordu.
Großkreutz meselesi: Zorc'tan Dede'ye sert uyarı
Kısa bir süre önce, o dönemde Jürgen Klopp yönetiminde ilk yarıyı 10 puan farkla lider tamamlayan Borussia oyuncuları Noel partisini kutluyorlardı. Orada menajer Michael Zorc, bir zamanlar yaptığı ilk transfer olan Dede'yi kenara çekip yaklaşan deplasman öncesinde "Kevin'a dikkat etmelisin" demişti. Dede'nin yakın zamanda Großkreutz ve yorumcu Cornelius Küpper'in "Viertelstunde Fußball"adlı podcast'inde anlattığına göre, Zorc bu konuda "gerçekten ciddiydi".
Ancak kimse bu seyahate çok temkinli yaklaşmadı. "Önce benim şehrimde birkaç gün kutlama yaptık," dedi Dede. Seyahate bir arkadaşıyla çıkan Großkreutz ise şöyle anlattı: "Dede'nin evinde de dört gün boyunca bir iki bira içtik. Sanırım aralıksız içtik. Sanırım evde her zaman 150 kişi vardı."
Böylece Dede, neyin moda olduğu konusunda hızlı bir ilk izlenim edindi. "İlk günlerde Kevin'ı gördüm - aman Tanrım," dedi ve Zorc'un bilgece öngörüsüyle uyardığı şeyin farkına vardı: "Sanırım gerçekten dikkatli olmalıyım. Hiçbir şeyin olmaması gerektiği konusunda her zaman baskı hissettim."
Cabo Frio sahilinde ölümcül bir hata
Ancak elbette bir şeyler oldu: Penaltıyı gole çevirdikten kısa bir süre sonra Großkreutz ve Belo Horizonte'li arkadaşı, Dede olmadan Rio de Janeiro eyaletindeki büyük şehir Cabo Frio'ya gittiler. Dede birkaç gün daha ailesinin yanında kaldı, ancak iki arkadaşını da yanlarına eşlik etmeleri için gönderdi.
Großkreutz, Dede'nin onu güneş ışınlarına karşı nasıl uyardığını hatırladı: "Lütfen Kevin, güneş kremi sür. Hava nasıl olursa olsun." Otele vardıklarında Großkreutz arkadaşına şöyle dedi: "Hadi, plaja gidelim, birkaç bira içelim. Sonra birkaç bira içtik. Her zamanki gibi belki bir iki tane fazla içtik."
Großkreutz, orada olmayan Dede'nin acil tavsiyesini unutmamıştı, ancak gerekli görmemişti – bu, kısa sürede ortaya çıkacağı üzere ölümcül bir hataydı. "Plajda hava bulutluydu ve ben de kendime şöyle dedim: 'Brezilyalı biri neden güneş kremi sürüyor ki? İnanılmaz, hava bulutlu!'" diye anlattı Großkreutz. "Sonra bir bira daha içtim ve kısa bir şekerleme yaptım. Havlunun üzerine uzandım ve uykuya daldım."
"Uyandığımda omzumun şişmiş olduğunu fark ettim"
Orta saha oyuncusunun ifadesine göre, kısa bir şekerleme iki saate uzadı. Güneş, Großkreutz'un cildine derin izler bırakmıştı. "Uyandığımda omzum peltemsi bir hal almıştı, resmen mahvolmuştu. Her şey dışarı akıyordu, iğrenç bir durumdu. Bunu kelimelerle tarif edemem. Bu artık güneş yanığı değildi – sanki biri üzerine kaynar su dökmüş gibiydi," dedi Großkreutz.
Muhtemelen sarhoş olduğu için, ilk başta yanıkların ciddiyetini hafife aldı ve şöyle düşündü: "Bir şekilde idare ederim sanırım. Yine birkaç bira içtim." Großkreutz'un yolculuğu daha sonra dört gün sürmüş olacaktı, ancak iltihaplanan cildi ve dayanılmaz ağrılar onu ikna etti.
Hiçbir şeyden haberi olmayan Dede, arkadaşlarından bir telefon aldı. "Her yeri kıpkırmızı" dediler. "Biraz kırmızı, bu normal diye düşündüm. Ama sonra Kevin telefona çıktı ve sadece 'İyiyim' dedi. O anda alarm zilleri çalmaya başladı, kafamda hemen Zorc'un sesi yankılandı."
Brezilya'dan "gizli tarif": Güneş yanığına karşı sirke
Dede arabaya bindi ve Großkreutz'un yanına koştu. Onu gördüğünde "şok oldum" dedi. Sonunda Dede'nin bir arkadaşı, Großkreutz'un "gizli tarif" olarak adlandırdığı bir yöntemle durumu düzeltmeye çalıştı: Yanık cilde sirke sürmek iyileşmeye yardımcı olacaktı. Ancak Großkreutz şöyle dedi: "O kadar yakıyordu ki, bir saat sonra bile. Eğer bu bir takım arkadaşım olsaydı, ona bir yumruk atardım. O günü bir şekilde bira içerek atlattım, ama yine de gerçekten acı vericiydi. Sonra yatağa uzandım, ama olmadı. Yatamıyordum ve bütün gece uyuyamadım. Omzum mahvolmuştu."
Großkreutz ertesi sabah ibuprofen denedi ve Dortmund'un takım doktoru Dr. Markus Braun'u aradı. "O da 'Zor' dedi. Ben de Brezilya'da doktora gitmek istemedim. Sonra Dede'ye dedim ki: Sanırım burada artık bir anlamı yok. Eve dönmeliyim."
Kısa bir süre sonra Großkreutz uçaktaydı - üstsüz. "Brezilya'dan Frankfurt'a üstsüz uçtum. Ve burada kış vardı. Uçakta dik oturuyordum, hareket edemiyordum. Uyuyamıyordum da. Ağrı kesici aldım ama bir faydası olmadı. Havaalanında üstsüz duruyordum ve kendimi biraz aptal gibi hissettim," dedi.
Großkreutz'un omzunda bugün bile yara izleri var
Großkreutz, 31 Aralık günü saat 17:00 civarında havaalanına indi ve hemen Dr. Braun'un yanına götürüldü. Doktor ona ağrı kesici iğneler yaptı ve korkunç güneş yanığı için merhem verdi. "Sonra da Yılbaşı gecesini kutladım," diye anlattı Großkreutz.
Beş gün sonra, o zamanlar 22 yaşında olan oyuncu, BVB'nin antrenmanlarının başladığı gün sahaya çıktı. "Yine ne yaptın sen?" diye sordu Klopp ona. "Antrenman yaptım ama hazırlık döneminde vücudumun her yeri soyuluyordu. Her yerimden deri soyuluyordu." Dede şöyle açıkladı: "İlk zamanlarda kimse görmesin diye soyunma odasında duş almasına izin verilmedi. Kevin evde duş aldı."
Kendi ifadesine göre yanmış omzunun iyileşmesi uzun zaman almış ("Gerçekten çok uzun sürdü, delilikti") ve bugün bile küçük izler taşıyan Großkreutz, spor açısından bunun hemen ardından hiçbir şey hissettirmedi.
"Güneş yanığı bize şampiyonluğu kazandırdı"
Antrenman sahasına dönüşünden sadece dokuz gün sonra Großkreutz, BVB’de geçirdiği altı yıllık kariyerinin belki de en önemli iki golünü attı. Bayer Leverkusen'e karşı oynanan deplasman maçında, ki bu takım şu anda da Westfalen'in bir sonraki rakibi, ikinci yarı başlar başlamaz patlama yaşadı: 49. ve 55. dakikalar arasında iki gol ve bir asistle Großkreutz, 3-1'lik galibiyette maçın kahramanı oldu ve böylece Borussia'ya, en yakın takipçisi karşısında Klopp döneminin ilk şampiyonluğuna giden yolu açtı.
Klopp'un genç ve hırslı oyuncuları bu avantajı ellerinden kaptırmadılar. Sezon sonunda Leverkusen'in yedi puan önünde bitirerek, dokuz yıllık bir suskunluğun ardından ilk kez bir şampiyonluk kazandılar.
Bu, Dortmund kulüp tarihinin en başarılı dönemlerinden birinin başlangıcı oldu. Ya da bugün 37 yaşında olan Großkreutz'un ifadesiyle: "Güneş yanığı bize şampiyonluğu hediye etti."
Kevin Großkreutz: BVB için performans istatistikleri
Dönem Resmi maçlar Goller Asist Sarı kartlar 2009-2015 236 27 37 21