"Eğer o bir meslektaşım olsaydı, ona bir yumruk atardım": Kevin Großkreutz'un feci Brezilya ziyareti

Bununla birlikte Großkreutz, birkaç yıl önce yurtdışında bir gol atmıştı. Uzun yıllar BVB’de forma giyen ve 2014 Dünya Şampiyonu olan Großkreutz, bir zamanlar Brezilya’da penaltıdan gol atmıştı. Großkreutz, Belo Horizonte’de iki favela arasında her yıl düzenlenen gayri resmi bir maçta yer almıştı.

Großkreutz, 2010 yılının sonlarında yaptığı bu seyahati kesinlikle unutmayacaktır. Ancak bunun, son derece çamurlu bir zeminde bir köy meydanında sergilediği performansla değil, sadece birkaç gün sonra yaşanacak olan çılgın bir hikayeyle ilgisi var.

Dil engellerine rağmen yabancı oyuncularla her zaman iyi anlaşan Großkreutz, Brezilya'da takım arkadaşı ve BVB efsanesi Dede'yi, onun altı ayda bir yaptığı memleket ziyaretinde ziyaret etmişti. Ancak eski sol bek, yolculuğa çıkmadan önce bunun kolay olmayacağını biliyordu.