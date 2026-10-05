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'Eğer gol atmak istiyorsa, bunun için çalışmak zorunda kalacak!' - Marcel Dandjinou, son milli maçında Lionel Messi'ye kolay goller hediye etmeyi reddediyor
Benin, seyirci rolünü oynamayı reddediyor
Futbol dünyası, Messi'nin Albiceleste formasıyla sahasındaki son maçında efsaneye veda etmeye hazırlanırken - yıldız oyuncunun milli futboldan 207 maçta attığı 125 golle emekli olma kararının ardından - Benin kalecisi Marcel Dandjinou, takımlarının herhangi bir kıyak yapmayacağını açıkça belirtti.
Karşılaşma öncesinde Buenos Aires'te konuşan Dandjinou, etkinliğin tarihi niteliğini kabul ederken profesyonel odağını korudu. Messi ise son resmi maçında, Dünya Kupası finalinde İspanya'ya 1-0 kaybettiği acı yenilginin ardından geri dönüş yapmayı hedefliyor. Kaleci, "Benim için bu maç sıradan bir maç değil. Bence bu, hayatımda bir kez karşıma çıkacak bir fırsat, çünkü bu Messi'nin son maçı. Bu özel bir maç" dedi. "Arjantin ve Messi için buradayız ama kendi ülkemizi de temsil ettiğimizi unutmamalıyız. Burada Benin'i savunmak için bulunuyoruz. Futbol budur: on bire on bir. Biz kazanabiliriz, berabere kalabiliriz ya da onlar kazanabilir... Arjantin'de turist olmaya gelmedik; oynamaya ve rekabet etmeye geldik."
- AFP
Arjantin kaptanına kolay hediye yok
Hazırlık maçı öncesindeki temel gündem maddesi, konuk ekibin Messi'ye kusursuz bir veda sağlamak için gol bulma yolunu açıp açmayacağı oldu. Dandjinou'ya, sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldızın hikâyeyi tamamlaması için maçın sonlarında kullanacağı bir penaltıda bilerek gol yemeyi düşünüp düşünmeyeceği sorulduğunda, kaleci meydan okuyan bir yanıt verdi. "Hayır, hayır. Ben kaleciyim ve görevim şutları kurtarmak. Son dakika olsa ve penaltı verilse bile, eğer Messi kullanırsa onu kurtarmaya çalışırım. Bu kadar basit: bu futbol" dedi Marca'ya.
Tecrübeli file bekçisi, Messi'nin büyüklüğünün aslında hediyeleri gereksiz kıldığını söyleyerek sözlerini sürdürdü. "Evet, Messi'yi kutlamak için buradayız ama kimse bize ona bir gol hediye etmemiz gerektiğini söylemedi. Messi'yi tanıyorsanız, ona herhangi bir hediye vermenize gerek olmadığını da bilirsiniz. Gol atmak istiyorsa, bunu başarmak için elinden gelen her şeyi yapmak zorunda kalacak" diye ekledi. Beninli milli kaleci, Arjantinli ikon onurlandırmanın en saygılı yolunun, son düdük çalana kadar ona zorlu bir rakip gibi davranmak olduğunu açıkça düşünüyor.
Sahada bir efsaneye hayranlık duyarken
Rekabet ateşi güçlü biçimde yanarken, Dandjinou kariyeri boyunca izlediği bir oyuncuya duyduğu hayranlığı da gizlemedi. Eski Barcelona oyuncusuyla, ülkesini 2022 Dünya Kupası zaferine ve üst üste Copa America şampiyonluklarına taşıyan isimle aynı sahayı paylaşma ihtimalini hayatında bir kez karşısına çıkacak bir fırsat olarak tanımladı.
Dandjinou ayrıca maçın ardından efsanevi 10 numaralı forma için yaşanması muhtemel kapışmaya da değindi. Benin takımındaki herkesin ideal olarak bir forma isteyeceğini esprili bir dille söyledi: "Takımımdaki herhangi birine sorarsanız, hepsi onun formasını istiyor. Bu yüzden çok sayıda forma yapıp her oyuncuya birer tane vermeleri harika olurdu. Çünkü içimizden sadece birimiz gidip formayı isteyebilecekse, bunun kolay olacağını sanmıyorum: hepimiz bir tane istiyoruz!"
- Getty Images Sport
Dandjinou, GOAT tartışmasına katıldı
Arjantinli ustayı tüm zamanların en büyük oyuncusu olarak görüp görmediği sorulduğunda, Dandjinou onu futbolun kraliyet isimleri arasına yerleştirirken, kendi dönemine damga vuran rekabetlerine de büyük takdir gösterdi. 28 yaşındaki kaleci, “Messi ve Cristiano’yu izleyerek büyüdük. İkisi de bize futbol hakkında çok şey öğretti. Çok uzun zamandır rekabet ediyorlar” dedi. “Benim için Leo, bu sporun en iyi oyuncularından biri. Krallardan biri.”
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