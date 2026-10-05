Hazırlık maçı öncesindeki temel gündem maddesi, konuk ekibin Messi'ye kusursuz bir veda sağlamak için gol bulma yolunu açıp açmayacağı oldu. Dandjinou'ya, sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldızın hikâyeyi tamamlaması için maçın sonlarında kullanacağı bir penaltıda bilerek gol yemeyi düşünüp düşünmeyeceği sorulduğunda, kaleci meydan okuyan bir yanıt verdi. "Hayır, hayır. Ben kaleciyim ve görevim şutları kurtarmak. Son dakika olsa ve penaltı verilse bile, eğer Messi kullanırsa onu kurtarmaya çalışırım. Bu kadar basit: bu futbol" dedi Marca'ya.

Tecrübeli file bekçisi, Messi'nin büyüklüğünün aslında hediyeleri gereksiz kıldığını söyleyerek sözlerini sürdürdü. "Evet, Messi'yi kutlamak için buradayız ama kimse bize ona bir gol hediye etmemiz gerektiğini söylemedi. Messi'yi tanıyorsanız, ona herhangi bir hediye vermenize gerek olmadığını da bilirsiniz. Gol atmak istiyorsa, bunu başarmak için elinden gelen her şeyi yapmak zorunda kalacak" diye ekledi. Beninli milli kaleci, Arjantinli ikon onurlandırmanın en saygılı yolunun, son düdük çalana kadar ona zorlu bir rakip gibi davranmak olduğunu açıkça düşünüyor.