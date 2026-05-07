"Eğer bunu başarabilecek biri varsa, o da odur" - Aston Villa, Nottingham Forest ile oynayacağı yarı final maçının gidişatını değiştirmek için "olağanüstü" bir Avrupa Ligi yıldızını elinde tutuyor
Emery kaç kez Avrupa Ligi'ni kazandı?
Emery, 2019 yılında Arsenal'i bu turnuvanın finaline taşıdığı için şimdiden birkaç Avrupa Ligi zaferine imza atmış durumda. O finalde Chelsea'ye yenilmiş olsa da, Sevilla (2014 ile 2016 yılları arasında üst üste üç kez) ve Villarreal ile kupa kaldırmayı başardı.
O, Midas dokunuşuna sahip gibi görünüyor ve Villa, 2026'da bunun doğru olacağını umuyor. Takım, en son 1996'da Lig Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı ve son sezonlardaki etkileyici ilerlemenin uygun ödüllerle sonuçlanmasını umutsuzca bekliyor.
Forest, Villa Park'ta heyecan verici bir karşılaşma öncesinde 1-0'lık dar bir üstünlüğe sahip. Ev sahibi taraftarlar stadyumu inleterek takımlarına destek verecek ve Emery, bu tamamen Premier Lig takımları arasında geçecek karşılaşmanın gidişatını tersine çevirmek için tek gerekenin bir anlık sihir - ya da şans - olduğunu biliyor.
Villa, Forest ile oynayacağı yarı final maçına nasıl bir yaklaşım sergilemeli?
Villa'nın bu kadar önemli bir maça nasıl yaklaşması gerektiği sorulduğunda – ister maça hızlı bir başlangıç yapmak ister sabırlı kalmak olsun – Dorigo, İngiltere'ninen iyi çevrimiçi kumarhaneleriyle yapılan özel bir röportajda GOAL'a şunları söyledi: “Bence sabırlı oynamak gerekiyor. Bu yine de 90 dakikalık bir maç ve sadece bir gol fark var.
“Elbette, oyuncuları ileriye atmaya başlayabilirsiniz, ancak kontratağa yakalanır, 2-0 geriye düşersiniz ve birdenbire maçın gidişatı değişir. Emery tüm bunları biliyor. Çok fazla tecrübesi var.
“Avrupa Ligi’nde yaptıklarına bakıyorum ve gerçekten inanılmaz. Birinin bu kadar iyi, bu kadar deneyimli ve taktiksel açıdan bu kadar bilinçli olması mantıklı gelmiyor. Yani bunu başarabilecek biri varsa, Forest için endişe kaynağı da Emery olacaktır.
“O, tam da aradığımız adam. İşleri yoluna koyar, dizilişleri değiştirir, ne derseniz. Yapması gereken çok iş var, bunu kabul ediyorum, ama bunu başarabilecek biri varsa, o da odur.”
Yorgunluk mu, yoksa gerginlik mi: Villa'nın sallantısının sebebi ne?
Villa, bir final daha hedeflerken ve İngiltere birinci liginde beşinci sırada yer alırken, tüm turnuvalarda üst üste üç mağlubiyet yaşadı; bu süreçte attıkları tek gol, Tottenham karşısında uzatma dakikalarında gelen teselli golüydü.
Taraftarlar hayal kırıklıklarını dile getirmeye başladı. Emery'nin, 2026-27 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için hala iki yolun açık olduğu, umut vaat eden bu sezonun rayından çıkmasına izin vermemesi hayati önem taşıyor.
Bu zamansız sallantının nedeninin yorgunluk mu yoksa gerginlik mi olduğu sorulduğunda, eski Villa savunmacısı Dorigo şunları ekledi: “Bence bu ilginç. Bu sezon Villa'ya oldukça sık gittim. Sezonun başını hatırlıyorum, hiç de iyi görünmüyorlardı; topu kaybettiklerinde gerçekten zorlanıyorlardı.
“[Morgan] Rogers'ın kadrodan çıkarılması gerektiği gibi sesler yükseliyordu. Sonra bir form yakaladılar ve tekrar harika görünüyorlardı, gerçek bir takım gibi görünüyorlardı. Ve şimdi, işin ciddiye bindiği, sezonun kritik dönemine geldiğimizde, önemli olan nasıl oynadığınız değil, aslında bu anları atlatmak ve işi bir şekilde halletmektir. Ve bu da onlardan uzaklaştı - maalesef, gerçekten öyle oldu.
“Bence orta saha bölgesindeki sakatlıklar zorlu oldu. O büyük oyunculara gerçekten ihtiyacınız var ve bir veya ikisi yok - [Amadou] Onana, tabii ki, onlardan biri. Ama hala kazanacakları büyük ödüller var. Baskı var, ama formda değiller.”
Avrupa Ligi'nin gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörü Emery, takımını Şampiyonlar Ligi'ne taşıyabilir
Villa’nın parlaklığı son haftalarda biraz solmuş olabilir, ancak tamamen sönmüş değil. Emery bunun farkında ve kendisi için pek çok özel anı barındıran bu turnuva aracılığıyla yeniden ivme ve pozitif bir hava yaratmaya başlamak için herkesten daha uygun bir konumda.
Yurtiçinde ilk beşte bitirerek Villa Park'a Avrupa'nın en üst düzey turnuvalarını geri getirecek bir teselli ödülüne sahip olsa da, o daha çok eleme turlarında çıtayı yükseltip Avrupa Ligi'nin en iyisi olarak konumunu sağlamlaştırmayı tercih ediyor.