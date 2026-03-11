Getty/GOAL
"Eğer bu insan yönetimi ise, hayretler içindeyim" - Igor Tudor, Atletico Madrid'e karşı korkunç bir başlangıçta kaleciyi değiştirerek Antonin Kinsky'yi görmezden geldiği için eleştirildi
Seçim kumarı ters gitti
Kinsky, ev sahibi takımın tam olarak 14 dakika 59 saniye içinde 3 gol farkla öne geçmesiyle tam bir kabus yaşadı. Opta'ya göre, bu, bir takımın Şampiyonlar Ligi eleme maçında en erken 3 gol farkla geriye düştüğü en erken zaman. Kanamayı durdurmaya kararlı olan Tudor, sadece 17 dakika sonra Kinsky'yi acımasızca oyundan aldı. Rutin bir geri pası kaçırmak da dahil olmak üzere iki önemli hata yapan genç kaleci, sahayı terk edip doğrudan tünele doğru giderken görüldü. Tudor'un saha kenarında perişan haldeki genç oyuncuya pek teselli etmediği görülen bu soğuk tavır, kariyerinin başlangıcında olan bir oyuncu için bu kadar hassas bir anda menajerin insan yönetimi becerileri hakkında bir tartışma başlattı.
Hart, Tudor'un 'soğuk' tavrına 'şaşkın'
Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde kısa bir süre Spurs'ta da forma giyen eski Manchester City kalecisi Joe Hart, Tottenham'ın geçici teknik direktörünün oyuncu değişikliği sonrası "soğuk" tepkisini görünce öfkelendi.
"Bütün stadyum onun için üzülüyor. Tudor'un yanından geçiyor ve ona selam bile vermiyor. Eğer bu insan yönetimi ise, hayretler içindeyim. Orada duruyor ve hiçbir şey olmamış gibi davranıyor," diye öfkelendi Hart, TNT Sports'ta. "Bu çocuk için çok üzülüyorum, gerçekten çok üzülüyorum. Tottenham takımı şu anda tamamen dağınık durumda." Eski Liverpool kanat oyuncusu ve TNT yorumcusu Steve McManaman da şunları ekledi: "Bu, soğukluğun en soğuk hali."
Tudor 'gerekli' değişikliği savunuyor
5-2'lik yenilginin ardından konuşan Tudor, erken değişikliği koruyucu bir önlem olarak gerekçelendirmeye çalışarak şunları söyledi: "15 yıldır teknik direktörlük yapıyorum ve bunu hiç yapmadım. Bunu yapmak, oyuncuyu ve takımı korumak için gerekliydi. İnanılmaz bir durum. Maçtan önce doğru bir seçimdi, şu anda Vicario üzerinde baskı var. Tony [Kinsky] iyi bir kaleci."
Madrid kabusu iç sıkıntıları daha da artırıyor
Madrid'deki aşağılama, Spurs'a Kinsky'nin sarsılan güvenini yeniden inşa etmek gibi zor bir görev bırakıyor, ancak kriz Avrupa'nın çok ötesine uzanıyor. Öfkeli taraftarlar, geçici teknik direktör Tudor'un kulübün endişe verici düşüşünü durduramaması nedeniyle görevden alınmasını talep ediyor. Tottenham şu anda Premier Lig'de 16. sırada yer alıyor ve küme düşme bölgesinin sadece bir puan üzerinde bulunuyor. Tüm turnuvalarda ilk dört maçını kaybeden Hırvat teknik adam, hiçbir ivme kazanamadı. Şampiyonluk futbolunun çok gerçek bir tehdidi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki kumarı felaketle sonuçlanırken, kuzey Londra'daki kısa görev süresi hızla sona eriyor gibi görünüyor.
