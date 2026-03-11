"Eğer bu insan yönetimi ise, hayretler içindeyim" - Igor Tudor, Atletico Madrid'e karşı korkunç bir başlangıçta kaleciyi değiştirerek Antonin Kinsky'yi görmezden geldiği için eleştirildi

Kinsky, ev sahibi takımın tam olarak 14 dakika 59 saniye içinde 3 gol farkla öne geçmesiyle tam bir kabus yaşadı. Opta'ya göre, bu, bir takımın Şampiyonlar Ligi eleme maçında en erken 3 gol farkla geriye düştüğü en erken zaman. Kanamayı durdurmaya kararlı olan Tudor, sadece 17 dakika sonra Kinsky'yi acımasızca oyundan aldı. Rutin bir geri pası kaçırmak da dahil olmak üzere iki önemli hata yapan genç kaleci, sahayı terk edip doğrudan tünele doğru giderken görüldü. Tudor'un saha kenarında perişan haldeki genç oyuncuya pek teselli etmediği görülen bu soğuk tavır, kariyerinin başlangıcında olan bir oyuncu için bu kadar hassas bir anda menajerin insan yönetimi becerileri hakkında bir tartışma başlattı.