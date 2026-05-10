"Eğer bu bir serbest vuruşsa, Arsenal asla lider olmazdı!" - Öfkeli Peter Schmeichel, West Ham'ın Arsenal'e karşı son dakikalarda attığı beraberlik golünü geçersiz sayan "çok yanlış" karar nedeniyle hakemleri sert bir şekilde eleştirdi

Schmeichel'in öfkesinin temelinde, beş dakika süren VAR incelemesi ve onun bariz bir tutarsızlık olarak algıladığı durum yatıyordu. Karara öfkelenen Schmeichel şöyle konuştu: "Beni asıl kızdıran şey, eğer bu bir serbest vuruş olsaydı Arsenal'in asla ligin zirvesinde olamayacağı gerçeği. Onlar bu kadar çok golü, rakiplerini engelleyerek, tutarak ve her türlü şeyi yaparak attılar. Sonra bu noktaya geliyoruz, VAR'ın incelemesi beş dakika sürüyor, VAR hakemi Darren England'ın incelemesi beş dakika sürüyor. Tekrar tekrar incelemeye başlıyor... Bu durum, kararın bir serbest vuruş olamayacağına dair o kadar çok şüphe uyandırıyor ki. Bence bu çok yanlış. Neden birdenbire bunun serbest vuruş olduğunu anlamıyorum, çünkü sezon boyunca hiçbir takım için böyle bir karar verilmedi. Bütün bunlar, resmen çılgınlık. Ve bugünkü karar, pek çok açıdan çok yanlış."