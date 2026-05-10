"Eğer bu bir serbest vuruşsa, Arsenal asla lider olmazdı!" - Öfkeli Peter Schmeichel, West Ham'ın Arsenal'e karşı son dakikalarda attığı beraberlik golünü geçersiz sayan "çok yanlış" karar nedeniyle hakemleri sert bir şekilde eleştirdi
Schmeichel, kritik VAR kararına öfkelendi
Viaplay'in maç sonrası yayınına katılan Schmeichel, Arsenal'in Londra Stadyumu'nda 1-0 galibiyetini garantilemesine yol açan hakem kararları hakkındaki değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı. Gunners şampiyonluk yarışını sürdürdü, ancak West Ham'ın Callum Wilson'ın son dakikalarda attığı golün iptal edilmesi, sonucun gölgesinde kaldı. Hakem Chris Kavanagh ve VAR yetkilisi Darren England, Pablo'nun kaleci David Raya'ya faul yaptığını değerlendirerek golü geçersiz saydı. Bu karar, lig liderinin aynı fiziksel taktikleri uyguladığı halde cezalandırılmadığını öne süren Danimarkalı efsaneyi öfkelendirdi.
Danimarkalı ikonun öfkesinin tam boyutu
Schmeichel'in öfkesinin temelinde, beş dakika süren VAR incelemesi ve onun bariz bir tutarsızlık olarak algıladığı durum yatıyordu. Karara öfkelenen Schmeichel şöyle konuştu: "Beni asıl kızdıran şey, eğer bu bir serbest vuruş olsaydı Arsenal'in asla ligin zirvesinde olamayacağı gerçeği. Onlar bu kadar çok golü, rakiplerini engelleyerek, tutarak ve her türlü şeyi yaparak attılar. Sonra bu noktaya geliyoruz, VAR'ın incelemesi beş dakika sürüyor, VAR hakemi Darren England'ın incelemesi beş dakika sürüyor. Tekrar tekrar incelemeye başlıyor... Bu durum, kararın bir serbest vuruş olamayacağına dair o kadar çok şüphe uyandırıyor ki. Bence bu çok yanlış. Neden birdenbire bunun serbest vuruş olduğunu anlamıyorum, çünkü sezon boyunca hiçbir takım için böyle bir karar verilmedi. Bütün bunlar, resmen çılgınlık. Ve bugünkü karar, pek çok açıdan çok yanlış."
Arsenal ve West Ham için ne kadar önemli
Bu geçersiz sayılan golün önemi, ligin her iki ucunda da muazzam. Bu galibiyetin ardından Arsenal, 36 maçta topladığı 79 puanla Premier Lig’in zirvesine oturdu. En önemlisi, bu karar, 74 puanı olan ancak bir maç eksiği bulunan son şampiyon Manchester City’nin beş puan önünde kalmalarını sağladı. Buna karşılık, bu karar West Ham için yıkıcı oldu. The Hammers, 36 maçta topladığı 36 puanla 18. sırada kalıyor, bu da hayatta kalmak için çaresizce mücadele eden kulübü, kaybedilen bu puan nedeniyle nihayetinde küme düşmeye mahkum edebilir.
Şampiyonluk yarışında bundan sonra ne olacak?
Şampiyonluk yarışı artık heyecan dolu bir finale giriyor. Arsenal’in geriye sadece iki maçı kaldı: 15 Mayıs’ta Emirates Stadyumu’nda Burnley’i ağırlayacak, ardından 24 Mayıs’ta Crystal Palace’a konuk olacak. Öte yandan City, Çarşamba günü Palace’ı ağırlayacak, 16 Mayıs’ta FA Cup finalinde Chelsea ile karşılaşacak ve lig serüvenini 19 Mayıs’ta Bournemouth ve 24 Mayıs’ta Aston Villa ile oynayacağı maçlarla tamamlayacak.