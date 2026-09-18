ANP
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“Eğer böyle geri dönersen, bu etkileyici!”: Mark van Bommel, Belçika teknik direktörlük görevini ve oğlu Ruben’in Hollanda milli takımına çağrılmasını kutladı
Mark ve Ruben van Bommel için çifte ilk maç dönüm noktası
Mark van Bommel, cuma günü Belçika Teknik Direktörü olarak ilk kadrosunu açıklarken tarihi bir aile dönüm noktasını kutladı; oğlu Ruben van Bommel ise ilk kez Hollanda Milli Takımı'na çağrıldı. Yeni Portakallar teknik direktörü Xavi Hernandez, 22 yaşındaki PSV forvetini 26 kişilik kadrosuna bir diğer ilk kez davet edilen isim Gjivai Zechiel ile birlikte dahil etti.
49 yaşındaki Hollandalı teknik adam, oğlunun milli takımdaki bu çıkışına tepki verirken Kırmızı Şeytanlar'daki kendi teknik direktörlük debutunu da değerlendirdi.
Ruben, 21 Eylül Pazartesi günü öğleden sonra Zeist'teki Hollanda Milli Takımı kamp merkezine katılacak.
- ANP
Teknik direktör, oğlunun diz sakatlığından dönüşünü övdü
Belçika'daki ilk basın toplantısında konuşan Van Bommel, oğlunun geçen sezon yaşadığı yıkıcı diz sakatlığının ardından geçirdiği duygusal süreci anlattı. Ruben, eylülde ciddi bir çapraz bağ sakatlığı geçirdi ve bu nedenle tüm sezonu kaçırdıktan sonra bu dönem PSV'de yeniden en iyi formuna kavuştu.
Kendisi de kayınpederi Bert van Marwijk yönetiminde 2010 Dünya Kupası finalinde oynayan Van Bommel, üst düzey uluslararası futbola geri dönmek için gereken kararlılığa dikkat çekti.
"Bununla çok gurur duyuyorum. Ben de Hollanda milli takımında oynadım" diyen Van Bommel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çapraz bağ sakatlığı nedeniyle çok zor bir yılı geride bıraktı. Böyle geri dönerseniz, bu etkileyicidir."
Van Bommel, oğlunu Ajax'la ilgili müdahale tartışmasında savundu
Van Bommel, çifte uluslararası dönüm noktasını kutlamanın yanı sıra, Ruben'in Ajax oyuncusu Aaron Bouwman'a yaptığı tartışmalı müdahale etrafındaki son medya incelemelerine de değindi. Belçika'nın yeni patronu, oğlunun bu faul nedeniyle kırmızı kartı hak ettiğini kabul etti, ancak eleştirmenlerden pozisyonu yalnızca saha içinde değerlendirmelerini istedi.
Dışarıdaki gürültünün, kanat oyuncusunun genel profesyonel gelişimini gölgelememesi gerektiğinde ısrar etti.
"İyi gelişiyor. O maçtan sonra bazı şeyler ortaya çıktı," diyen Van Bommel, şöyle devam etti: "Ajax'a karşı yaptığı o hata nedeniyle kırmızı kartı hak etti, ama işin içine başka şeyleri katmamalısınız. Anları, sahada oldukları hâliyle değerlendirmelisiniz."
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Tarihi aile mirası sınırların ötesinde sürüyor
Eş zamanlı uluslararası kilometre taşları, modern Avrupa futbol tarihinde benzersiz bir bölümü işaret ediyor. Mark van Bommel, Belçika'nın başında teknik direktörlükteki ilk maçına İtalya karşısında çıkmaya hazırlanırken, oğlu Ruben de Hollanda ile A Milli Takım düzeyine adım atıyor.
Ruben, Amsterdam'da Almanya karşılaşmasıyla başlayacak dört Uluslar Ligi fikstürü öncesinde Xavi'nin kadrosuna katılıyor.
Baba ile oğul, şimdi Uluslar Ligi A Ligi'nde kendi uluslararası yolculuklarına başlıyor.
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