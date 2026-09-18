Mark van Bommel, cuma günü Belçika Teknik Direktörü olarak ilk kadrosunu açıklarken tarihi bir aile dönüm noktasını kutladı; oğlu Ruben van Bommel ise ilk kez Hollanda Milli Takımı'na çağrıldı. Yeni Portakallar teknik direktörü Xavi Hernandez, 22 yaşındaki PSV forvetini 26 kişilik kadrosuna bir diğer ilk kez davet edilen isim Gjivai Zechiel ile birlikte dahil etti.

49 yaşındaki Hollandalı teknik adam, oğlunun milli takımdaki bu çıkışına tepki verirken Kırmızı Şeytanlar'daki kendi teknik direktörlük debutunu da değerlendirdi.

Ruben, 21 Eylül Pazartesi günü öğleden sonra Zeist'teki Hollanda Milli Takımı kamp merkezine katılacak.