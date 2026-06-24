"Eğer bana bunu tekrar isterse": Kai Havertz, Dünya Kupası'nda DFB milli takımında yine hiç alışık olmadığı bir pozisyonda oynamayı düşünebilir

Havertz aynı zamanda kendini “takımımın ilk savunma oyuncusu” olarak görüyor. “Pres yapmaya başladığımda, savunma oyuncusuna doğru koştuğumda, bu takım arkadaşlarım için bir komut oluyor. Hepsi beni takip ediyor. Top bendeyken ise kaleye en yakın olan benim. Bu benim sorumluluğum: oyuna bir yön vermek.”

Ve bu, onun doğasına tamamen uyuyor. “Ceza sahasında bekleyemem. Oyuna dahil olmalıyım,” diye vurguladı: “Bazen hiçbir işe yaramıyormuş gibi görünen koşu yollarını da yapıyorum. Ama geriden gelenler için boşluklar yaratıyorum.”

Oyun tarzının bazen fazla soğukkanlı göründüğünün farkında. "Çok rahat olduğum, yanlış vücut dili kullandığım yönündeki tartışmaları biliyorum. İyi oynamadığımda bu her zaman ortaya çıkar," dedi ve şunu vurguladı: "Ben bu konuyu fazla kafama takan biri değilim. Ben kafa yoran biri değilim." Bunun yerine, “sahada kendim olmaya çalışıyorum. Şu anda, burada. İşte kişiliğimin anahtarı bu. Başka bir şey düşünmüyorum.”