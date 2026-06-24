27 yaşındaki oyuncu, Kasım 2023’te Julian Nagelsmann yönetiminde Avusturya karşısında sol bek olarak oynamak zorunda kalmasının “alışılmadık” bir durum olduğunu kabul etti, “ama eğer bana tekrar bunu isterse, yaparım” dedi.
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"Eğer bana bunu tekrar isterse": Kai Havertz, Dünya Kupası'nda DFB milli takımında yine hiç alışık olmadığı bir pozisyonda oynamayı düşünebilir
Havertz, “Üç dakika sonra bir gol attım, yani o kadar da kötü değildi” diye ekledi. Nagelsmann da bu taktiği her zaman savundu; ancak uzmanlar arasında bu taktiğin Viyana’daki 0-2’lik yenilgide belirleyici faktörlerden biri olduğu kabul ediliyordu.
Artık Havertz, DFB milli takımında “9 numara” olarak yerini sağlamlaştırdı. Rolünü nasıl anlıyor? “Defans oyuncuları asla nerede olduğumu, nereye gitmek istediğimi, ne yapmayı planladığımı, ne zaman nerede olacağımı bilmemeli. Bu onlar için en kötüsü. Defans oyuncuları için bir hayalet olmaya çalışıyorum,” dedi.
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Havertz aynı zamanda kendini “takımımın ilk savunma oyuncusu” olarak görüyor. “Pres yapmaya başladığımda, savunma oyuncusuna doğru koştuğumda, bu takım arkadaşlarım için bir komut oluyor. Hepsi beni takip ediyor. Top bendeyken ise kaleye en yakın olan benim. Bu benim sorumluluğum: oyuna bir yön vermek.”
Ve bu, onun doğasına tamamen uyuyor. “Ceza sahasında bekleyemem. Oyuna dahil olmalıyım,” diye vurguladı: “Bazen hiçbir işe yaramıyormuş gibi görünen koşu yollarını da yapıyorum. Ama geriden gelenler için boşluklar yaratıyorum.”
Oyun tarzının bazen fazla soğukkanlı göründüğünün farkında. "Çok rahat olduğum, yanlış vücut dili kullandığım yönündeki tartışmaları biliyorum. İyi oynamadığımda bu her zaman ortaya çıkar," dedi ve şunu vurguladı: "Ben bu konuyu fazla kafama takan biri değilim. Ben kafa yoran biri değilim." Bunun yerine, “sahada kendim olmaya çalışıyorum. Şu anda, burada. İşte kişiliğimin anahtarı bu. Başka bir şey düşünmüyorum.”