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"Eğer Ballon d'Or'u kazanmazsa, ortada ciddi bir sorun var demektir!" - Eski Fransa ve Bayern Münih yıldızı, Michael Olise'nin dünyanın en iyi oyuncusu olarak "rakiplerinden çok önde" olduğunu iddia ediyor
Sagnol’un Ballon d'Or hakkındaki yorumu
2026 Dünya Kupası heyecanı artarken, Olise Les Bleus’un en göze çarpan oyuncusu olarak öne çıktı ve Sagnol, bunun ardından bireysel ödüllerin de geleceğine inanıyor. Bayern Münih'in yıldızının şu anki formuna değinen Sagnol, BILD'e verdiği röportajda şunları söyledi: "Olise, diğer tüm oyunculardan çok önde, dünyanın en iyisi. Eğer yıl sonunda Ballon d'Or'u kazanmazsa, futbolda ciddi bir sorun var demektir."
Allianz Arena’da sayısız şampiyonluk kazanan Gürcistan milli takım teknik direktörü, her yaştan Fransız taraftarın artık bu kanat oyuncusunun arkasında birleştiğini belirtti. Sagnol, kendisinin ve diğer eski profesyonel futbolcuların Olise’nin oyun stiline diğer modern yıldızlardan daha fazla yakınlık duyduklarını bile öne sürerek, onu günümüzün küresel hiyerarşisinde tartışmasız bir numara olarak nitelendirdi.
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Messi ve Ronaldo’dan daha mı iyi?
Tartışmalı bir karşılaştırmada Sagnol, Olise’in son yirmi yılı domine eden efsanelerden daha “saf” bir takım oyuncusu olduğunu öne sürdü. “Olise, bireyci değil, tam anlamıyla saf bir takım oyuncusu. Çocuklarımız için nihayet harika bir rol model var… Açıkça söylemek gerekirse, Olise’in gol atması, asist yapması ya da yapmaması hiç umurunda değil. Kendi çıkarını düşünmediğini, her zaman takıma neyin fayda sağlayacağına odaklandığını görebilirsiniz," diye açıkladı. "Zinedine Zidane da tam olarak böyleydi. Son 15 yıldır dünya futboluna damgasını vuran Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ise biraz daha kendileri ve istatistikleri için oynuyorlar. Ronaldo ve Messi’ye karşı bir şeyim yok, onlar harika oyuncular. Olise ise tam anlamıyla gerçek bir takım oyuncusu."
Mbappé ve Madrid faktörü
Olise’ye yönelik övgüler, oyuncunun Bernabeu’ya transfer olacağı yönündeki iddiaların yoğunlaştığı bir dönemde geliyor. Haberlere göre Real Madrid, onu Kylian Mbappé ile aynı takımda oynatmak için dünya rekoru kıracak bir teklif hazırlıyor. Mbappé, Fransız futbolunun simgesi olmaya devam etse de Sagnol, iki oyuncunun saha içinde ve dışında çok farklı önceliklere sahip olduğuna inanıyor.
“Mbappé daha çok kendisine, kariyerine ve hedeflerine odaklanıyor. Bu yüzden sık sık eleştiriliyor,” diyen Sagnol, yine de Real Madrid forvetinin Dünya Kupası’nın gol kralı olacağına inandığını belirtti. Mbappé ise daha önce Olise’yi övmüş ve eski Crystal Palace oyuncusunun milli takıma kattığı inanılmaz “zarafet ve vizyonu”nu takdir etmişti.
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Dayot Upamecano’nun ‘Lucio’ya benzer’ yükselişi
Bu turnuva sırasında Sagnol’un dikkatini çeken tek Bayern Münih yıldızı Olise değil. Defans oyuncusu Dayot Upamecano da fiziksel üstünlüğü ve gelişen teknik güvenliğiyle büyük övgüler aldı. Sagnol, bu stoperi Allianz Arena’daki eski efsanevi takım arkadaşlarından biriyle karşılaştırarak, günümüz Fransız yeteneklerinin ne kadar yüksek değer gördüğünü ortaya koydu.
"Oyun tarzı açısından eski bir Bayern takım arkadaşım olan Lucio'ya benziyor. Brezilyalı oyuncu da sahada adeta bir makine gibiydi, fiziksel olarak inanılmaz derecede güçlüydü," diyen Sagnol, sözlerine şöyle devam etti: "Upamecano, bir yıl öncesine kıyasla daha az teknik hata yapıyor ve son zamanlarda hem Bayern'de hem de milli takımda önemli ilerlemeler kaydetti." Upamecano’nun savunmayı sağlamlaştırması ve Olise’nin hücumda ipleri eline almasıyla Les Bleus, 2022’deki hayal kırıklığının intikamını almak ve dünya şampiyonluğunu geri kazanmak için mükemmel bir kadroya sahip görünüyor.