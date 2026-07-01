"Eğer Ballon d'Or'u kazanmazsa, ortada ciddi bir sorun var demektir!" - Eski Fransa ve Bayern Münih yıldızı, Michael Olise'nin dünyanın en iyi oyuncusu olarak "rakiplerinden çok önde" olduğunu iddia ediyor

2026 Dünya Kupası heyecanı artarken, Olise Les Bleus’un en göze çarpan oyuncusu olarak öne çıktı ve Sagnol, bunun ardından bireysel ödüllerin de geleceğine inanıyor. Bayern Münih'in yıldızının şu anki formuna değinen Sagnol, BILD'e verdiği röportajda şunları söyledi: "Olise, diğer tüm oyunculardan çok önde, dünyanın en iyisi. Eğer yıl sonunda Ballon d'Or'u kazanmazsa, futbolda ciddi bir sorun var demektir."

Allianz Arena’da sayısız şampiyonluk kazanan Gürcistan milli takım teknik direktörü, her yaştan Fransız taraftarın artık bu kanat oyuncusunun arkasında birleştiğini belirtti. Sagnol, kendisinin ve diğer eski profesyonel futbolcuların Olise’nin oyun stiline diğer modern yıldızlardan daha fazla yakınlık duyduklarını bile öne sürerek, onu günümüzün küresel hiyerarşisinde tartışmasız bir numara olarak nitelendirdi.



