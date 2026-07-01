"Eğer Ballon d'Or'u kazanmazsa, futbolda bir şeyler ters gidiyor demektir": Michael Olise, FC Bayern'in efsanelerinden birinin övgüsünü aldı

Olise’in mükemmel bir asistçi olduğunu şu anda Dünya Kupası’nda da kanıtlıyor. Equipe tricolore’nin oynadığı dört maçta şimdiden beş asist yaptı. O, bir finaller turnuvası sırasında bu kadar asist yapan tarihteki ilk oyuncu.

Sagnol için durum çok net: “Olise tam anlamıyla bir takım oyuncusu, bireyselci değil. Çocuklarımız için nihayet harika bir rol model var. Fransa’da, ister beş ister 100 yaşında olsun, tüm taraftarlar Olise’yi sonuna kadar destekliyor. Biz eski profesyonel futbolcular da kendimizi onunla yüzde yüz özdeşleştirebiliyoruz. O bizim tartışmasız bir numaramız.”

Salı akşamı İsveç'e karşı oynanan 16'da 1 maçında Fransızların 3-0'lık ezici galibiyetinde, FC Bayern'de sağ kanatta forma giyen Olise, yine ofansif orta sahada görev aldı ve turnuvanın en büyük favorisi olan takımın en etkili oyuncularından biri oldu. Öyle ki, 24. dakikada bir seken topun ardından, bir saç teli farkla ters vuruşla tarihe geçecek bir gol atmaya çok yaklaştı.

"Louvre Müzesi çoktan açılmış, sergi alanı hazırlanmış, tablo neredeyse kurumuş bile," diye hayretle yorumladı MagentaTV yorumcusu Christian Straßburger: "Ne hareket ama! Burada İsveç televizyonunun yanında oturuyoruz ve Olise’nin vuruşunu gördüklerinde, bunun Fransız televizyonu olduğunu sandılar. Orada da büyük coşkuyla kutlandı!"

Bu tür hareketler, tüm yalanlamalara rağmen Real Madrid’in bu yaz Olise’yi kadrosuna katmayı planladığı iddialarına yol açıyor. Ancak Sagnol, 24 yaşındaki oyuncunun şimdilik Bavyera’nın başkentinde oynamaya devam etmesini umuyor: “Olise henüz genç ve birkaç yıl sonra da Real’e gidebilir. Münih’te neye sahip olduğunu biliyor: harika bir ortam, süper takım arkadaşları, mükemmel bir teknik direktör.”

Eski Crystal Palace oyuncusu ayrıca FCB’de “çok mutlu” görünüyor. Oradaki sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.