En azından Alman hakem efsanesi Markus Merk böyle iddia ediyor. “Son yıllarda FIFA’dan pek çok şeye alıştık ve biz de biliyoruz ki: Bugün söylenenler yarın geçerli olmayabilir. Ancak bence bu, genel olarak en uç noktadır," dedi Merk, birkaç gün önce yaşanan olaylarla ilgili olarak Sportschau’ya verdiği röportajda. Bu olaylarda ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya, ABD’nin en iyi forveti Balogun’a (üç gol) verilen kırmızı kart cezasının kaldırılması için aracılık ettiğini itiraf etmişti.
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Efsanevi hakem açıkladı: FIFA, Almanya’yı Dünya Kupası’ndan men etmekle tehdit etti
Trump’ın Infantino’ya yaptığı telefon görüşmesinin ardından – olaylara ilişkin yaygın spekülasyona göre - ilgili disiplin komisyonu üzerindeki baskı arttı ve Balogun’un, Bosna’dan Tarik Muharemovic’e yaptığı talihsiz müdahale sonrasında kurallara uygun olarak aldığı kırmızı kartın asgari cezası, Belçika ile oynanacak son 16 turu maçı için bir maçlık cezadan tamamen beklenmedik bir şekilde şartlı olarak ertelendi. Merk için bu, “rekabetin bozulmasından” başka bir şey değildi.
"Tüm ulusal federasyonlar ve tüm ligler için kural çok net: Kırmızı kart, bir maçlık ceza anlamına gelir. FIFA, son yıllarda ulusal federasyonlara sık sık, bu kurala uymazlarsa milli takımı bir sonraki turnuvadan men edeceği yönünde uyarıda bulundu. Almanya’da da böyle bir durum yaşanmıştı,” diye devam eden Merk, Sport1 ile yaptığı röportajda 2006 yılında yaşanan, ayrıntıları açıklanmayan bir olayı hatırladı.
"Bu durum bir keresinde Almanya’yı da etkilemişti. Sanırım 2006 Dünya Kupası öncesindeydi; Bundesliga’da bir olay yaşandı ve hakemin açık bir hatalı kararı söz konusuydu. Kırmızı kart açıkça yanlıştı ve Spor Mahkemesi oyuncuyu aklamayı düşünmüştü. FIFA, ‘eğer bunu yaparsanız’ diye tehdit etmişti – bu sadece DFB için değil, diğer federasyonlar için de geçerliydi – ‘o zaman milli takımınız bir sonraki turnuvadan men edilecektir’. Yani, FIFA bu maddeyi sonuna kadar savunmuştu,” diye açıkladı 64 yaşındaki Merk.
Bu nedenle, Dünya Kupası ev sahibi takımının Belçika ile oynayacağı son 16 turu maçı için Balogun’u “affetme” kararı “insanı hayrete düşürüyor; bu karar futbolun bütünlüğüne ve kuralların temeline bir saldırıdır”.
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Belçika, Balogun olayının ardından “ekstra motivasyon”la ABD’yi paramparça etti: “Overturn this!”
Sonuçta bu skandal olay, o ana kadar oldukça hayal kırıklığı yaratan Belçikalıların yararına oldu. ABD karşısında Kırmızı Şeytanlar, bu Dünya Kupası finallerindeki açık ara en iyi maçlarını oynadılar ve ABD’li oyuncuları 4-1’lik skorla mağlup ederken, Balogun ise tamamen göze çarpmadı. Maçtan sonra takımdan yapılan açıklamalarda, Balogun meselesinin bir nevi ekstra motivasyon kaynağı olduğu belirtildi.
"Hayatta her zaman bir tür adalet vardır diye düşünüyorum. Olanlara ne derseniz deyin, ama bunun adil olduğunu düşünmedik," dedi orta saha oyuncusu Nicolas Raskin. Ona göre, "bu durum bize belki biraz ekstra enerji vermiş olabilir".
Bu “ekstra enerji”, Romelu Lukaku’nun 4-1’lik skoru belirleyen golünü, müdahale eden ABD Başkanı’na net bir mesaj göndermek amacıyla takımın geri kalanıyla birlikte “Trump dansı” yaparak kutlamasıyla özellikle ortaya çıktı.
"Sayın Başkan, Belçika'dan selamlar. Acaba Donald Trump buna ne diyecek? Kırmızı Şeytanlar, ABD Başkanı'nın meşhur dansını taklit ederek bir golü kutluyorlar," diye yazdı Belçika gazetesi Het Laatste Nieuws. Voetbalkrant da şu yorumu yaptı: “Kırmızı Şeytanlar, Trump’la dalga geçiyor. Maçın bitiş düdüğünün ardından sahada dikkat çekici bir kutlama yaşandı.”
Belçika Milli Takımı’nın resmi X hesabı da Trump ve Infantino’ya yönelik bir iğneleme yapmaktan kendini alamadı. Maçın bitiminden sonra Kırmızı Şeytanlar, sevinç gösterisi yapan Lukaku’nun bir fotoğrafını paylaştı ve fotoğrafın altına “Overturn this” (Türkçe: “Bunu iptal edin”) yazısını ekledi – bu, Balogun’a verilen cezaya açık bir göndermeydi.
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"Balogun Davası": Gianni Infantino'yu zor günler mi bekliyor?
Özellikle FIFA Başkanı Infantino için Balogun davası, 2027’deki yeniden seçilme yolunda hâlâ rahatsız edici sonuçlar doğurabilir; her ne kadar 56 yaşındaki Infantino, bu olayla herhangi bir ilgisi olmadığını elbette reddetmiş ve Disiplin Komisyonu’nun “bağımsız” kararına atıfta bulunmuş olsa da. Gelecekte Infantino’nun entrikalarına karşı çok daha büyük bir direniş oluşabilir; en azından FIFA Konseyi üyesi olan DFB Başkanı Bernd Neuendorf bunu ima etti.
Neuendorf, “UEFA ile bu olayın rafa kaldırılmaması, öncelikle Avrupa futbol federasyonları arasında daha ayrıntılı bir şekilde tartışılması gerektiği konusunda hemfikiriz” dedi.
Ancak, iktidara aç FIFA Başkanı’nın gerçekten devrilmesi ya da FIFA Etik Komisyonu’na şikayette bulunulması ve bir uzaklaştırma cezası verilmesi, Infantino’nun birçok küçük federasyon nezdinde satın aldığı popülerlik göz önüne alındığında neredeyse imkansız görünüyor.
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