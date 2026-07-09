Efsanevi hakem açıkladı: FIFA, Almanya’yı Dünya Kupası’ndan men etmekle tehdit etti

Trump’ın Infantino’ya yaptığı telefon görüşmesinin ardından – olaylara ilişkin yaygın spekülasyona göre - ilgili disiplin komisyonu üzerindeki baskı arttı ve Balogun’un, Bosna’dan Tarik Muharemovic’e yaptığı talihsiz müdahale sonrasında kurallara uygun olarak aldığı kırmızı kartın asgari cezası, Belçika ile oynanacak son 16 turu maçı için bir maçlık cezadan tamamen beklenmedik bir şekilde şartlı olarak ertelendi. Merk için bu, “rekabetin bozulmasından” başka bir şey değildi.

"Tüm ulusal federasyonlar ve tüm ligler için kural çok net: Kırmızı kart, bir maçlık ceza anlamına gelir. FIFA, son yıllarda ulusal federasyonlara sık sık, bu kurala uymazlarsa milli takımı bir sonraki turnuvadan men edeceği yönünde uyarıda bulundu. Almanya’da da böyle bir durum yaşanmıştı,” diye devam eden Merk, Sport1 ile yaptığı röportajda 2006 yılında yaşanan, ayrıntıları açıklanmayan bir olayı hatırladı.

"Bu durum bir keresinde Almanya’yı da etkilemişti. Sanırım 2006 Dünya Kupası öncesindeydi; Bundesliga’da bir olay yaşandı ve hakemin açık bir hatalı kararı söz konusuydu. Kırmızı kart açıkça yanlıştı ve Spor Mahkemesi oyuncuyu aklamayı düşünmüştü. FIFA, ‘eğer bunu yaparsanız’ diye tehdit etmişti – bu sadece DFB için değil, diğer federasyonlar için de geçerliydi – ‘o zaman milli takımınız bir sonraki turnuvadan men edilecektir’. Yani, FIFA bu maddeyi sonuna kadar savunmuştu,” diye açıkladı 64 yaşındaki Merk.

Bu nedenle, Dünya Kupası ev sahibi takımının Belçika ile oynayacağı son 16 turu maçı için Balogun’u “affetme” kararı “insanı hayrete düşürüyor; bu karar futbolun bütünlüğüne ve kuralların temeline bir saldırıdır”.

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