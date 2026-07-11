Efsanevi forvet Thierry Henry, sürpriz bir soyunma odası ziyaretinde Kylian Mbappé’yi kucaklayarak Fransa’nın “en etkileyici” gücüne dikkat çekti

Mükemmel bir şekilde dikilmiş takım elbisesiyle soyunma odasına giren Henry, hemen Fransa milli takımına yaklaşarak tebriklerini iletti. Fransa milli takımının resmi medya organına konuşan, Les Bleus tarihinin tüm zamanların en çok gol atan üçüncü oyuncusu, takımın olağanüstü performansını ayrıntılı bir şekilde analiz etti ve özellikle topun kendilerinde olmadığı anlardaki çalışma temposunu, başarılarının temel taşı olarak vurguladı.

Henry, Mbappé ve takımın geri kalanına hayranlığını doğrudan dile getirdi: “Dürüst olmak gerekirse arkadaşlar, artık ne diyeceğimizi bile bilmiyoruz.” Ardından takımın muhteşem performansına ilişkin taktiksel analizini ekledi: “Topa sahipken: her zamanki gibi olağanüstüydü. Ama benim için en etkileyici olan, takımın topu geri kazanma yeteneği.

"Takımın topu elinde tutmadığı anlarda sergilediği performans olağanüstü. Bu takımın topu elindeyken neler yapabileceğini çok iyi biliyoruz, ancak topu rakip yarı sahada tutma, baskıyı sürdürme ve rakibi boğma yeteneği... Bravo 'DD', takıma ve taraftarlara da bravo.

"Televizyondaydım ve o coşkuyu görmek gerçekten olağanüstüydü. Umarım uzun süre devam eder. Özellikle böyle bir takımı görmek insanın içini gerçekten ısıtıyor. Ama hey, henüz sadece yarı finaldeyiz. Bu harika, yanlış anlamayın! Ancak 'henüz sadece yarı finaldeyiz' dediğimde, bunun nedeni sonuna kadar gitmek istememizdir."