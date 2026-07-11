Getty/GOAL
Çeviri:
Efsanevi forvet Thierry Henry, sürpriz bir soyunma odası ziyaretinde Kylian Mbappé’yi kucaklayarak Fransa’nın “en etkileyici” gücüne dikkat çekti
Henry, Fransa milli takımını ziyaret etti
Efsanevi Fransız forvet Henry, Boston Stadyumu’nda ülkesinin Fas’a karşı aldığı ezici galibiyetin ardından Les Bleus’un soyunma odasını ziyaret etti. 1998 Dünya Kupası şampiyonu olan Henry’nin ziyareti, Ousmane Dembélé, Malo Gusto ve Lucas Hernández gibi oyuncular tarafından sıcak bir şekilde karşılandı; efsane isim ayrıca takım kaptanı Mbappé ile de sıcak bir kucaklaşma paylaştı.
Amerikan televizyonunda yorumcu olarak görev yapan Henry, Didier Deschamps'ın oyuncularının sergilediği performans seviyesinden tamamen etkilendiğini itiraf etti.
- Getty Images Sport
Legend, savunmadaki performansını övdü
Mükemmel bir şekilde dikilmiş takım elbisesiyle soyunma odasına giren Henry, hemen Fransa milli takımına yaklaşarak tebriklerini iletti. Fransa milli takımının resmi medya organına konuşan, Les Bleus tarihinin tüm zamanların en çok gol atan üçüncü oyuncusu, takımın olağanüstü performansını ayrıntılı bir şekilde analiz etti ve özellikle topun kendilerinde olmadığı anlardaki çalışma temposunu, başarılarının temel taşı olarak vurguladı.
Henry, Mbappé ve takımın geri kalanına hayranlığını doğrudan dile getirdi: “Dürüst olmak gerekirse arkadaşlar, artık ne diyeceğimizi bile bilmiyoruz.” Ardından takımın muhteşem performansına ilişkin taktiksel analizini ekledi: “Topa sahipken: her zamanki gibi olağanüstüydü. Ama benim için en etkileyici olan, takımın topu geri kazanma yeteneği.
"Takımın topu elinde tutmadığı anlarda sergilediği performans olağanüstü. Bu takımın topu elindeyken neler yapabileceğini çok iyi biliyoruz, ancak topu rakip yarı sahada tutma, baskıyı sürdürme ve rakibi boğma yeteneği... Bravo 'DD', takıma ve taraftarlara da bravo.
"Televizyondaydım ve o coşkuyu görmek gerçekten olağanüstüydü. Umarım uzun süre devam eder. Özellikle böyle bir takımı görmek insanın içini gerçekten ısıtıyor. Ama hey, henüz sadece yarı finaldeyiz. Bu harika, yanlış anlamayın! Ancak 'henüz sadece yarı finaldeyiz' dediğimde, bunun nedeni sonuna kadar gitmek istememizdir."
Olimpiyat yıldızıyla yeniden bir araya gelme
Bu duygusal ziyaret, Henry ile orta saha oyuncusu Manu Kone için de bir yeniden bir araya gelme fırsatı oldu; Kone, Paris 2024 Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazandıkları kampanyada Henry’nin en önemli oyuncularından biriydi. Kone ile samimi bir sohbet gerçekleştiren ve Michael Olise’nin formasını alan Henry – eski milli forvet Andre-Pierre Gignac’ın eşliğinde – en prestijli kupayı başarıyla Paris’e getirene kadar oyuncuları rehavete kapılmamaları konusunda motive etmeye devam etti.
Henry, özellikle Kone’ye övgüde bulunmak için zaman ayırdı: “Bugün, gerçek Manu’yu tanıdım.”
- AFP
Yarı final mücadelesi bekliyor
Fransa artık dikkatini Salı günü İspanya ile oynayacağı hayati öneme sahip yarı final maçına hazırlamaya yöneltmelidir. Deschamps’ın oyuncuları şu anda etkileyici bir ivme yakalamış durumda; ancak Henry’nin de vurguladığı gibi, hücumdaki keskinlikleri ve savunmadan hücuma geçişteki disiplinleri bu karşılaşmanın en önemli anahtarları olacaktır.
Halkın muazzam beklentisi ve büyük final maçına ulaşma hedefi, önümüzdeki günlerde kaptan Mbappé ve takım arkadaşları için hem motivasyon kaynağı hem de baskı unsuru olacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun