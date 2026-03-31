Buenos Aires'in kenar mahallelerinden biri olan Villa Fiorito'da bulunan Maradona'nın eski evi, gıda yardımı ihtiyacı olanlara yardım etmek için kullanılıyor.

Bu mülk artık bir zamanlar Dünya Kupası şampiyonu olan futbolcunun ailesine ait olmasa da, hâlâ büyük bir kültürel öneme sahip. Cephede, "Tanrı'nın Evi" yazısının yanında Maradona'yı tasvir eden bir duvar resmi hâlâ görülebiliyor ve ev, 2021 yılında ulusal tarihi eser ilan edildi.

Mülkün şu anki sahibi, toprak avluyu bir grup gönüllüye aşevi kurmaları için kiraladı ve böylece efsanevi forvetin yeteneklerini ilk kez geliştirdiği bu mahallenin sakinlerine hizmet verilmeye devam edilmesini sağladı.

Arjantinli efsane, Kasım 2020'de 60 yaşında trajik bir şekilde vefat etse de, memleketindeki mirası bu yeni hayırsever girişim sayesinde her zamanki gibi güçlü olmaya devam ediyor.



