AFP
Çeviri:
Efsanevi Dünya Kupası şampiyonu Diego Maradona'nın ölümünün ardından evi aşevine dönüştürüldü
Mütevazı bir başlangıç, tarihi bir mekan haline geldi
Buenos Aires'in kenar mahallelerinden biri olan Villa Fiorito'da bulunan Maradona'nın eski evi, gıda yardımı ihtiyacı olanlara yardım etmek için kullanılıyor.
Bu mülk artık bir zamanlar Dünya Kupası şampiyonu olan futbolcunun ailesine ait olmasa da, hâlâ büyük bir kültürel öneme sahip. Cephede, "Tanrı'nın Evi" yazısının yanında Maradona'yı tasvir eden bir duvar resmi hâlâ görülebiliyor ve ev, 2021 yılında ulusal tarihi eser ilan edildi.
Mülkün şu anki sahibi, toprak avluyu bir grup gönüllüye aşevi kurmaları için kiraladı ve böylece efsanevi forvetin yeteneklerini ilk kez geliştirdiği bu mahallenin sakinlerine hizmet verilmeye devam edilmesini sağladı.
Arjantinli efsane, Kasım 2020'de 60 yaşında trajik bir şekilde vefat etse de, memleketindeki mirası bu yeni hayırsever girişim sayesinde her zamanki gibi güçlü olmaya devam ediyor.
- AFP
Villa Fiorito'da artan talep
Arjantin genelinde yaşanan maddi sıkıntılar, ülkenin zorlu ekonomik koşullarla boğuşması nedeniyle yerli halkın yemek almak için buraya akın etmesine neden oldu. Bu geçici mutfak, bir zamanlar bu sokaklardan ayrılıp futbol dünyasını fethetmeye giden çocuğu coşkuyla destekleyen pek çok kişi için bir can simidi haline geldi.
Geçici aşevini işleten papaz Leonardo Fabian Alvarez, Reuters'a şunları söyledi: “Yiyecek talepleri yaklaşık yüzde 300 arttı. İnsanlar açıkça işlerini kaybetmiş ve utanç içinde sıraya girip, yiyecek ve onlara verdiğimiz her şeyi alıyorlar. Bu, daha önce başımıza hiç gelmemiş bir şey.”
Maradona: Zafer ve Mücadele Arasında
Maradona'nın kariyeri, eşi benzeri görülmemiş zirvelerle ve herkesin bildiği zorluklarla doluydu. Kalp krizi sonucu hayatını kaybetmeden önce uyuşturucu bağımlılığı ve sağlık sorunlarıyla mücadele etti, ancak sahadaki etkisi birçokları için hâlâ en büyük örnek teşkil ediyor.
Kupalarla dolu kariyeri boyunca, futbol tarihinin en ikonik anlarından bazılarına imza attı; en önemlisi, 1986 Meksika Dünya Kupası'nda Arjantin'i zafere taşımasıydı.
Etkisi, futbolculuk günlerinin çok ötesine geçerek teknik direktörlük dönemine kadar uzandı. Eski ofansif orta saha oyuncusu, teknik direktörlüğe geçtikten sonra iki yıl boyunca ülkesinin milli takımını yönetti. Maradona, Arjantin'in 2010 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmesinde takımın başında yer aldı.
- AFP
Dünya çapında anma etkinlikleri devam ediyor
Maradona’nın çocukluğunun geçtiği ev Buenos Aires’te yerel topluma hizmet ederken, diğer eski kulüpleri de bu efsaneyi ölümsüzleştirmek için kendi yollarını buldu. Maradona’yı takımı iki Serie A şampiyonluğuna taşıdığı için adeta bir tanrı gibi gören Napoli, stadyumunun adını onun onuruna değiştirdi. Stadyum artık Diego Armando Maradona Stadyumu olarak biliniyor ve efsanenin Napoli şehri üzerindeki etkisine kalıcı bir saygı duruşu niteliğinde.