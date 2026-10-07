AFP
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'Efsanevi bir yolculuk' - Barcelona sportif direktörü Deco, Arjantin'den duygusal emekliliğinin ardından Lionel Messi'ye en büyük övgüyü yaptı
Deco, efsanevi bir ortaklığı kutluyor
Messi'nin milli takım yolculuğu, Arjantin'in Benin karşısında rahat bir 3-0 galibiyet almasıyla etkileyici bir şekilde sona erdi. Sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldızın Arjantin Milli Takımı'yla yolculuğunu noktalaması, taraftarlar ve takım arkadaşları da dahil olmak üzere birçok kişiyi gözyaşlarına boğan, duygu yüklü bir geceye sahne oldu. Catalonia'da bu dâhi yıldızla kariyerinin önemli bir bölümünü paylaşan Deco da saygı duruşuna öncülük eden isimler arasındaydı.
Deco, eski takım arkadaşına duyduğu hayranlığı dile getirmek ve Messi'nin dünya genelinde spor üzerindeki etkisini vurgulamak için sosyal medyaya başvurdu. Instagram'da şu ifadeleri kullanan Portekizli yönetici şöyle dedi: "Arjantin Milli Takımı ile efsanevi bir yolculuk. İnanılmaz bir kariyerin her bölümü için tebrikler. Futbol ve bu sporu seven herkes sana teşekkür ediyor, Leo!"
Barcelona altın çocuğu onurlandırıyor
Katalan kulübü, bu özel günü tüm zamanların en büyük oyuncusuna resmi bir mesajla da işaretlemeyi ihmal etmedi. Kulüp, standart bir maç sonu görseli paylaşmak yerine, Messi'nin bir gol ve iki asistle veda ettiği Benin karşılaşmasının son düdüğünü bekleyerek duygu yüklü bir açıklama yayımladı. Mesajda, onun erken dönem başarısına, özellikle de gelecekte uluslararası alanda kuracağı üstünlüğün sıçrama tahtası olan 2008 Pekin Olimpiyatları'nda kazandığı altın madalyaya atıfta bulunuldu.
Barcelona, resmi kanallarından yayımladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "2008'de Pekin'deki o altın madalyadan unutulmaz bir kariyere, Arjantin Milli Takımı'yla her adımda tarih yazdın. Arjantin formasını daha da ikonik hale getirmeye devam ettiğin için tebrikler Leo" Bu mesaj, kulübün 2021'de Paris Saint-Germain'e olaylı ayrılığına ve sonrasında Major League Soccer'da Inter Miami'ye transferine rağmen Messi'nin mirasıyla bağını koruma isteğini yansıtıyor.
Camp Nou vedasına dair soru işaretleri
Messi'nin artık milli takımdaki görevinden çekilmesiyle birlikte, dikkatler doğal olarak onun kulüp düzeyinde kramponlarını ne zaman tamamen asacağına çevrildi. Bu farkındalık, Barcelona'nın Camp Nou'da ona yakışır bir jübile ya da veda maçı düzenlemesi yönündeki çağrıları artırdı. Birçok taraftar için Messi'nin kulüpten ayrılış şekli, yani dolu tribünlere veda etme şansı bulamadan gözyaşları içindeki bir basın toplantısıyla ayrılması, hâlâ ciddi bir hayal kırıklığı kaynağı olmaya devam ediyor.
Oyuncunun ekibi ile kulüp başkanı Joan Laporta arasındaki ilişki, ayrılığının ardından geçen yıllarda işlevsiz olarak tanımlandı. Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeden önce onu geri getirme girişimlerine rağmen, anlaşma hiçbir zaman gerçekleşmedi. Laporta kısa süre önce, Messi'nin kariyerinin yakın dönemi için başka planları olduğunu kabul ederken, eski kaptanlarıyla bozulan ilişkiyi onarmaya çalıştıkları bu süreçte bir saygı maçının düzenlenmesi ihtimalinin yönetim kurulu için hâlâ öncelik olduğunu belirtti.
- Getty Images Sport
Bir ikonun son bölümü
Messi'nin uluslararası arenadan ayrılışı, futboldaki hakimiyet döneminin sonunun başlangıcına işaret ediyor. Arjantin'le geçirdiği süre boyunca, eleştirilen genç bir oyuncudan sonunda Copa America ve Dünya Kupası'nı kazandıran bir milli ikon haline geldi. Benin'e karşı son maçı, bu dönüşümün bir kutlamasıydı ve kariyerinin alacakaranlığında bile sahada belirleyici bir güç olmaya devam ettiğini gösterdi. Milli takımdaki dönemi kapanırken, odak tamamen Florida'daki kulüp kariyerine kayıyor.
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