Messi'nin milli takım yolculuğu, Arjantin'in Benin karşısında rahat bir 3-0 galibiyet almasıyla etkileyici bir şekilde sona erdi. Sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldızın Arjantin Milli Takımı'yla yolculuğunu noktalaması, taraftarlar ve takım arkadaşları da dahil olmak üzere birçok kişiyi gözyaşlarına boğan, duygu yüklü bir geceye sahne oldu. Catalonia'da bu dâhi yıldızla kariyerinin önemli bir bölümünü paylaşan Deco da saygı duruşuna öncülük eden isimler arasındaydı.

Deco, eski takım arkadaşına duyduğu hayranlığı dile getirmek ve Messi'nin dünya genelinde spor üzerindeki etkisini vurgulamak için sosyal medyaya başvurdu. Instagram'da şu ifadeleri kullanan Portekizli yönetici şöyle dedi: "Arjantin Milli Takımı ile efsanevi bir yolculuk. İnanılmaz bir kariyerin her bölümü için tebrikler. Futbol ve bu sporu seven herkes sana teşekkür ediyor, Leo!"