Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
Efsanevi bek Andrew Robertson, Mohamed Salah'ın izinden giderek bu yaz Liverpool'dan ayrılacak

Andrew Robertson, sezon sonunda sözleşmesinin süresi dolduğunda Liverpool'dan ayrılacağını doğruladı. Sözleşmesini bir yıl erken feshetme konusunda anlaşmaya varan Mohamed Salah'ın ardından, yaz transfer döneminde ayrılacağını açıklayan ikinci kulüp efsanesi oldu.

  • Anfield'da altın bir dönemin sonu

    Liverpool, Robertson’ın kulüpteki son derece başarılı dokuz yıllık serüvenini 2025-26 sezonunun sonunda sonlandıracağını doğruladı. Kulübün son dönemdeki başarılarının simgesi haline gelen savunma oyuncusu, yaz aylarında sözleşmesi resmi olarak sona erdiğinde serbest oyuncu olarak ayrılacak. Robertson, Reds formasıyla 373 maçta 82 gol katkısı kaydetti ve kulübün iki Premier Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu dahil olmak üzere birçok kupa kazanmasına yardımcı oldu.




    Hull City'den Liverpool'un efsanelerine

    2017 yılında Hull City'den yaklaşık 8 milyon sterlin gibi oldukça uygun bir bedelle transfer edilen Robertson'ın futbolun zirvesine yükselişi, tam anlamıyla muhteşemdi. Liverpool'un taktiksel kimliğini belirleyen yorulmak bilmeyen enerjisi ve ortalarıyla, Premier Lig tarihinin en iyi sol beklerinden biri olarak yerini sağlamlaştırdı.

    Merseyside'da geçirdiği süre boyunca İskoçya milli takım oyuncusu, kazanılabilecek tüm büyük kupaları kazandı ve şimdi Anfield'daki parlak kariyerine son verme zamanının geldiğini düşünüyor. Robertson, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Liverpool gibi bir kulüpten ayrılmak asla kolay değildir" dedi. "Son dokuz yıldır bu kulüp, benim ve ailemin hayatının çok büyük bir parçası oldu, ancak futbolun devam ettiğini biliyorum. Takımların yoluna devam ettiğini biliyorum ve şimdi benim de yoluma devam etme zamanım geldi. Bu futbol kulübündeki muhteşem anıları her zaman hatırlayacağım. Kulübe tüm kalbimi ve ruhumu verdim ve şansım elime geçtiğinde, sadece bu kulüpteki insanları ve taraftarları, her hafta sahada performans sergileyen sol bekleriyle gururlandırmak istedim.

    “Yolculuğumun sona erdiğini biliyorum. İnanılmaz bir yolculuktu ama pes etmeyeceğim. Bu kulüp benim için her şey demek, taraftarlar benim için her şey demek, kulüple bağlantılı insanlar benim için her şey demek ve son günüm gelene kadar son dokuz yıldır yaptığım gibi bu futbol kulübüne her şeyimi vereceğimi onlara borçlu olduğumu düşünüyorum. Bu dokuz yıla geriye dönüp baktığımda yüzümde kocaman bir gülümseme olacak ve evet, bu müthiş bir yolculuktu.”

    Robertson'a talip olanlar

    The Times gazetesine göre, 32 yaşındaki oyuncu bu sezon yaz transfer döneminde takıma katılan Milos Kerkez'in yedeği konumunda kalmasının ardından daha düzenli olarak forma giymek istiyor. Tottenham, Atlético Madrid, Napoli ve Juventus, şu aşamada İskoçya'ya geri dönmeyi düşünmeyen Robertson için potansiyel talipler arasında gösteriliyor.

  • Kariyerini zirvede sonlandırmayı hedefliyor

    Yaklaşan ayrılışıyla ilgili tüm duygusal gelişmelere rağmen, kulüp Robertson'ın bu sezona tam anlamıyla odaklandığını açıkça belirtti. Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde hâlâ mücadele ediyor. Ancak Paris Saint-Germain ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 2-1'lik toplam skor dezavantajını aşmak için zorlu bir mücadele bekliyor. Ayrıca Premier Lig'i ilk dörtte bitirmek de henüz imkansız değil. Salah gibi Robertson da kariyerine zirvede veda etmeyi hedefliyor. Zaten modern zamanların Anfield efsanesi olarak yerini sağlamlaştırmış durumda.



