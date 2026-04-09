Efsanevi bek Andrew Robertson, Mohamed Salah'ın izinden giderek bu yaz Liverpool'dan ayrılacak

2017 yılında Hull City'den yaklaşık 8 milyon sterlin gibi oldukça uygun bir bedelle transfer edilen Robertson'ın futbolun zirvesine yükselişi, tam anlamıyla muhteşemdi. Liverpool'un taktiksel kimliğini belirleyen yorulmak bilmeyen enerjisi ve ortalarıyla, Premier Lig tarihinin en iyi sol beklerinden biri olarak yerini sağlamlaştırdı.

Merseyside'da geçirdiği süre boyunca İskoçya milli takım oyuncusu, kazanılabilecek tüm büyük kupaları kazandı ve şimdi Anfield'daki parlak kariyerine son verme zamanının geldiğini düşünüyor. Robertson, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Liverpool gibi bir kulüpten ayrılmak asla kolay değildir" dedi. "Son dokuz yıldır bu kulüp, benim ve ailemin hayatının çok büyük bir parçası oldu, ancak futbolun devam ettiğini biliyorum. Takımların yoluna devam ettiğini biliyorum ve şimdi benim de yoluma devam etme zamanım geldi. Bu futbol kulübündeki muhteşem anıları her zaman hatırlayacağım. Kulübe tüm kalbimi ve ruhumu verdim ve şansım elime geçtiğinde, sadece bu kulüpteki insanları ve taraftarları, her hafta sahada performans sergileyen sol bekleriyle gururlandırmak istedim.

“Yolculuğumun sona erdiğini biliyorum. İnanılmaz bir yolculuktu ama pes etmeyeceğim. Bu kulüp benim için her şey demek, taraftarlar benim için her şey demek, kulüple bağlantılı insanlar benim için her şey demek ve son günüm gelene kadar son dokuz yıldır yaptığım gibi bu futbol kulübüne her şeyimi vereceğimi onlara borçlu olduğumu düşünüyorum. Bu dokuz yıla geriye dönüp baktığımda yüzümde kocaman bir gülümseme olacak ve evet, bu müthiş bir yolculuktu.”