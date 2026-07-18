Efsanelerin yanı sıra… 69 şifresi Messi’ye Dünya Kupası zaferi vaat ediyor

Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi, yarın Pazar günü oynanacak 2026 Dünya Kupası finaline, "Tango" ile elde ettiği olağanüstü başarı serisiyle giriyor.

"AS" gazetesi, Messi'nin milli takım formasıyla oynadığı son 4 final maçını kazandığını belirtti. Bunlar arasında 2022 Dünya Kupası finali, 2021 ve 2024 Copa América finalleri ile La Finalissima finali yer alıyor.

Ancak Arjantinli yıldız için zafere giden yol her zaman güllerle döşeli değildi; daha önce milli takımıyla arka arkaya 4 final maçını kaybetmişti: 2007, 2015 ve 2016 Copa América finalleri ile Almanya'ya karşı oynanan 2014 Dünya Kupası finali.

Böylece Messi’nin Arjantin ile oynadığı finallerdeki rekoru, 8 final maçından 4 şampiyonluk olmak üzere %50’lik bir başarı oranına ulaşıyor.

Kulüp ve Arjantin milli takımı kariyeri genelinde ise Messi, 43 final maçına çıktı ve bunların 30’sunu kazanarak %69’luk bir başarı oranına ulaştı; bu rakam, kritik maçlarda parlama konusundaki büyük yeteneğini yansıtıyor.