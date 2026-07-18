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Efsanelerin yanı sıra… 69 şifresi Messi’ye Dünya Kupası zaferi vaat ediyor

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İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
L. Messi
İspanya
Arjantin

Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi, yarın Pazar günü oynanacak 2026 Dünya Kupası finaline, "Tango" ile elde ettiği olağanüstü başarı serisiyle giriyor.

"AS" gazetesi, Messi'nin milli takım formasıyla oynadığı son 4 final maçını kazandığını belirtti. Bunlar arasında 2022 Dünya Kupası finali, 2021 ve 2024 Copa América finalleri ile La Finalissima finali yer alıyor.

Ancak Arjantinli yıldız için zafere giden yol her zaman güllerle döşeli değildi; daha önce milli takımıyla arka arkaya 4 final maçını kaybetmişti: 2007, 2015 ve 2016 Copa América finalleri ile Almanya'ya karşı oynanan 2014 Dünya Kupası finali.

Böylece Messi’nin Arjantin ile oynadığı finallerdeki rekoru, 8 final maçından 4 şampiyonluk olmak üzere %50’lik bir başarı oranına ulaşıyor.

Kulüp ve Arjantin milli takımı kariyeri genelinde ise Messi, 43 final maçına çıktı ve bunların 30’sunu kazanarak %69’luk bir başarı oranına ulaştı; bu rakam, kritik maçlarda parlama konusundaki büyük yeteneğini yansıtıyor.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kabbala… Arjantin’in başarıyı tekrarlama tutkusu

    Messi, Katar’daki Dünya Kupası zaferine katkıda bulunduğuna inandığı gelenek ve ritüellere son derece bağlı hale geldi. 

    Hatta sosyal medyada bile, 2022 Dünya Kupası sırasında kullandığı mesajları ve paylaşımları, aynı kelimelerle yayınlamaya özen gösteriyor; çünkü bunun, kendisini dünya şampiyonluğuna taşıyan pozitif enerjiyi geri kazanmasına yardımcı olacağına inanıyor.

    Arjantin milli takımı da kaptanının izinden giderek, geçmiş yıllarda başarıya eşlik eden tüm detayları tekrarlamaya karar verdi.

    Tango, 2024 Copa América yarı finalinde Kanada ile oynadıkları maç sırasında konakladıkları otel olan New Jersey eyaletindeki “Hilton Short Hills” otelinde kalmayı tercih etti.

    Bu karar sadece otelle sınırlı kalmadı; aynı odalarda konaklama, odalar içindeki ikili dağılımın korunması ve Lionel Messi’nin odası da dahil olmak üzere aynı oda numaralarının kullanılması da bu stratejinin bir parçası oldu.

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  • messi(C)Getty Images

    Lionel Messi’nin finallerdeki istatistikleri

    Messi, kariyeri boyunca oynadığı tüm final maçlarında 35 gol attı ve 17 asist yaptı; bu rakamlar, en önemli maçlarda gösterdiği olağanüstü performansı teyit ediyor.

    Messi’nin Barcelona’daki istatistikleri ise daha da etkileyici görünüyor; Katalan kulübünün formasıyla oynadığı 31 final maçının 23’ünde şampiyonluğa ulaştı.

    Arjantin milli takımıyla ise istatistikleri nispeten daha az etkileyici. Özellikle Dünya Kupası’nda, 2014 finalinde Almanya’ya yenildikten sonra 2022’de şampiyonlukla telafi etmesine rağmen, finallerdeki başarı oranı %50’dir.

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