İspanya'nın bir sonraki maçına ilişkin konuşan De la Fuente, İngiltere'nin Rijeka'da Hırvatistan karşısında aldığı sıra dışı 7-0'lık galibiyete değindi. İspanya Teknik Direktörü, oyuncularını yara almış Hırvatistan takımından sert bir reaksiyon beklemeleri konusunda uyardı.

De la Fuente, Hırvatistan'ın aldığı ağır yenilginin onları daha da tehlikeli bir rakip hâline getireceğinde ısrar etti.

De la Fuente, "Diğer grup maçında Hırvatistan'ın İngiltere gibi güçlü bir rakibe karşı bile yedi gol yemesi gerçekten çok tuhaf, kesinlikle normal değil" dedi. "Bu da bizim oraya vardığımızda onların incinmiş gururlarının acısını çekiyor olacağı ve aşırı motive olacakları anlamına geliyor."