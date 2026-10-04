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'Efsane statüsüne giden yolda!' - Luis de la Fuente, Hırvatistan uyarısı öncesi Lamine Yamal hakkında iddialı bir açıklama yaptı
Yamal, İspanya'yı üst üste üçüncü Uluslar Ligi galibiyetine taşıdı
İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 3-1'lik Uluslar Ligi galibiyetinde altıncı dakikada attığı falsolu golle Çekya karşısında takımının skor perdesini açan genç kanat oyuncusu Lamine Yamal'ı övdü. Oviedo'da Rodri ve Mikel Merino'nun attığı diğer goller, üç puanı getirdi.
Yamal, böylece üst üste üç milli maçta da erken bir açılış golü atmış oldu.
İspanya, dokuz puanla 3. Grup'taki liderliğini sürdürüyor.
- Pressinphoto
Teknik direktör, Yamal'ın uluslararası düzeyde efsanevi bir statüye ulaşacağına inanıyor
Basın mensuplarına konuşan De la Fuente, Yamal'ın hızlı gelişimi karşısındaki hayranlığını dile getirerek 19 yaşındaki oyuncunun İspanya'nın agresif, yüksek enerjili taktik kimliğini yansıttığını söyledi. Kanat oyuncusunun rakip savunmaların kilidini düzenli olarak açabilme yeteneğini övdü.
De la Fuente, Yamal'ın olgunluğunun kadronun geri kalanı için tonu belirlediğini ifade etti.
"Bizi şaşırtmayı hiç bırakmıyor. Çok fazla yeteneği, çok fazla seçeneği var; dev adımlarla büyümeyi sürdürüyor" diyen De la Fuente, sözlerini şöyle sürdürdü: "Lamine, 'Efsane' statüsünü kazanmaya doğru ilerliyor. Son üç maçımızda da erken gol attı ve onun erken golleri tüm takımın tavrını ortaya koyuyor. Biz her maçta kimliğimizi daha ilk andan itibaren ortaya koymaya çalışıyoruz."
Başantrenör, İngiltere'nin farklı galibiyetinin ardından Hırvatistan'dan gelecek tepkiye karşı uyardı
İspanya'nın bir sonraki maçına ilişkin konuşan De la Fuente, İngiltere'nin Rijeka'da Hırvatistan karşısında aldığı sıra dışı 7-0'lık galibiyete değindi. İspanya Teknik Direktörü, oyuncularını yara almış Hırvatistan takımından sert bir reaksiyon beklemeleri konusunda uyardı.
De la Fuente, Hırvatistan'ın aldığı ağır yenilginin onları daha da tehlikeli bir rakip hâline getireceğinde ısrar etti.
De la Fuente, "Diğer grup maçında Hırvatistan'ın İngiltere gibi güçlü bir rakibe karşı bile yedi gol yemesi gerçekten çok tuhaf, kesinlikle normal değil" dedi. "Bu da bizim oraya vardığımızda onların incinmiş gururlarının acısını çekiyor olacağı ve aşırı motive olacakları anlamına geliyor."
- AFP
İspanya, zorlu Hırvatistan sınavında elemeleri hedefliyor
De la Fuente ve ekibi, 6 Ekim'de Hırvatistan deplasmanına, 3. Grup'un zirvesinde ikinci sıradaki İngiltere'nin üç puan önünde yer almayı koruma hedefiyle çıkacak. İspanya, 41 maçlık yenilmezlik serisini uzatmayı amaçlıyor.
Çekya, puansız şekilde grubun son sırasında kalmaya devam ediyor.
İspanya, bir sonraki maçında yine yüksek tempolu bir başlangıç yapmaya odaklanıyor.
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