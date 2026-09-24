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Efsane eski Real Madrid savunmacısı Udinese’de sağlık kontrolünden geçerken David Alaba, Serie A’ya gelmeye yaklaşıyor
Alaba, Udinese transferi öncesi sağlık kontrolünü tamamladı
Eski Madrid savunmacısı Alaba, Serie A ekibi Udinese'ye sürpriz bir bonservissiz transferi tamamlamaya çok yakın. 34 yaşındaki oyuncu, rutin sağlık kontrollerinden geçmek üzere perşembe sabahı Roma'ya indi.
Alaba, İtalya'da çok sayıda üst düzey kulübün kullandığı, ünlü bir spor sağlık merkezi olan meşhur Villa Stuart Kliniği'nde testlerden geçti. Sky Sport Italia'nın haberine göre, muayene sırasında herhangi bir soruna rastlanmadı. Onayın çıkmasının ardından Avusturya milli futbolcusunun, transferi resmileştirmek için kuzeydeki Udine'ye gitmesine izin verildi.
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Serie A için küresel ilgiyi reddetmek
Alaba, Real Madrid ile sözleşmesi resmen sona erdiği 30 Haziran'dan bu yana kulüpsüzdü. Bonservissiz olarak transfer edilebilir olması, kaçınılmaz olarak dünya genelindeki birçok ligde geniş yankı uyandıran bir ilgi doğurdu.
Tecrübeli savunmacı, Bundesliga ekibi Union Berlin'in yanı sıra birçok Serie A kulübüyle de anıldı. Meksika temsilcisi Club America, MLS ekibi Inter Miami ve Katar takımı Al-Sadd dahil olmak üzere daha uzak bölgelerden de ciddi ilgi ortaya çıktı.
Avrupa dışındaki cazip seçeneklere rağmen Avusturyalı tecrübeli oyuncu beklenmedik bir tercihte bulundu. Kariyerinin bu aşamasında Udinese'ye katılması, en şaşırtıcı transferlerden biri olarak öne çıkıyor.
Avrupa'nın elitleri arasında geçen başarılarla dolu bir kariyer
Udinese'ye transfer olan Alaba, kariyerinin büyük bölümünü futbolun en büyük iki devinde geçirdikten sonra yeni bir maceraya atılıyor. Daha önce Bayern ve Real Madrid'de üstün geçen dönemler yaşamıştı.
Almanya ve İspanya'daki görkemli döneminde savunmacı, olağanüstü bir kupa koleksiyonu oluşturdu. Etkileyici koleksiyonunda dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 10 Bundesliga kupası ve iki LaLiga zaferi bulunuyor.
Yurt içindeki başarıların yanı sıra Alaba, üç UEFA Süper Kupa ve üç Kulüpler Dünya Kupası da kazandı. Udinese şimdi onu kadrosuna entegre ederken bu sürekli kazanan deneyiminden yararlanmayı hedefleyecek.
Anlaşmayı Udine'de sonlandırıyor
Roma'da sağlık kontrollerini başarıyla tamamlayan Alaba, şimdi son idari detayları halletmek için kuzeye gidiyor. Udine'ye vardığında yeni sözleşmesine imza atması bekleniyor.
Haberlerde, savunmacının Serie A kulübüyle kısa vadeli bir anlaşma imzalayacağı belirtiliyor. Sözleşme imzalanıp resmen tescil edildikten sonra Alaba yeni takım arkadaşlarına katılacak. Udinese taraftarları, yıldız transferlerinin önümüzdeki haftalarda Serie A'daki ilk maçına çıkmasını görmek için sabırsızlanacak.
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