Alaba, Real Madrid ile sözleşmesi resmen sona erdiği 30 Haziran'dan bu yana kulüpsüzdü. Bonservissiz olarak transfer edilebilir olması, kaçınılmaz olarak dünya genelindeki birçok ligde geniş yankı uyandıran bir ilgi doğurdu.

Tecrübeli savunmacı, Bundesliga ekibi Union Berlin'in yanı sıra birçok Serie A kulübüyle de anıldı. Meksika temsilcisi Club America, MLS ekibi Inter Miami ve Katar takımı Al-Sadd dahil olmak üzere daha uzak bölgelerden de ciddi ilgi ortaya çıktı.

Avrupa dışındaki cazip seçeneklere rağmen Avusturyalı tecrübeli oyuncu beklenmedik bir tercihte bulundu. Kariyerinin bu aşamasında Udinese'ye katılması, en şaşırtıcı transferlerden biri olarak öne çıkıyor.