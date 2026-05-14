Getty Images Sport
Çeviri:
EFL, Southampton'ın "casusluk" davasının ne zaman görüleceğini açıkladı ve sonucun Hull City ile oynanacak play-off finalini etkileyebileceğini kabul etti
Wembley'de zamanla yarış
EFL, Southampton’ı ilgilendiren casusluk iddialarının çözüme kavuşturulması için resmi bir son tarih belirledi. Bugün yayınlanan bir açıklamada lig, bir Saints görevlisinin Middlesbrough’un antrenmanlarını gizlice kaydettiği iddialarını araştıran bağımsız duruşmanın en geç önümüzdeki Salı günü gerçekleştirileceğini doğruladı.
Zamanlama çok önemli. Play-off finali 23 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olması nedeniyle, komisyon olası temyizlere izin verecek bir karar vermek için büyük baskı altında. EFL, bağımsız kurumun takvimini kontrol edemediğini kabul etti, ancak Wembley'de lojistik bir kabusun yaşanmasını önlemek için hızlı bir sonuca ulaşmak için çalışıyor.
- Getty Images Sport
Play-off finali üzerindeki olası etkisi
İkinci ligde şok dalgası yaratan bir gelişmede, EFL bu duruşmanın sonucunun Hull City ile oynanacak play-off finalini doğrudan etkileyebileceğini kabul etti. Komisyon, Saints’i ciddi bir ihlalde suçlu bulursa, cezalar önemli para cezalarından, teknik olarak lig sıralamasını veya maçın geçerliliğini değiştirebilecek olası puan kesintisine kadar değişebilir.
EFL açıklamasında durumun karmaşıklığına dikkat çekilerek, maçın şu anda oynanması planlanıyor olsa da disiplin sürecinin hukuki boyutunun göz ardı edilemeyeceği belirtildi. Her iki kulübün taraftarları da EFL takvimindeki en önemli maçın yönetim kurulu kararıyla gölgelenip gölgelenmeyeceğini ya da futbolun ön planda kalmasını sağlayacak bir çözüme varılıp varılmayacağını endişeyle bekliyor.
Acil durum planları ve bilet uyarıları
Devam eden hukuki mücadeleye rağmen, EFL final maçının bilet satışlarına devam ediyor. Hem Hull City hem de Southampton’ın satış detaylarını açıklaması bekleniyor, ancak lig taraftarlara sert bir uyarıda bulundu. Taraftarların “şartlar ve koşullara özellikle dikkat etmeleri” teşvik edildi ve iade edilemeyen seyahat veya konaklama rezervasyonları yapmadan önce durumun değişkenliğini göz önünde bulundurmaları tavsiye edildi.
Açıklamada, EFL'nin "bir dizi acil durum planı" hazırladığı doğrulandı. Bunların en önemlisi, diskalifiye veya puan düşürme gibi bir spor yaptırımı uygulanması durumunda Middlesbrough'un finalde Southampton'ın yerini alması olasılığıdır.
- Getty Images Sport
Saints için belirsizlik
Southampton taraftarları için, yarı finalde 2-1'lik toplam skorla elde ettikleri zaferin sevinci, "Spygate" skandalıyla gölgelendi. Lig yönetimi, bu durumun "endişe ve kargaşaya" yol açtığını kabul etse de, Kural 127'nin ihlalinin ciddiyeti göz önüne alındığında, hukuki sürecin kendi seyrini izlemesine izin vermenin "en uygun yol" olduğunu vurguladı.
Lig, son güncellemesini "tüm tarafların soruşturmaya tam olarak işbirliği yaptığı" ifadesiyle sonlandırdı, ancak bağımsız heyetin vereceği karara bağlı olarak çeşitli senaryolara kapıyı açık bıraktı. Şu an için Southampton ve Hull City, Wembley için hazırlıklarına devam etmek zorundalar, ancak son anda verilecek bir kararın İngiliz futbol tarihinin seyrini değiştirebileceği ihtimali hâlâ uzak bir olasılık olarak duruyor.