BBC’ye göre, FA sözcüsü Perşembe günü yaptığı açıklamada, yönetim organının “kanıtları değerlendirene kadar konuyla ilgili başka yorumda bulunmayacağını” belirtti. FA’nın disiplin süreci kapsamında, Southampton kulübü bünyesindeki kişilerin genel futbol kurallarını ihlal edip etmediklerinin incelenmesi bekleniyor. Yönetim organının, daha fazla yaptırım veya uzaklaştırma cezası uygulanması gerekip gerekmediğine karar vermeden önce, EFL’nin bağımsız disiplin komisyonundan gelen tüm bulguları ve belgeleri gözden geçireceği bildiriliyor.

Tartışma, Southampton'ın birinci takım analisti stajyerinin, play-off yarı finalinin ilk maçı öncesinde Middlesbrough'un antrenmanını gizlice çektiği iddiasıyla ortaya çıktı. Middlesbrough daha sonra EFL'ye resmi bir şikayette bulundu ve bu şikayetin ardından Oxford United ve Ipswich Town'ın da benzer olaylara karıştığı ortaya çıktı.