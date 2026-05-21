EFL, Southampton’ı Hull ile oynayacağı yükselme play-off finalinden men ettikten sonra, kulübün üç Championship takımını casusluk yaptığı iddiasıyla FA soruşturma başlattı
EFL'nin yaptırımlarının ardından Southampton yeniden mercek altına alındı
İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Championship’teki “casusluk skandalı”yla ilgili kendi soruşturmasını başlattığını doğruladıktan sonra, Southampton hakkında yeni bir soruşturma açıldı. Bu adım, kulübün maçlardan önceki yasaklanmış 72 saatlik süre içinde üç rakibinin antrenmanlarını izlediğini itiraf etmesinin ardından geldi.
EFL, Saints'e zaten ağır yaptırımlar uygulamıştı. Southampton, Championship play-off'larından çıkarıldı ve finaldeki yerini kaybetti; Middlesbrough ise yarı finalde elendikten sonra Wembley'de Hull City ile karşılaşmak üzere yeniden play-off'lara dahil edildi. Kulübe ayrıca gelecek sezon için 4 puan düşürme cezası verildi. Southampton, yaptırımları "orantısız" olarak nitelendirerek cezaya itiraz etti, ancak itiraz Çarşamba akşamı reddedildi.
FA, yeni adımlar atmadan önce delilleri değerlendirmeyi bekliyor
BBC’ye göre, FA sözcüsü Perşembe günü yaptığı açıklamada, yönetim organının “kanıtları değerlendirene kadar konuyla ilgili başka yorumda bulunmayacağını” belirtti. FA’nın disiplin süreci kapsamında, Southampton kulübü bünyesindeki kişilerin genel futbol kurallarını ihlal edip etmediklerinin incelenmesi bekleniyor. Yönetim organının, daha fazla yaptırım veya uzaklaştırma cezası uygulanması gerekip gerekmediğine karar vermeden önce, EFL’nin bağımsız disiplin komisyonundan gelen tüm bulguları ve belgeleri gözden geçireceği bildiriliyor.
Tartışma, Southampton'ın birinci takım analisti stajyerinin, play-off yarı finalinin ilk maçı öncesinde Middlesbrough'un antrenmanını gizlice çektiği iddiasıyla ortaya çıktı. Middlesbrough daha sonra EFL'ye resmi bir şikayette bulundu ve bu şikayetin ardından Oxford United ve Ipswich Town'ın da benzer olaylara karıştığı ortaya çıktı.
EFL, benzeri görülmemiş bir ceza verdi
Southampton’ın, kulüplerin birbirlerine karşı “azami iyi niyetle” hareket etmelerini şart koşan 3.4 numaralı kuralı ve maçtan önceki üç gün içinde rakip takımın antrenmanlarını izlemeyi yasaklayan 127 numaralı kuralı ihlal ettiği tespit edildi.
Cezanın ağırlığı, İngiliz futbolunda şok dalgası yarattı. Play-off'lardan ihraç edilme ve gelecekte puan düşürme cezası, son yıllarda Championship'te görülen en önemli disiplin cezalarından birini oluşturuyor. Bu durumun etkileri soyunma odasına da yansıyor. Oyuncular, Premier League'e yükselme şansını kaçırdıkları için, üst ligde oynamaya bağlı primler ve maaş artışları da dahil olmak üzere, önemli maddi kayıplarla karşı karşıya kalacaklar.
Southampton, disiplin kararının sonuçlanmasını bekliyor
Saints, şimdi FA’nın soruşturmasının sonucunu beklemek zorunda; skandala karışan kişilere karşı yeni yaptırımlar uygulanma ihtimali de bulunuyor. Kulüp ayrıca, EFL’nin kararını bozmayı başaramadığı için gelecek sezonu Championship’te dört puanlık bir dezavantajla başlayacak.
Bu arada, kulübün üst lige yükselme çabasının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, kadrodaki bazı oyuncuların olası hukuki ve mali seçenekleri değerlendirmek üzere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) ile temasa geçtiği bildirildi.