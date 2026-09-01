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EFL, Şampiyonlar Ligi fikstür karmaşasının Liverpool ile Tottenham'ı Carabao Cup tarihlerinde değişikliğe zorlaması sonrası UEFA'nın "iş birliği yapma isteksizliğini" sert sözlerle eleştirdi
- Imagn
Çakışan takvimler, iç programda değişikliği zorunlu kılıyor
UEFA, Liverpool'ın Atletico Madrid ile sahasında oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçını 9 Eylül'e planladı ve bu da şehirde anında çözülemez bir çakışma yarattı. Bu tarih, Everton'ın daha önce teyit edilen ve Hill Dickinson Stadyumu'nda Wolves'a karşı oynayacağı Carabao Kupası üçüncü tur maçıyla doğrudan çakıştı; bu durum, iki Merseyside kulübünün aynı gece sahasında oynamasını engelleyen yerel kuralları ihlal etti.
Avrupa futbolunun yönetim organının kıtasal fikstürü kaydırmayı reddetmesi nedeniyle, EFL kendi takviminde büyük bir değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Everton'ın kupa maçı 16 Eylül'e ertelendi, bu da sonuç olarak Liverpool'ın Tottenham'a karşı Anfield'da oynayacağı üçüncü tur Carabao Kupası maçının 24 saat öne çekilerek 15 Eylül'e alınmasına yol açtı.
Kaos Championship'e de sıçradı ve Wolves'u çifte darbeyle karşı karşıya bıraktı. Takımın Molineux'da Portsmouth ile oynayacağı ve başlangıçta 16 Eylül için belirlenen lig karşılaşması da, yeniden düzenlenen kupa takvimine uyum sağlamak için bir aydan fazla ertelenerek 20 Ekim'e alındı.
- AFP
Yönetim organları arasında söz düellosu
EFL, suçu doğrudan UEFA'ya yükledi ve sert ifadeler içeren bir açıklama yayımladı. Lig, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına ilişkin fikstür detaylarının açıklanmasının ardından EFL'nin bazı maçlarını yeniden düzenlemekten başka seçeneği kalmadı" ifadelerini kullandı ve Everton maçını 28 Ağustos'ta "duyuru öncesinde her zamanki uygulama doğrultusunda yerel paydaşlarla birlikte" zaten teyit ettiklerini açıkladı.
Lig, yaşanan anlaşmazlığın zaman çizelgesini de anlattı. EFL, "Cumartesi günü UEFA, Everton ve Liverpool'un aynı akşam iç sahada oynayamayacağı açık olmasına rağmen Liverpool - Atletico Madrid maçını aynı tarihe planladığını duyurdu" dedi. Pazartesi sabahı çözüm bulmak için yapılan toplantının ardından EFL şu ifadeyi kullandı: "Bu görüşmelerde, yurt dışından seyahat edecek taraftarlar üzerindeki etki nedeniyle Liverpool - Atletico Madrid maçını yeniden planlamayı değerlendirmeye istekli olmadıkları açıkça belirtildi. Hayal kırıklığı yaratacak şekilde, bu nedenle Lig değişiklik yapmak zorunda kaldı."
EFL, Avrupa kupaları için geçmişte verilen tavizlere de dikkat çekerek, değişikliklerin "yerel liglerle yeterli istişare yapılmadan" hayata geçirildiğini savundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu değişiklikler arasında Carabao Cup üçüncü tur maçlarının iki haftaya bölünmesi ve UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan kulüpler için üçüncü turda fikstür çakışmalarını önleyen kura koşullarının uygulanması yer aldı."
Öfkelerini dile getiren EFL, açıklamasını şöyle tamamladı: "Bu durum, UEFA'nın iş birliği yapma konusundaki isteksizliğini daha da sinir bozucu hale getiriyor; özellikle de etkilenen beş kulübün taraftarları açısından. Verilen rahatsızlıktan dolayı içtenlikle özür diliyoruz."
UEFA ise Daily Mail'e yaptığı açıklamada tutumunu savundu ve şu ifadeleri kullandı: "UEFA, federasyonlardan, liglerden ve kulüplerden düzenli olarak planlama talepleri alır ve mümkün olan her durumda makul talepleri karşılamak için her zaman elinden geleni yapar." EFL'nin konuyu önceden gündeme getirmediğini öne süren UEFA, "Bu durumda, planlama süreci boyunca UEFA'ya herhangi bir sorun iletilmedi ve olası çakışma ancak fikstür listelerinin yayımlanmasının ardından ortaya çıktı" dedi.
Genişletilen takvimlerin bedelini taraftarlar ödüyor
Avrupa maçlarının lojistiğine dikkat çeken UEFA, deplasman taraftarlarını koruma konusunda taviz vermedi. "O aşamada, özellikle de uluslararası seyahat ve konaklama düzenlemelerini halihazırda yapmış olabilecek çok sayıda taraftar göz önüne alındığında, değişiklik yapmak mümkün değildi" açıklamasını yaptı. "Bu taahhütlere saygı gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz."
Bu durum, yerel liglerle genişletilmiş Avrupa formatları arasındaki gerilimin giderek arttığını gözler önüne seriyor. Avrupa'da mücadele eden takımlar artık Carabao Cup'a üçüncü turda dahil olurken, EFL üst seviye eşleşmelerden kaçınmak için kura koşullarını bilinçli olarak değiştirdi. Ancak UEFA'nın yeni fikstür gereklilikleri hafta içindeki daha fazla boşluğu da doldurdu ve esnekliği sınırladı.
UEFA sözlerini şöyle tamamladı: "UEFA, ilgili paydaşlarla temas halinde kalmayı sürdürüyor ve yereldeki operasyonel zorlukları en aza indirmeye yönelik tüm çabaları takdir ediyoruz."
- AFP
Kulüpler artan maç takvimi yoğunluğunda yolunu bulmaya çalışıyor
Bu değişiklik, iç ve Avrupa hedefleri arasında denge kurmaya çalışan etkilenen kulüpler üzerinde anında baskı yaratıyor. Liverpool, artık 9 Eylül'de Atletico Madrid'i ağırlamaya hazırlanmak zorunda. Ardından, bu iki maçın arasında Fulham'a karşı bir Premier League karşılaşması varken, sadece altı gün sonra Tottenham'a karşı yeni tarihe alınarak öne çekilen kupa maçına odaklanacak. Tottenham açısından ise Anfield deplasmanının revize edilmesi, zaten sıkışık olan sezon başlangıcı takvimi içindeki hazırlıkları değiştiriyor.
Bu arada Wolves, can sıkıcı bir aksama dönemiyle karşı karşıya. Kulüp, hafta içindeki Hill Dickinson Stadium deplasmanına kaydırılan kupa maçına uyum sağlamak zorunda. Portsmouth ile Championship maçının uzun süreli ertelenmesi de sonbahar aylarına girilirken iş yükünü artırıyor.
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