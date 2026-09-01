UEFA, Liverpool'ın Atletico Madrid ile sahasında oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçını 9 Eylül'e planladı ve bu da şehirde anında çözülemez bir çakışma yarattı. Bu tarih, Everton'ın daha önce teyit edilen ve Hill Dickinson Stadyumu'nda Wolves'a karşı oynayacağı Carabao Kupası üçüncü tur maçıyla doğrudan çakıştı; bu durum, iki Merseyside kulübünün aynı gece sahasında oynamasını engelleyen yerel kuralları ihlal etti.

Avrupa futbolunun yönetim organının kıtasal fikstürü kaydırmayı reddetmesi nedeniyle, EFL kendi takviminde büyük bir değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Everton'ın kupa maçı 16 Eylül'e ertelendi, bu da sonuç olarak Liverpool'ın Tottenham'a karşı Anfield'da oynayacağı üçüncü tur Carabao Kupası maçının 24 saat öne çekilerek 15 Eylül'e alınmasına yol açtı.

Kaos Championship'e de sıçradı ve Wolves'u çifte darbeyle karşı karşıya bıraktı. Takımın Molineux'da Portsmouth ile oynayacağı ve başlangıçta 16 Eylül için belirlenen lig karşılaşması da, yeniden düzenlenen kupa takvimine uyum sağlamak için bir aydan fazla ertelenerek 20 Ekim'e alındı.



