EFL'nin Şampiyonluk play-off fiyaskosunun ardından ortaya çıkardığı teknik direktör Tonda Eckert'in 'kınanacak' casusluk operasyonu üzerine Southampton bir açıklama yayınladı
Saints, mevzuat ihlallerini kabul etti
Southampton, EFL tarafından uygulanan yaptırımlara karşı yaptığı temyiz başvurusunun reddedilmesine ilişkin tahkim heyetinin kararını resmen kabul etti. “Spygate skandalı” olarak adlandırılan bu olay, kulübün sezonuna uzun bir gölge düşürdü; özellikle de rakiplerinin antrenmanlarını izlediklerini itiraf ettikten sonra Hull ile oynayacakları final maçından men edilmeleriyle sonuçlanan, Championship play-off serüveninin hayal kırıklığı yaratan sonu sonrasında
Pazartesi günü EFL, Saints'e verilen cezaya ilişkin yazılı açıklamayı yayınladı ve bu planı, teknik direktör Tonda Eckert tarafından onaylanan "yukarıdan aşağıya doğru tasarlanmış ve kararlı bir plan" olarak nitelendirdi. Yönetim organı, teknik direktörün bir analistin rakipleri izlemeye gönderilmesi konusunda "kararlı" olduğunu gösteren, personel üyeleri arasında gönderilen WhatsApp mesajlarını yayınladı.
Kulüp, ayrıntılı bir açıklamada, gerekli standartlara uymadıklarını kabul etti ve davranışlarına ilişkin kurulun kararını kabul etti.
"Kulübün ilgili düzenlemeleri ihlal ettiğini kabul ediyoruz ve disiplin organlarının, ciddi bir suçun tespit edilmesi için sportif avantaj kanıtının gerekli olmadığı sonucuna varmaya hakları olduğunu kabul ediyoruz."
Panel tarafsızlığı konusundaki endişeler
Kural ihlallerini kabul etmelerine rağmen, Saints kulübü davayı inceleyen disiplin kurulunun yapısı konusunda ciddi şüpheler dile getirdi. Kulüp, özellikle kurul üyeleriyle Southampton’ın yükselme umutlarını sona erdiren Middlesbrough takımı arasındaki bağlara işaret ederek, olası çıkar çatışmalarına dikkat çekti. Bu algılanan bağımsızlık eksikliği, St Mary’s yönetimi nihai kararı değerlendirirken önemli bir tartışma konusu haline geldi.
Kulübün açıklaması şöyle devam etti: "Kabul edilmesi daha zor olan şey, iki panel üyesinin Middlesbrough ile bariz tarihsel ve dolaylı bağlantıları göz önüne alındığında, disiplin kurulunun kendisinin oluşumuna benzer bir incelemenin uygulanmamış gibi görünmesidir. Bu bağlantılar tek başına bir önyargıyı kanıtlamasa da, bu büyüklükteki bir davada beklenen tutarlılık, algı ve bağımsızlık standartları hakkında açıkça meşru sorular ortaya çıkarmaktadır."
Liderlik hatalarının sorumluluğu
Kulüp, personelini bazı iddialara karşı savunsa da, ilk durumun ele alınışında bir "yanlış karar" verildiğini kabul etti. Soruşturma sırasında, kıdemsiz çalışanlar üzerinde uygulanan baskı konusunda belirli endişeler dile getirildi. Southampton, gözetimlerinin yetersiz olduğunu ve iddia edilen 'casusluk' faaliyetlerinin gerçekleştiği dönemde personelini daha etkili bir şekilde korumaları gerektiğini artık kabul etti.
Bu iç hataları ele alan kulüp, şu açıklamayı yaptı: "Kulüp, duruma verdiğimiz ilk tepkinin bazı yönlerinin o dönemde gereken titizlikle ele alınmadığını kabul etmektedir. Geriye dönüp baktığımızda, bu konunun başından itibaren farklı bir şekilde yönetilmesini dilerdik ve bu, sorumluluğunu üstlendiğimiz bir yargı hatasıdır. Kulüp ayrıca, en ciddi iddiaların bazılarının doğrudan kanıtlarla desteklenmediği halde, alt kademe çalışanların baskı altında bu işlere karıştığına dair iddialara verilen önemden de endişe duymaktadır. Bununla birlikte, alt kademe çalışanlar asla baskı altında hissettikleri bir duruma sokulmamalıydı ve kulüp, bu liderlik ve denetim eksikliğinin sorumluluğunu üstlenmektedir."
Skandalı geride bırakarak
Nihai kararda, bir ihlalin söz konusu olması için "spor alanında bir avantaj"ın kanıtlanmasına gerek olmadığı vurgulanmış; kulüp bu mantığı "aşırı bir yorum" olarak nitelendirmişti. Ancak, hukuki mücadele artık sona ererken, Southampton dikkatini iç reformlara yöneltiyor.
Açıklamanın sonunda, "Hiçbir aşamada, kulübün söz konusu davranışın sonucunda fiilen herhangi bir sportif avantaj elde ettiğine dair bir bulguya rastlanmadı" denildi. "Southampton Futbol Kulübü şimdi yayınlanan gerekçeleri dikkatle değerlendirecek, iç süreçlerini gözden geçirecek ve bunun sonucunda yönetişim, denetim ve karar alma prosedürlerinin güçlendirilmesini sağlayacaktır. Şu anda bizim sorumluluğumuz, olanları kabul etmek, bundan çıkarılacak dersleri benimsemek ve bu deneyimi, kulüp olarak birlikte ilerlerken karar verme, disiplin ve dürüstlüğümüzü güçlendirmek için kullanmaktır."