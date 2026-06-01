EFL'nin Şampiyonluk play-off fiyaskosunun ardından ortaya çıkardığı teknik direktör Tonda Eckert'in 'kınanacak' casusluk operasyonu üzerine Southampton bir açıklama yayınladı

Southampton, EFL tarafından uygulanan yaptırımlara karşı yaptığı temyiz başvurusunun reddedilmesine ilişkin tahkim heyetinin kararını resmen kabul etti. “Spygate skandalı” olarak adlandırılan bu olay, kulübün sezonuna uzun bir gölge düşürdü; özellikle de rakiplerinin antrenmanlarını izlediklerini itiraf ettikten sonra Hull ile oynayacakları final maçından men edilmeleriyle sonuçlanan, Championship play-off serüveninin hayal kırıklığı yaratan sonu sonrasında

Pazartesi günü EFL, Saints'e verilen cezaya ilişkin yazılı açıklamayı yayınladı ve bu planı, teknik direktör Tonda Eckert tarafından onaylanan "yukarıdan aşağıya doğru tasarlanmış ve kararlı bir plan" olarak nitelendirdi. Yönetim organı, teknik direktörün bir analistin rakipleri izlemeye gönderilmesi konusunda "kararlı" olduğunu gösteren, personel üyeleri arasında gönderilen WhatsApp mesajlarını yayınladı.

Kulüp, ayrıntılı bir açıklamada, gerekli standartlara uymadıklarını kabul etti ve davranışlarına ilişkin kurulun kararını kabul etti.

"Kulübün ilgili düzenlemeleri ihlal ettiğini kabul ediyoruz ve disiplin organlarının, ciddi bir suçun tespit edilmesi için sportif avantaj kanıtının gerekli olmadığı sonucuna varmaya hakları olduğunu kabul ediyoruz."