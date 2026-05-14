EFL, Middlesbrough ile oynanacak play-off maçı öncesinde yürütülen "casusluk" soruşturması kapsamında Southampton stajyerinin telefon ve banka kayıtlarını talep edebilir

Saints için durum daha da kötüye gidebilir, zira Middlesbrough’un bunun münferit bir olay olmadığına inandığı bildiriliyor. Boro’nun, Southampton’ın sezon boyunca başka zamanlarda da benzer casusluk faaliyetlerinde bulunduğunu ifade etmeye hazır bir tanık hazırladığı anlaşılıyor. Bu yazılı delil, EFL’nin nihai kararında belirleyici bir rol oynayabilir.

Southampton, kulüplerin maçtan 72 saat önce rakibin antrenmanını izlemesini yasaklayan Kural 127'yi ihlal etmekle resmen suçlandı. Lig, 23 Mayıs'ta Hull City ile oynanacak Şampiyonluk play-off finali öncesinde bir karara varmak umuduyla hızlandırılmış bir takvim üzerinde çalışıyor. Suçlu bulunursa, olası yaptırımlar ağır para cezalarından puan düşürmeye, hatta play-off'lardan tamamen çıkarılmaya kadar uzanabilir.