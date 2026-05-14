EFL, Middlesbrough ile oynanacak play-off maçı öncesinde yürütülen "casusluk" soruşturması kapsamında Southampton stajyerinin telefon ve banka kayıtlarını talep edebilir
Soruşturmaya yol açan kahve alımı
The Times gazetesine göre, Southampton'ın stajyeri William Salt, kulübün Premier Lig hedefleri üzerinde büyük etkileri olabilecek olağanüstü bir soruşturmanın merkezinde yer alıyor. Salt'ın, Middlesbrough başkanı Steve Gibson'a ait Rockcliffe Hall kompleksinde bir ağacın arkasına saklanarak Middlesbrough'un antrenmanını kaydederken görüldüğü iddia ediliyor. Soruşturma, Salt'ın kendi banka kartının dijital bir iz bırakmış olabileceğine dair işaretlerle birlikte ciddi bir hal aldı. Salt'ın bu kartı, antrenman sahasının yanındaki golf kulübünde kahve almak için kullandığı anlaşılıyor. Şimdi, EFL'nin söz konusu dönemde Salt'ın hareketlerini ve iletişimlerini doğrulamak için özel telefonuna ve banka kayıtlarına erişim talep etmesi bekleniyor.
EFL düzenlemeleri ve açıklama yükümlülüğü
Futbol Ligi, disiplin konularıyla ilgili kişilerden hassas bilgileri talep etme yetkisine sahip olduğunu açıkça belirtmiştir. Bu yetkiler, verilerin gizli olup olmadığına bakılmaksızın, müsabakanın dürüstlüğü sorgulandığında tam şeffaflığı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.
EFL kuralları şöyledir: “Lig, herhangi bir kulüp, oyuncu veya yetkiliden, Ligin talimatı doğrultusunda, kendi yetkisi, mülkiyeti, gözetimi ve/veya kontrolü altındaki belgeleri sunmasını talep etme yetkisine sahiptir. Herhangi bir kulüp, oyuncu veya yetkilinin, bu yönetmelik kapsamında Lig'den gelen bilgi veya açıklama taleplerine uymaması, bu yönetmeliklerin ayrı bir ihlali olarak değerlendirilecektir. Bu yönetmelik uyarınca Lig'den gelen belge veya bilgi açıklama taleplerine, talep edilen belge veya bilgilerin gizli olduğu gerekçesiyle cevap verilemez.”
Tekrarlanan suçlarla ilgili ciddi iddialar
Saints için durum daha da kötüye gidebilir, zira Middlesbrough’un bunun münferit bir olay olmadığına inandığı bildiriliyor. Boro’nun, Southampton’ın sezon boyunca başka zamanlarda da benzer casusluk faaliyetlerinde bulunduğunu ifade etmeye hazır bir tanık hazırladığı anlaşılıyor. Bu yazılı delil, EFL’nin nihai kararında belirleyici bir rol oynayabilir.
Southampton, kulüplerin maçtan 72 saat önce rakibin antrenmanını izlemesini yasaklayan Kural 127'yi ihlal etmekle resmen suçlandı. Lig, 23 Mayıs'ta Hull City ile oynanacak Şampiyonluk play-off finali öncesinde bir karara varmak umuduyla hızlandırılmış bir takvim üzerinde çalışıyor. Suçlu bulunursa, olası yaptırımlar ağır para cezalarından puan düşürmeye, hatta play-off'lardan tamamen çıkarılmaya kadar uzanabilir.
Emsaller ve olası spor yaptırımları
Leeds United, 2019’daki “Spygate” skandalı nedeniyle 200.000 sterlinlik bir para cezasıyla kurtulmuş olsa da, o günden bu yana yönetmelikler daha da sıkılaştırıldı. Bağımsız komisyonun, 2024’te rakiplerini gözetlemek için drone kullandığı gerekçesiyle Kanada kadın Olimpiyat takımına verilen 6 puanlık puan kesintisi gibi daha yeni vakaları da inceleyeceği tahmin ediliyor. Bu durum, bu tür ihlaller için sadece maddi cezanın artık yeterli olmayabileceğini gösteriyor.
Spor cezası hâlâ çok gerçek bir olasılık ve bu, Southampton'ın şu anki play-off durumunu etkileyebilir ya da gelecek sezonun başında puan cezasına yol açabilir. Kulüp Premier Lig'e geri dönse de Championship'te kalsa da, bu soruşturmanın gölgesi öngörülebilir gelecekte St Mary's'in üzerinde büyük bir tehdit olarak durmaya devam edecek.