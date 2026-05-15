Eduardo Conceicao: Palmeiras'ın "Milyar Kuşağı"nın en yeni üyesi, Barcelona, Paris Saint-Germain ve Manchester City ile anılıyor

Palmeiras’ın Eduardo’da bir başka cevher keşfettiği kısa sürede anlaşıldı. Dünya futbolunun en saygın gençlik akademilerinden birinde yetişirken yaş grubunun çok üzerinde bir performans sergiledi ve bu yılın Ocak ayında, bir ay önce henüz 16 yaşına basmış olmasına rağmen, Brezilya futbolunun en prestijli U-20 turnuvalarından biri olan Copa São Paulo de Futbol Junior’da kulübünün kadrosuna dahil edildi.

Bu kadar genç yaşta turnuvaya katılmasıyla ilgili tüm heyecana rağmen, Eduardo hayal kırıklığı yaratmadı. Grup aşamasındaki ikinci maçında, taraftarları ve yetenek avcılarını hayran bırakan muhteşem bir performansla dört gol attı ve üç golün hazırlayıcısı oldu.

Sadece birkaç gün sonra Eduardo, Palmeiras ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Kulüp, sözleşmeye akıllıca bir hamle yaparak, kulüp rekoru olan 100 milyon avro (86 milyon sterlin/118 milyon dolar) tutarında bir satın alma opsiyonu ekledi.

Eduardo, AS'ye verdiği röportajda "Çok minnettarım" dedi. "Bir sporcu olarak sahip olduğum her şeyi, kulübün geldiğimden beri yaptığı çalışmalara borçluyum.

"Palmeiras, son yıllarda profesyonel takım için birçok oyuncu yetiştirdi. (Akademi direktörü) Joao Paulo Sampaio'nun yaptığı çalışma, ülkede bir referans noktasıdır ve Copinha, insanların bu çalışmayı yakından takip etmeleri için her zaman bir fırsattır.

"Sahada yaptıklarım için değer gördüğümü bilmek beni çok mutlu ediyor. Bu, her gün daha da gelişmek için ekstra bir motivasyon kaynağı."