Goal.com
CanlıBiletler
NXGN Eduardo Conceicao GFXGOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Eduardo Conceicao: Palmeiras'ın "Milyar Kuşağı"nın en yeni üyesi, Barcelona, Paris Saint-Germain ve Manchester City ile anılıyor

NXGN
Palmeiras
E. Conceicao
FEATURES
Serie A
M.City
Chelsea
Barcelona
Paris Saint-Germain
M. United

Palmeiras'ta Endrick, Estevao, Luis Gulherme, Vitor Reis ve Luighi, "Milyar Kuşağı" olarak anılmaya başlandı; bu isim, bu dört olağanüstü yetenekli oyuncunun Brezilya kulübüne kazandıracağı muazzam paraya atıfta bulunuyordu. Ancak artık, bu seçkin altyapı mezunları listesine bir isim daha eklenmesi gerektiği hissediliyor: Eduardo Conceicao.

Çok yönlü forvet henüz 16 yaşında ve Palmeiras'ın A takımında henüz ilk maçına bile çıkmadı. Ancak Eduardo'nun, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birine yüksek bedelli bir transfer yapacağı tahmin ediliyor; Barcelona, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Arsenal ve Chelsea gibi kulüplerin, Brezilya U17 Milli Takımı oyuncusunu kadrosuna katmak için istekli olduğu söyleniyor.

Peki, Palmeiras'ın bu genç yeteneği ne kadar iyi? Güçlü ve zayıf yönleri neler? Eduardo, Brezilya'da profesyonel olarak ilk maçına çıkmadan transfer edilebilir mi? GOAL, tüm bunları aşağıda analiz ediyor...

  • Her şeyin başladığı yer

    Eduardo, 7 Aralık 2009'da Sao Paulo'da doğdu ve kendisi de futbolcu olan babası sayesinde kısa sürede futbola ilgi duymaya başladı. "Küçüklüğümden beri babamı her yere eşlik ederdim," diye açıkladı.

    "Amatör liglerde ve gençlik akademilerinde oynamaya başladım ve bir gün antrenörlerimden biri bana Palmeiras'ta bir deneme maçı ayarladı. Dört gün sonra denemeyi geçtim, ardından kulüpte değerlendirmeye alındım ve dokuz yaşında takıma kabul edildim." O günden beri memleketinin kulübünde oynuyor.

    • Reklam

  • Büyük fırsat

    Palmeiras’ın Eduardo’da bir başka cevher keşfettiği kısa sürede anlaşıldı. Dünya futbolunun en saygın gençlik akademilerinden birinde yetişirken yaş grubunun çok üzerinde bir performans sergiledi ve bu yılın Ocak ayında, bir ay önce henüz 16 yaşına basmış olmasına rağmen, Brezilya futbolunun en prestijli U-20 turnuvalarından biri olan Copa São Paulo de Futbol Junior’da kulübünün kadrosuna dahil edildi.

    Bu kadar genç yaşta turnuvaya katılmasıyla ilgili tüm heyecana rağmen, Eduardo hayal kırıklığı yaratmadı. Grup aşamasındaki ikinci maçında, taraftarları ve yetenek avcılarını hayran bırakan muhteşem bir performansla dört gol attı ve üç golün hazırlayıcısı oldu.

    Sadece birkaç gün sonra Eduardo, Palmeiras ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Kulüp, sözleşmeye akıllıca bir hamle yaparak, kulüp rekoru olan 100 milyon avro (86 milyon sterlin/118 milyon dolar) tutarında bir satın alma opsiyonu ekledi.

    Eduardo, AS'ye verdiği röportajda "Çok minnettarım" dedi. "Bir sporcu olarak sahip olduğum her şeyi, kulübün geldiğimden beri yaptığı çalışmalara borçluyum.

    "Palmeiras, son yıllarda profesyonel takım için birçok oyuncu yetiştirdi. (Akademi direktörü) Joao Paulo Sampaio'nun yaptığı çalışma, ülkede bir referans noktasıdır ve Copinha, insanların bu çalışmayı yakından takip etmeleri için her zaman bir fırsattır.

    "Sahada yaptıklarım için değer gördüğümü bilmek beni çok mutlu ediyor. Bu, her gün daha da gelişmek için ekstra bir motivasyon kaynağı."

  • Nasıl gidiyor?

    Eduardo, hem Brasileiro hem de Copa Libertadores’te Palmeiras’ın U20 takımında forma giymeye devam etti. Bununla birlikte, geçen ay düzenlenen U17 Güney Amerika Şampiyonası’nda Brezilya’yı temsil etti ve beklendiği üzere dikkatleri üzerine çekti.

    Eduardo, Bolivya'yı 5-0 yendikleri turnuvanın açılış maçında ülkesinin ilk golünü attı ve grup aşamasında uzun süredir rakip olan Arjantin'i 3-0 yendikleri maçta da gol attı.

    Brezilya, yarı finalde turnuvanın galibi Kolombiya'ya yenilmesine rağmen Ekvador'u 1-0 mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Finalde yer alamamanın hayal kırıklığına rağmen Eduardo, Kasım ve Aralık aylarında Katar'da düzenlenecek olan bu yılki U-17 Dünya Kupası'nı şimdiden heyecanla bekliyor.

    Forvet, Instagram'da "Sul-Americano, umduğumuz gibi bitmedi ama tüm takım morali yüksek ve bize gösterilen güven için minnettar" diye yazdı. "Performansımdan memnunum ama kurduğumuz takımdan daha da mutluyum. Katar'a doğru yola çıkıyoruz..."

  • En büyük güçlü yanları

    Herkesin Eduardo'dan bu kadar heyecan duymasının en büyük nedeni, rakibini geçmedeki olağanüstü yeteneğidir. Kendisinin de söylediği gibi, "Teke tek durumları, top sürmeyi ve rakiplerimi hızımla geride bırakmayı seviyorum."

    Ancak aynı zamanda golcü bir gözü de var ve sağ ayağını tercih etse de sol ayağıyla da gol atabiliyor. Sonuç olarak, Eduardo forvet hattının her yerinde oynayabilecek kadar çok yönlü bir oyuncu; bu yüzden şimdiden vatandaşı Vinicius Junior ile karşılaştırılmaya başlandı.

  • Geliştirilebilecek alanlar

    Genç ama inanılmaz yetenekli kanat oyuncularında sıklıkla görüldüğü gibi, Eduardo da zaman zaman topu fazla sürmekle suçlanıyor. Neyse ki, akıl hocası Sampaio ona ne zaman pas vermesi gerektiğini bilmenin önemini durmadan aşılamaya çalışıyor.

    Eduardo, AS'ye verdiği röportajda, "Joao Paulo ile her zaman konuşurum; antrenmanlarda ve maçlarda günlük hayatımızda her zaman yanımızdadır" dedi. "O, bizden çok şey bekleyen biridir çünkü neye katkıda bulunabileceğimizi ve nerede gelişebileceğimizi bilir.

    Maçtan sonra, oyunda yanlış kararlar verdiğim anlar ve bir sporcu olarak gelişmeme yardımcı olabilecek düzeltmeler hakkında benimle konuşuyor. O konuştuğunda herkes dinliyor."

    Sampaio ise Eduardo'nun en üst seviyede başarılı olmak için gerekli tüm özelliklere sahip olduğundan şüphe duymuyor - tabii ayaklarını yere sağlam basmaya devam ederse.

    "Ona, 'Her gün bir aslan gibi savaşman gerektiğini unutma' diyorum," diye açıkladı Palmeiras akademi başkanı, kulübün kendisine 2029 yılına kadar sözleşme imzaladıktan sonra. "Artık daha tanınır hale geldi, üzerindeki baskı iki katına çıkacak, herkes ondan her zaman mükemmel bir oyun bekleyecek ve o da bununla nasıl başa çıkacağını bilmek zorunda.

    "Cevabın her zaman sahada olacağını, asla saha dışında olmayacağını anlaması gerekiyor. Ona fırsatlar vereceğiz, ama o da bunları değerlendirmeli."

  • SE Palmeiras v Chelsea FC: Quarter Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Yeni Estevao mu?

    Hızlı bir sol kanat oyuncusu olan Eduardo, çocukken Neymar'ı örnek aldığını, çünkü Brezilya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusunun "bütün bir neslin idolü" olduğunu söylüyor; ancak asıl ilham kaynağının Endrick olduğunu da açıkça itiraf ediyor, çünkü "Palmeiras için yaptıkları eşsizdi".

    Ancak, özel yetenekleri söz konusu olduğunda, Eduardo'nun Estevao ile daha fazla ortak noktası olduğu su götürmez bir gerçek.

    "O sol ayaklı, ben ise sağ ayaklı olmama rağmen, onun futbolundan çok şey öğrendim" diyor Chelsea'nin kanat oyuncusu hakkında. "Genel olarak bakıldığında, Yamal benimle benzer bir oyun stiline sahip, her zaman bireysel hareketler yapmaya çalışan bir oyuncu."

    Beklenildiği gibi, Eduardo karşılaştırmalara takılmak istemiyor; en azından kendi özellikleri olduğu için. Nitekim, boyunun şimdiden 1,8 metre (5 fit 11 inç) olduğunu düşünürsek, kafa vuruşlarını geliştirmeye daha fazla çaba harcarsak, rol modellerinin çoğundan çok daha büyük bir hava tehdidi haline gelme potansiyeli var.

    "Hayran olduğum, son derece başarılı oyuncularla karşılaştırılmam inanılmaz," dedi AS'ye, "ama benim hedefim kendi yolumu çizmek, Brezilya'ya ve dünyaya Eduardo'nun kim olduğunu göstermek."

  • Şimdi ne olacak?

    Şu an için Eduardo, tek amacı olan Palmeiras A Takımı'nda forma giymeyi gerçekleştirmeye odaklanmış durumda ve kulüp tarihinin en heyecanla beklenen ilk maçlarından birine çıkması artık an meselesi gibi görünüyor.

    Ancak, aslında elit seviyedeki futbolu ilk kez tatmadan önce bir sonraki adımının belirlenmiş olma ihtimali de var. Nitekim Sampaio, geçtiğimiz günlerde Palmeiras'ın "bonuslar hariç 20 milyon ile 25 milyon avro arasında iki teklifi" reddettiğini açıkladı. Sao Paulo kulübü ise "Milyarder Nesil"in en yeni üyesi için 50 milyon avroya (43 milyon sterlin/59 milyon dolar) yakın bir transfer ücreti almaktan emin olduğu söyleniyor.

    Elbette, anlaşma yakında sağlanırsa bile, Eduardo Aralık 2028'de 18 yaşına gelene kadar Avrupa'ya transfer olamayacak - ve Palmeiras'a olan sevgisi göz önüne alındığında, bu durum onun için hiç sorun değil.

    "Her şey adım adım ilerliyor," diye belirtti. "İki yıl sonra daha 18 yaşında olacağım, hâlâ çok gencim! Ve şimdilik, birçok hayali olan bir çocuğa kapılarını açan bu harika kulüpte kendime bir isim yapmak istiyorum."