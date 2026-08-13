Manchester United, yaz transfer döneminin hızla sonuna yaklaşılmasıyla birlikte Real Madrid orta saha oyuncusu Camavinga'ya olan güçlü ilgisini sürdürüyor. 23 yaşındaki Fransa milli oyuncu, orta saha hattını güçlendirmek isteyen Carrick'in öncelikli hedeflerinden biri olmayı sürdürüyor.

Ancak Premier League devinin bu transfer girişiminde önemli ve can sıkıcı bir engelle karşılaştığı belirtiliyor. Transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya göre United, oyuncunun kısa vadede transferinin mümkün olup olmadığını ölçmek için temmuz ayında temsilcileriyle resmi temas kurdu.

Ne var ki İngiliz ekibi için bu girişim net bir retle sonuçlandı. Camavinga'nın, Madrid kulübünün yaz aylarında olası bir satış için yaklaşık 40 milyon euro değer biçtiği bildirilmesine rağmen, İspanya'daki kariyerine tamamen odaklandığı ifade ediliyor.