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Eduardo Camavinga, Old Trafford'a 40 milyon euroluk transferi reddederken Manchester United alternatifleri değerlendiriyor
United'a Camavinga konusunda büyük darbe
Manchester United, yaz transfer döneminin hızla sonuna yaklaşılmasıyla birlikte Real Madrid orta saha oyuncusu Camavinga'ya olan güçlü ilgisini sürdürüyor. 23 yaşındaki Fransa milli oyuncu, orta saha hattını güçlendirmek isteyen Carrick'in öncelikli hedeflerinden biri olmayı sürdürüyor.
Ancak Premier League devinin bu transfer girişiminde önemli ve can sıkıcı bir engelle karşılaştığı belirtiliyor. Transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya göre United, oyuncunun kısa vadede transferinin mümkün olup olmadığını ölçmek için temmuz ayında temsilcileriyle resmi temas kurdu.
Ne var ki İngiliz ekibi için bu girişim net bir retle sonuçlandı. Camavinga'nın, Madrid kulübünün yaz aylarında olası bir satış için yaklaşık 40 milyon euro değer biçtiği bildirilmesine rağmen, İspanya'daki kariyerine tamamen odaklandığı ifade ediliyor.
- Getty Images Sport
Fransız oyuncu İspanya'da kalmaya kararlı
Camavinga, geçen bir ay boyunca tavrını son derece net ortaya koydu ve tüm potansiyel taliplerine Real Madrid'de kalma yönündeki kesin arzusunu kararlılıkla iletti. Orta saha oyuncusunun, 2026-27 sezonunda ünlü beyaz formayı giymeyi sürdüreceğini Old Trafford yönetimine bizzat bildirdiği öne sürüldü.
Real Madrid'in kısa süre önce Manchester City yıldızı Rodri'yi kadrosuna katmayı başaramamasının ardından, İspanya'nın başkentinde başarıya ulaşma yönündeki kişisel motivasyonu daha da arttı. Sonuçsuz kalan bu transfer, Camavinga'ya yeniden güven ve düzenli ilk 11 dakikaları için net bir yol sundu. Oyuncu, bu sezon teknik direktör Mourinho yönetiminde başrol üstleneceğine tamamen inanıyor.
Madrid, €40 milyonluk ayrılığa onay vermeye hazır
Oyuncunun ayrılmayı kesin bir dille reddetmesi, özellikle Madrid'in transfer konusunda şaşırtıcı derecede uzlaşmacı tavrı düşünüldüğünde, United için son derece can sıkıcı bir tablo ortaya koyuyor. Haberlere göre İspanyol devi, €40 milyonluk değerlemesine uygun resmî bir teklif gelmesi halinde bonservisiyle ayrılığı değerlendirecek.
İki kulüp arasında hızlı bir mali anlaşmaya varılması için açık bir zemin olmasına rağmen, 23 yaşındaki oyuncunun Mourinho'nun devam eden projesine sarsılmaz bağlılığı, resmî bir teklifi anlamsız hale getirdi. Oyuncunun kendisinden gelecek kritik onay olmadan taraflar arasındaki görüşmeler tamamen durmuş durumda. Son haftalarda anlaşmaya dair kayda değer hiçbir ilerleme yaşanmadı.
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Carrick alternatifleri değerlendirmek zorunda kaldı
United yönetimi, transfer stratejisini artık köklü şekilde yeniden değerlendirmeye hazırlanıyor. Kulüp yetkilileri, ağustosun üçüncü haftasında hem Premier League'de hem de kıta genelindeki pazarda olası alternatifleri acil olarak değerlendirecek.
İngiliz kulübü, 20 Ağustos'taki iç son tarihten önce Camavinga'yı bir şekilde mucizevi biçimde fikrini değiştirmeye ikna edemezse, bu iddialı takibinden tamamen vazgeçmek zorunda kalacak. Manchester United'ın sportif departmanı daha sonra alternatif, çok yönlü bir sol kanat oyuncusu için derhal aktif müzakereleri başlatacak. Carrick, transfer döneminin resmen kapanmasından önce kadrosuna yapacağı takviyeleri kesinleştirmekte kararlı.
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