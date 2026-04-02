Eduardo Camavinga, düzenli olarak ilk 11'de yer alamaması nedeniyle Real Madrid'deki geleceğini değerlendirirken, PSG ve Premier Lig'in devleri tetikte
Avrupa'nın dev kulüpleri Bernabeu'daki gelişmeleri takip ediyor
Camavinga’nın Real Madrid’deki geleceği giderek belirsizleşiyor. AS’nin haberlerine göre, ne oyuncu ne de kulüp tarafından henüz kesin bir karar alınmamış olsa da, Valdebebas’taki mevcut durum ciddi bir düşünme sürecini tetiklemiş durumda. Bu belirsizlik dönemi gözden kaçmamış; Paris Saint-Germain ve birkaç Premier Lig devinin bu orta saha oyuncusunu radarlarına aldıkları bildiriliyor.
İngiltere'de, Premier League'in cazibesinin Fransız oyuncu için önemli bir çekim noktası olduğu söyleniyor. Oyuncunun fiziksel özellikleri ve taktiksel esnekliği, yüksek tempolu bu lig için mükemmel bir uyum olarak görülüyor. Öte yandan PSG, Cabinda doğumlu yıldızı, Vitinha ve Joao Neves gibi yeteneklere sahip orta saha kadrosu için potansiyel bir "pastanın üstündeki kiraz" olarak görüyor.
Tutarsız rol nedeniyle duyulan hayal kırıklığı
Bir dizi talihsiz sakatlık, bu sezon Camavinga’nın ritmini bozdu. Ancak, tamamen formda olduğu zamanlarda bile ilk 11’de yerini sağlamlaştırmakta zorlandı. Defansif orta saha, sahte kanat ve hatta sol bek pozisyonları arasında gidip gelmeye devam etmesi nedeniyle çok yönlülüğü bir nevi engel haline geldi.
23 yaşındaki oyuncu bu sezon 34 maça çıktı, ancak en önemli maçlarda genellikle yedek kulübesinde yer aldı. Ocak ayında Xabi Alonso'nun kovulmasının ardından görevi devralan Alvaro Arbeloa'nın liderliğinde, tercih edilen orta saha ekseninde sık sık Thiago Pitarch ve Aurelien Tchouameni yer aldı. Bu ikincil rolün, eski Rennes yeteneğini takımdaki mevcut durumundan memnuniyetsiz bıraktığı bildiriliyor.
Yaz transfer döneminde bir ayrılık ihtimali gündemde
Madrid soyunma odasındaki atmosferin değişmekte olduğu bildiriliyor; takım arkadaşları arasında Camavinga’nın bu yaz ayrılmayı düşünebileceğine dair bir his giderek güçleniyor. Sahada liderlik rolüne doğru net bir ilerleme gösterememesi, Real Madrid’in oyuncu için 50 milyon avro (43,7 milyon sterlin/57 milyon dolar) civarında teklifleri dinlemeye hazır olabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı. Yaklaşan Dünya Kupası göz önüne alındığında, bu durumun zamanlaması özellikle hassas. Camavinga'nın Madrid'de sınırlı sürelerde forma giymesi, Fransız milli takımındaki rolünün de azalmasına neden oldu. Oyuncu, son milli maç aralarında sadece 30 dakika süre aldı.
PSG'nin ilgisi yeniden alevlendi
PSG’nin bu orta saha oyuncusuna olan ilgisi hiç de yeni bir gelişme değil. Ligue 1 şampiyonu, Camavinga’nın 2019 yılında 16 yaşındayken Rennes formasıyla kendilerine karşı sergilediği çarpıcı performanstan bu yana ona hayranlık duyuyor. 2021’de transfer yarışını Real Madrid kazanmış olsa da, Paris’in ilgisi hiçbir zaman tam olarak sönmedi. Şimdi, orta saha oyuncusunun geleceği giderek belirsizleşirken, PSG bu transferi yeniden gündeme getirmeye hazır.
Sezon son aşamalarına girerken, hem oyuncu hem de kulüp üzerinde bir çözüm bulma baskısı var. Camavinga'nın ilk 11'e geri dönebilecek mi yoksa yaz transfer döneminde büyük bir revüzyonun başrolünü üstlenmeyi mi seçeceği henüz belli değil. Premier League ve PSG'nin beklediği bir ortamda, böylesine yüksek profilli bir yeteneğin Bernabeu'dan ayrılmasına izin verip vermeyeceğine karar vermek tamamen Real Madrid'e kalmış durumda.