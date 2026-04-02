Eduardo Camavinga, düzenli olarak ilk 11'de yer alamaması nedeniyle Real Madrid'deki geleceğini değerlendirirken, PSG ve Premier Lig'in devleri tetikte

Camavinga’nın Real Madrid’deki geleceği giderek belirsizleşiyor. AS’nin haberlerine göre, ne oyuncu ne de kulüp tarafından henüz kesin bir karar alınmamış olsa da, Valdebebas’taki mevcut durum ciddi bir düşünme sürecini tetiklemiş durumda. Bu belirsizlik dönemi gözden kaçmamış; Paris Saint-Germain ve birkaç Premier Lig devinin bu orta saha oyuncusunu radarlarına aldıkları bildiriliyor.

İngiltere'de, Premier League'in cazibesinin Fransız oyuncu için önemli bir çekim noktası olduğu söyleniyor. Oyuncunun fiziksel özellikleri ve taktiksel esnekliği, yüksek tempolu bu lig için mükemmel bir uyum olarak görülüyor. Öte yandan PSG, Cabinda doğumlu yıldızı, Vitinha ve Joao Neves gibi yeteneklere sahip orta saha kadrosu için potansiyel bir "pastanın üstündeki kiraz" olarak görüyor.