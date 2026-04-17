Eduardo Camavinga, Bayern Münih'e karşı kaybedilen Şampiyonlar Ligi maçında aldığı pahalıya mal olan kırmızı kartın ardından Real Madrid taraftarlarından özür diledi
Kırmızı kart, dramatik mağlubiyette belirleyici oldu
Camavinga, Madrid'in çeyrek finalde Bayern Münih'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi nedeniyle zor bir gece geçirdi. Madrid, Allianz Arena'da oynanan maçta 4-3 mağlup oldu ve çılgın bir rövanş maçının ardından toplamda 6-4'lük skorla elendi. Fransız orta saha oyuncusu, karşılaşmanın son dakikalarında kırmızı kart gördü ve Madrid'i kritik bir anda 10 kişi bıraktı.
Sayısal üstünlüğü ele geçiren Bayern, bu fırsatı değerlendirerek Luis Diaz ve Michael Olise'nin golleriyle son dakikalarda iki gol daha attı ve yarı finale yükseldi. Kırmızı kart, maç sonrası tepkilerin odak noktası haline geldi. İspanyol medyası, Camavinga'nın disiplin kaybını sert bir şekilde eleştirdi ve birçok kişi, Madrid'in en çok sakinliğe ihtiyaç duyduğu anda bu kartın takımın savunma düzenini bozduğunu savundu.
Camavinga takım arkadaşlarına ve taraftarlara özür diledi
Mağlubiyetin ardından Camavinga, sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna bir açıklama yaptı ve maçın gidişatını belirleyen o anın sorumluluğunu üstlendi. Fransa milli takım oyuncusu, Instagram'da paylaştığı mesajda şunları yazdı: "Kendi payıma düşen sorumluluğu üstleniyorum. Takımımdan ve tüm Madridistalardan özür dilerim. Desteğiniz için teşekkür ederim. Hala Madrid, her zaman."
Arbeloa hakemin kararını eleştirdi
Madrid teknik direktörü Álvaro Arbeloa, kırmızı kartla ilgili olarak, hakem Slavko Vincic’in ancak Bayern oyuncularının baskısı altında ikinci sarı kartı gösterdiğini belirtti.
Arbeloa, "Kimse böyle bir hareket için bir oyuncunun nasıl kırmızı kart görebileceğini anlamıyor... Bu durum adaletsizlik ve öfke hissi uyandırıyor. Bence hakem ona kart gösterdi çünkü daha önce sarı kart gördüğünü fark etmedi... çünkü Bayern oyuncuları gidip ona bunun ikinci kart olduğunu söylemek zorunda kaldı, ama dürüst olmak gerekirse, bu sarı kartlık bir faul bile değil. Ya hakem hiç futbol oynamamış... ya da bilmiyorum, ama bence oyuncunun daha önce kart gördüğünü bilmemesi daha da kötü."
Odak noktası iç seçim kampanyasına kayıyor
Los Blancos artık dikkatlerini La Liga'ya çevirecek; takım şu anda lider Barcelona'nın dokuz puan gerisinde, ikinci sırada yer alıyor. Salı günü Alaves ile karşılaşacaklar. Bu arada Camavinga, toparlanıp Madrid'in Blaugrana'yı yakalamasına yardımcı olmayı hedefliyor.