Eduardo Camavinga, Bayern Münih'e karşı kaybedilen Şampiyonlar Ligi maçında aldığı pahalıya mal olan kırmızı kartın ardından Real Madrid taraftarlarından özür diledi

Camavinga, Madrid'in çeyrek finalde Bayern Münih'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi nedeniyle zor bir gece geçirdi. Madrid, Allianz Arena'da oynanan maçta 4-3 mağlup oldu ve çılgın bir rövanş maçının ardından toplamda 6-4'lük skorla elendi. Fransız orta saha oyuncusu, karşılaşmanın son dakikalarında kırmızı kart gördü ve Madrid'i kritik bir anda 10 kişi bıraktı.

Sayısal üstünlüğü ele geçiren Bayern, bu fırsatı değerlendirerek Luis Diaz ve Michael Olise'nin golleriyle son dakikalarda iki gol daha attı ve yarı finale yükseldi. Kırmızı kart, maç sonrası tepkilerin odak noktası haline geldi. İspanyol medyası, Camavinga'nın disiplin kaybını sert bir şekilde eleştirdi ve birçok kişi, Madrid'in en çok sakinliğe ihtiyaç duyduğu anda bu kartın takımın savunma düzenini bozduğunu savundu.