Doğu Midlands'daki zamanı başarısız geçse de, Edu hala dünya çapındaki kulüpler için cazip bir aday olmasını sağlayan etkileyici bir özgeçmişe sahiptir. Corinthians'ta büyük başarılar elde etti ve 2012 Copa Libertadores zaferi ile 2015 Brasileirao şampiyonluğunda kilit rol oynadıktan sonra Brezilya federasyonunda teknik koordinatörlük görevine geçti.

Milli takımda görev yaptığı süre boyunca, 2019'da Selecao'nun Copa America zaferine katkıda bulundu. Bu başarı, eski kulübü Arsenal'e transfer olmasının önünü açtı. Burada beş yıl teknik direktör olarak görev yaptı ve Mikel Arteta ile birlikte takımın tamamen yenilenmesini sağladı. Ardından, Forest'ın çoklu kulüp projesine katılmak için talihsiz bir karar verdi.