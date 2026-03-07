Getty
Edu, Arsenal'den ayrılmasının ardından talihsiz görevine son vermek üzere Nottingham Forest tarafından spor direktörü olarak acımasızca kovuldu
City Ground'da felaketle sonuçlanan bir dönem
Edu'nun Temmuz 2025'teki gelişi, Kuzey Londra'da büyük başarılar elde ederek Arsenal'i şampiyonluk adayı haline getirmesinin ardından büyük önem taşıdı. Ancak Brezilyalı teknik adamın East Midlands'daki görevi hiç de istikrarlı geçmedi. Birinci takım kadrosunda büyük bir değişim yaşandı ve sahada tutarlı sonuçlar elde edilemeyen önemli yatırımlar yapıldı. Söylentilere göre, kulislerdeki gerginlikler, yöneticinin hem ikonik City Ground stadyumundan hem de kulübün antrenman tesislerindenuzak durması yönünde resmi bir talimatla doruğa ulaştı. Bu hamle, eski Gunners patronu ile Forest yönetimi, dengesiz sahibi Vangelis Marinakis de dahil olmak üzere, arasındaki ilişkinin kesin olarak bozulduğunu gösteriyor. Çeşitli haberlere göre, Edu görevinden alındı ve bu da onun memleketi Brezilya'ya dönmesinin önünü açtı.
Oyunda süslü bir tarih
Doğu Midlands'daki zamanı başarısız geçse de, Edu hala dünya çapındaki kulüpler için cazip bir aday olmasını sağlayan etkileyici bir özgeçmişe sahiptir. Corinthians'ta büyük başarılar elde etti ve 2012 Copa Libertadores zaferi ile 2015 Brasileirao şampiyonluğunda kilit rol oynadıktan sonra Brezilya federasyonunda teknik koordinatörlük görevine geçti.
Milli takımda görev yaptığı süre boyunca, 2019'da Selecao'nun Copa America zaferine katkıda bulundu. Bu başarı, eski kulübü Arsenal'e transfer olmasının önünü açtı. Burada beş yıl teknik direktör olarak görev yaptı ve Mikel Arteta ile birlikte takımın tamamen yenilenmesini sağladı. Ardından, Forest'ın çoklu kulüp projesine katılmak için talihsiz bir karar verdi.
Flamengo, Edu'yu transfer etmek için iddialı bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Flamengo'nun, Jose Boto'nun yerine geçecek en uygun aday olarak gördüğü Edu'nun durumunu yakından takip ettiği bildiriliyor. Boto'nun Rio de Janeiro kulübündeki geleceği şu anda belirsizliğini koruyor ve yönetim kurulunun, Edu'nun Avrupa futbolundaki engin tecrübesi ve Brezilya milli takımındaki geçmiş çalışmalarına hayran olduğu düşünülüyor.
Geleceği ve Rubro-Negro ile olan bağlantıları hakkında artan söylentiler sorulduğunda, Edu olası görüşmeler hakkında sessizliğini korudu. Lance! ile yaptığı röportajda, ayrılmadan önce "Grupta çalışmaya devam ediyorum ve şu anda herhangi bir hareket konusunda taahhütte bulunamam" dedi.
Nottingham Forest için bundan sonra ne olacak?
Forest için Edu'nun ayrılışı, süreklilik için mücadele eden kulüp için bir başka yön değişikliği anlamına geliyor. Kulüp yönetimi, futbol operasyonları sorumlusu olmadan takımın Premier Lig'de kalma hedefine odaklanmasını sağlamak için bir yol bulmak zorunda. Garibaldi'nin küme düşme hattına tehlikeli bir şekilde yaklaşmasıyla, odak noktası tamamen sahaya kaydı.
