Edouard Mendy, Senegal'in Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunun elinden alınmasına yönelik sert tepkisinde, CAF'ı Afrika futboluna "zarar vermekle" suçladı
Mendy yönetim organını hedef alıyor
RMC Sport'un haberine göre, Mendy Gambiya ile oynanacak dostluk maçı öncesinde basına yaptığı açıklamada sözünü sakınmadı. Temyiz heyeti, Senegal'in Fas'a karşı 1-0 kazandığı final maçının sonucunu bozduktan iki hafta sonra, Mendy derin hayal kırıklığını dile getirdi. Turnuvanın bitmesinden aylar sonra Kuzey Afrika ekibine hükmen galibiyet veren bu karar, acı bir tat bıraktı. Al-Ahli kalecisi, Stade de France'da Peru ile oynanan son maçın ardından, yönetim organının Afrika'daki sporun gelişiminden daha yavaş hareket ettiğini iddia ederek memnuniyetsizliğini zaten ima etmişti. Pazartesi günü ise bu düşüncelerini daha ayrıntılı olarak dile getirdi.
Afrika futbolunun itibarı söz konusu
32 yaşındaki oyuncu, profesyonel standartların eksikliğinin turnuvanın dünya çapında takdir görmesini engellediğini savundu. Liderlik yapısını ve bunun futbolun imajı üzerindeki etkisini sert bir dille eleştirdi. Mendy cesurca şunları söyledi: "Maalesef CAF'ın beklentileri karşılayamaması kıtamızda sıradan bir durum haline geldi. Ve ne yazık ki, dediğim gibi, bundan zarar gören Afrika futbolu oluyor. Afrika futbolunun yönetim organlarından daha hızlı ilerlediğini söylediğimde, bunun nedeni bugün dünyanın en iyi kulüplerinde Afrika'lı oyuncuları görmek, onların kupalar kazanmasını, kıtayı ve burada yapılan en iyi işleri temsil etmesini görmektir. Ancak bir avuç insan bu çalışmayı zedeliyor."
Euro ve Copa America ile karşılaştırma
Afrika'daki yönetim yapısı ile diğer büyük kıtalardaki yönetim yapısı arasındaki uçurumu vurgulayan yetkili, mevcut durumun bölgenin gerçek bir spor eşitliğine ulaşmasını engellediğini öne sürdü.
"Bugün, Euro veya Copa America'nın sağladığı saygıyı elde edemiyoruz, çünkü tam da bizim turnuvamızı olması gereken yere taşıyacak sağlam kurumlarımız yok," diye ekledi. Ayrıca, Kadınlar turnuvasının son dakikada ertelenmesini, sistemik başarısızlığın bir başka kanıtı olarak gösterdi.
"AFCON'un hak ettiği statüye sahip olmadığından şikayet ediyoruz, ancak bence önce özeleştiriye girişip yönetim organlarımızı değerlendirmeliyiz. Burada, diğer konfederasyonlarda asla yaşanmayacak şeyler oluyor," diye ekledi.
Tahkim Mahkemesi kaderi belirleyecek
Kaleci itibar kaybına odaklanırken, Senegal Futbol Federasyonu konuyu resmi olarak Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) taşıdı. Teranga Aslanları, yetkililerin öne sürdüğü teknik detaylara rağmen sahadaki galibiyetlerinin geçerli olması gerektiği konusunda ısrarcı. Federasyon başkanı Patrice Motsepe, geçtiğimiz günlerde bu gerginliğe değindi. Motsepe, yasal sonucu kabul edeceklerini doğrulayarak, "CAS'ın kararını saygıyla karşılayacağız" dedi. Ancak nihai kararın ne zaman verileceği belirsizliğini koruyor ve her iki ülke de netlik beklerken kupanın kaderi eşi görülmemiş bir belirsizlik içinde.