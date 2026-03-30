Afrika'daki yönetim yapısı ile diğer büyük kıtalardaki yönetim yapısı arasındaki uçurumu vurgulayan yetkili, mevcut durumun bölgenin gerçek bir spor eşitliğine ulaşmasını engellediğini öne sürdü.

"Bugün, Euro veya Copa America'nın sağladığı saygıyı elde edemiyoruz, çünkü tam da bizim turnuvamızı olması gereken yere taşıyacak sağlam kurumlarımız yok," diye ekledi. Ayrıca, Kadınlar turnuvasının son dakikada ertelenmesini, sistemik başarısızlığın bir başka kanıtı olarak gösterdi.

"AFCON'un hak ettiği statüye sahip olmadığından şikayet ediyoruz, ancak bence önce özeleştiriye girişip yönetim organlarımızı değerlendirmeliyiz. Burada, diğer konfederasyonlarda asla yaşanmayacak şeyler oluyor," diye ekledi.