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Edinson Cavani, Boca Juniors ile sözleşmesinin feshedilmesini kabul etti; ancak eski Manchester United forvetinin 39 yaşında emekli olma gibi bir planı yok

E. Cavani
Boca Juniors
Liga Profesional
M. United

Edinson Cavani’nin Arjantin’in dev kulübü Boca Juniors ile olan sözleşmesini feshetmeyi kabul ettiği, ancak 39 yaşında da oynamaya devam etmek istediği bildiriliyor. Bu efsanevi forvet, eski Manchester United yıldızı Ander Herrera’nın ardından Buenos Aires’ten ayrılıyor ve kadroda yapılacak büyük çaplı yeniden yapılanma öncesinde kulüpteki serüvenini erken sonlandırıyor.

  • Kronik sırt sorunları, tarafların dostane bir şekilde yollarını ayırmasına neden oldu

    Ole’ye göre, inatçı sırt sakatlıklarıyla verilen zorlu mücadele, her iki tarafın da tazminat ödemeden yollarını ayırmaya karar vermesinde belirleyici faktör oldu. Tecrübeli forvetin son birkaç aydır sahaya çıkma imkânı büyük ölçüde kısıtlanmıştı ve bu durum, mavi-altın formayla sahada gösterdiği performansı ciddi şekilde sınırlamıştı.

    Cavani, şiddetli bel ağrısı ve bel fıtığı sorunu nedeniyle tüm sezon boyunca sadece iki maçta forma giyebildi ve gol atamadı. Sezonun başlarında 39 yaşındaki oyuncu, sorunu gidermek amacıyla sırtından mikrocerrahi ameliyatı bile geçirdi, ancak Arjantin futbolunun fiziksel zorlukları nihayetinde onun için çok ağır geldi.

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  • Boca Juniors v Racing Club - Torneo Apertura 2026Getty Images Sport

    Cavani, Buenos Aires’in ötesine bakıyor

    Sözleşmesinin erken feshedilmesine rağmen Cavani, şimdilik futbolu bırakmaya kesinlikle niyetli değil. Oyuncuya yakın kaynaklar, bu kararın futbol kariyerinin sonunu işaret etmekten ziyade, tamamen mevcut fiziksel durumuna daha uygun bir ortam bulma çabası olduğunu doğruladı.

    Bir temsilci, “Kendini iyi hissediyor ve bunu sabırsızlıkla bekliyor. Sözleşmenin feshedilmesi, emekli olacağı anlamına gelmiyor,” dedi. Cavani sahadaki bir sonraki adımını planlarken, forvet oyuncusu kalan futbol kariyerini, 2024 yılında başarıyla piyasaya sürdüğü premium şarap markası Cavani Wines’ı yönetmekle dengeleyecek.

  • Arjantin’de kaybolan kupalar

    Cavani, Güney Amerika’nın en efsanevi takımından, zaten dopdolu olan kupa dolabına yeni bir kupa ekleyemeden ayrılacak. Bu, kariyerinde sözleşmesiyle ilgili konuları ikinci kez kendi eline alışı anlamına geliyor; daha önce İspanyol takımı Valencia ile olan sözleşmesini feshetmek için 1,3 milyon sterlin ödemişti.

    Arjantin'deki döneminden önce, Uruguaylı oyuncu Avrupa'nın en üst düzey liglerinde parlak bir kariyer yaşadı. 2007'de Palermo'da başlayan kariyerinde, daha sonra Napoli ve Paris Saint-Germain formasıyla bol bol gol attı. Fransa'da altı Ligue 1 şampiyonluğu kazandıktan sonra 2020'de Old Trafford'a transfer oldu ve burada Manchester United formasıyla 59 maçta 19 gol kaydetti.

  • FBL-ARG-BOCA-ARGENTINOSAFP

    El Matador hâlâ tehlikeli

    Uluslararası sahnede Cavani’nin mirası, Güney Amerika futbol tarihinin en etkili golcülerinden biri olarak sağlam bir şekilde yerini korumaktadır. “El Matador” lakabıyla anılan oyuncu, Uruguay formasıyla çıktığı 136 maçta 58 gol atarak, ülkenin tüm zamanların en çok gol atan ikinci oyuncusu konumunda yer almaktadır.

    Uluslararası başarıları arasında, yetenekli bir nesille birlikte 2011 Copa América kupasını kaldırması ve 2010 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselerek unutulmaz bir performans sergilemesi yer alıyor. Cavani, 2022 yılında milli takımdan resmi olarak emekli olsa da, ceza sahası içindeki avcı içgüdüleri, birçok kulübün bu serbest oyuncu için tetikte kalmasını sağlıyor.