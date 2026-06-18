Ole’ye göre, inatçı sırt sakatlıklarıyla verilen zorlu mücadele, her iki tarafın da tazminat ödemeden yollarını ayırmaya karar vermesinde belirleyici faktör oldu. Tecrübeli forvetin son birkaç aydır sahaya çıkma imkânı büyük ölçüde kısıtlanmıştı ve bu durum, mavi-altın formayla sahada gösterdiği performansı ciddi şekilde sınırlamıştı.

Cavani, şiddetli bel ağrısı ve bel fıtığı sorunu nedeniyle tüm sezon boyunca sadece iki maçta forma giyebildi ve gol atamadı. Sezonun başlarında 39 yaşındaki oyuncu, sorunu gidermek amacıyla sırtından mikrocerrahi ameliyatı bile geçirdi, ancak Arjantin futbolunun fiziksel zorlukları nihayetinde onun için çok ağır geldi.