Edin Dzeko'nun yokluğunda: FC Schalke 04, 2. Bundesliga'da liderliğini koruyor

Kış transferi Moussa Sylla, Hannover 96 (2-2) maçında kırmızı kart gören Dzeko'nun yerine oyuna girdi ve 912 dakika sonra attığı ilk golle Schalke'yi öne geçirdi (44.). Golcü Isac Lidberg, sezonun 14. golünü atarak Darmstadt adına skoru eşitledi (45+5). Ev sahibi takım için yedi maçlık iç saha galibiyet serisi sona erdi.

Lilienler, erken bir komik golle sevinç yaşadı: Loris Karius, Fabian Nürnberger'in şutunu kurtardıktan sonra, Schalke oyuncuları tuhaf bir kendi kalesine gol attı. Nikola Katic, topu uzaklaştırmaya çalışırken çimlerde yatan Moussa Ndiaye'ye çarptı ve Ndiaye topu kaleye yönlendirdi (18.). Ancak hakem Robert Hartmann, video incelemesinin ardından sözde golü iptal etti: Nürnberger, Ndiaye'nin baldırına tekme atmıştı.