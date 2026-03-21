Königsblauen, Darmstadt 98 ile oynadıkları zirve mücadelesinde 1-1 (1-1) berabere kaldı ve ligin bitimine yedi maç kala takipçileri SV Elversberg ve SC Paderborn'un bir puan önünde yer alıyor. Lilien ise sıkı geçen yükselme yarışında bir puan daha geride, dördüncü sırada bulunuyor.
Çeviri:
Edin Dzeko'nun yokluğunda: FC Schalke 04, 2. Bundesliga'da liderliğini koruyor
Kış transferi Moussa Sylla, Hannover 96 (2-2) maçında kırmızı kart gören Dzeko'nun yerine oyuna girdi ve 912 dakika sonra attığı ilk golle Schalke'yi öne geçirdi (44.). Golcü Isac Lidberg, sezonun 14. golünü atarak Darmstadt adına skoru eşitledi (45+5). Ev sahibi takım için yedi maçlık iç saha galibiyet serisi sona erdi.
Lilienler, erken bir komik golle sevinç yaşadı: Loris Karius, Fabian Nürnberger'in şutunu kurtardıktan sonra, Schalke oyuncuları tuhaf bir kendi kalesine gol attı. Nikola Katic, topu uzaklaştırmaya çalışırken çimlerde yatan Moussa Ndiaye'ye çarptı ve Ndiaye topu kaleye yönlendirdi (18.). Ancak hakem Robert Hartmann, video incelemesinin ardından sözde golü iptal etti: Nürnberger, Ndiaye'nin baldırına tekme atmıştı.
Marseiller, ağır olduğu düşünülen bir sakatlık nedeniyle sahadan çıkmak zorunda kaldı
Darmstadt, kısa bir süre sonra bir başka darbe daha aldı; Luca Marseiler, rakip oyuncunun müdahalesi olmadan dizinden o kadar ağır bir şekilde sakatlandı ki, sedyeyle sahadan çıkarılmak zorunda kaldı (26.). İlk yarı bitmeden 98 geriye düştü: Adil Aouchiche'nin köşe vuruşunda Timo Becker'in kafası direkten döndü, Sylla kafayla topu ağlara gönderdi. Ancak Lidberg dönerek skoru eşitledi.
İkinci yarıda Schalke kalecisi Karius, Fraser Hornby'nin şutunu son anda kurtardı (62.). Karşı tarafta ise oyuna sonradan giren Christian Gomis büyük bir fırsatı kaçırdı (84.).