RHR-Foto
Çeviri:
Edin Dzeko, kulübü yeniden Bundesliga'ya taşımasının ardından Schalke'deki kalışını 41. yaş gününün ötesine uzattı
Tecrübeli forvet, sözleşme uzatmaya imza attı
Dzeko, 41 yaşını geçtikten sonra da oynamayı sürdüreceği yeni sözleşme uzatmasına imza attıktan sonra Schalke'de kalacağını doğruladı. Bosna-Hersekli tecrübeli forvet, Ocak 2026'da takıma katıldı ve 11 maçta altı gol ile üç asist kaydederek anında etki yarattı. Golcünün etkileyici formu, Die Knappen'in 2022-23 sezonundan bu yana ilk kez yeniden Bundesliga'ya yükselmesinde belirleyici oldu.
- Beautiful Sports
Dzeko bitmek bilmeyen oynama arzusunu anlattı
Kulübün resmi medyasına konuşan Dzeko, yeni sözleşmeye imza attıktan sonra Schalke ile Almanya'nın en üst ligindeki yolculuğunu sürdürmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Yükselme başarısını ve süren hırsını değerlendiren Dzeko, şöyle konuştu: "Kışın Schalke'ye geldiğimden bu yana harika bir takımın parçası oldum ve taraftarların inanılmaz desteğini yaşadım. Bundesliga'ya yükselmek, kariyerimin en önemli anları arasında yer alıyor. İnanılmazdı.
"Futbol hayatım boyunca beni mutlu etti ve bana itici güç oldu. Hâlâ açım ve Bundesliga'da da takımımıza yardımcı olmak istiyorum."
Schalke yöneticisi, Dzeko'nun etkisini övdü
Schalke profesyonel futbol direktörü Youri Mulder, kulübün Dzeko'nun sözleşmesini uzatmasındaki temel nedenlerin, hem sahada hem saha dışında gösterdiği liderlik ve kalite olduğunu vurguladı.
Tecrübeli forvetin katkısını öven Mulder, şunları ekledi: "Edin, kulüpteki ilk dört buçuk ayında Schalke 04'e özel bir şey kattı. Kilit bir oyuncuydu ve taraftarın gözdesi oldu; kişiliği sayesinde de hem sahada hem saha dışında her zaman örnek teşkil etti.
"Son birkaç haftadaki görüşmelerimiz, Edin'in hâlâ her zamanki kadar istekli olduğunu açıkça ortaya koydu. Bu nedenle Bundesliga'da da bize yardımcı olabileceğine inanıyoruz. Edin Schalke'de kalıyor, bu da harika bir haber."
- Beautiful Sports
Üst düzey lig sınavı kapıda
Dzeko ve Schalke, yeni sezon başladığında Bundesliga'da kendilerini kanıtlamak için artık zorlu bir sınava hazırlanıyor. Daha önce Manchester City, Inter, Roma ve Wolfsburg formaları giymiş olan tecrübeli golcünün geniş birikimi, Gelsenkirchen ekibi için kritik bir avantaj olacak.
Schalke'nin Bundesliga sezonunu 30 Ağustos'ta Augsburg deplasmanında açması planlanıyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun