Kulübün resmi medyasına konuşan Dzeko, yeni sözleşmeye imza attıktan sonra Schalke ile Almanya'nın en üst ligindeki yolculuğunu sürdürmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yükselme başarısını ve süren hırsını değerlendiren Dzeko, şöyle konuştu: "Kışın Schalke'ye geldiğimden bu yana harika bir takımın parçası oldum ve taraftarların inanılmaz desteğini yaşadım. Bundesliga'ya yükselmek, kariyerimin en önemli anları arasında yer alıyor. İnanılmazdı.

"Futbol hayatım boyunca beni mutlu etti ve bana itici güç oldu. Hâlâ açım ve Bundesliga'da da takımımıza yardımcı olmak istiyorum."