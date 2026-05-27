Ederson, Old Trafford'a hayallerindeki transferi gerçekleştirmek amacıyla diğer kulüplerle görüşmelere ara vererek Manchester United ile "kişisel şartlarda anlaşmaya vardı"
Kırmızı Şeytanlar'da sözleşme şartlarında ilerleme kaydedildi
Fabrizio Romano’nun aktardığına göre, Ederson’un kulüple kişisel şartlarda anlaşmaya varmasıyla Manchester United’ın orta saha takviyesi konusundaki çabaları kesin bir adım daha ileriye taşındı. 26 yaşındaki oyuncu, Carrington’daki transfer ekibinin uzun süredir hedefindeydi ve görünüşe göre Premier League’in cazibesi, onu diğer birçok Avrupalı talip yerine Manchester’a transfer olmayı tercih etmeye ikna etti.
Romano'ya göre, orta saha oyuncusu geçen haftadan bu yana "diğer kulüplerle tüm görüşmeleri askıya aldı" ve tamamen Red Devils'a odaklandı. Oyuncunun bu taahhüdü, tüm tarafları memnun edecek bir finansal paketi Atalanta ile sonuçlandırmaya çalışan United'a avantaj sağlıyor.
Müzakereler son aşamaya geldi
Kişisel şartlar artık bir engel teşkil etmese de, iki kulüp transfer ücretinin nihai yapısı konusunda hala anlaşmaya varmalıdır. Atalanta ve Manchester United’ın haftalardır 45 milyon avroluk (39 milyon sterlin/52 milyon dolar) bir paket anlaşma üzerinde görüşmelerde bulunduğu ve her iki tarafın da kısa sürede bir çözüme ulaşmayı umduğu anlaşılıyor. Anlaşmanın, Rasmus Hojlund transferinin yapısını yansıtması ve önemli bir temel ücretin yanı sıra performansa bağlı ek ödemeler içermesi bekleniyor.
İtalyan tarafının, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde edememesi üzerine satışa onay vermeye hazır olduğu bildiriliyor. Bergamo merkezli takım için, orta saha motorunun 39 milyon sterlinin üzerinde bir ücret karşılığında ayrılması, sezon dışı dönemde kadroya yeniden yatırım yapmalarını sağlayacak önemli bir iş anlamına geliyor.
Palladino somut görüşmelerin yapıldığını doğruladı
Orta saha oyuncusunun geleceğine dair spekülasyonlar, hafta sonu Atalanta’nın ligdeki son maçında ilk 11’de yer almamasıyla doruk noktasına ulaştı. Fiorentina ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan Atalanta teknik direktörü Raffaele Palladino, durum hakkında oldukça açık sözlüydü. Palladino, "Ederson bugün oynamadı çünkü üst düzey bir kulüple somut görüşmeler var" dedi. Palladino, United'ın adını açıkça anmasa da, oyuncunun Red Devils ile kişisel olarak anlaştığı için bir sonraki durağının ne olacağı herkesin malumu.
Carrick aradığı adamı buldu
Ederson'u kadroya katmak, kısa süre önce kulübün kalıcı teknik direktörü olarak atanan Michael Carrick için büyük bir zafer anlamına gelecektir. Takımı Şampiyonlar Ligi'ne geri taşıyan eski United orta saha ustası, hem defansif istikrar hem de yüksek tempolu pres sağlayabilecek bir oyuncuyla orta sahasını güçlendirmek istiyor. Ederson'un profili, Carrick'in uyguladığı sisteme ideal bir uyum olarak görülüyor.
Bu sezon 41 maça çıkan Ederson, Serie A'nın en istikrarlı oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Onun transferi, United'ın yeniden en üst seviyede rekabet etme niyetini gösterecek ve kulüp Avrupa'nın en prestijli turnuvasına geri dönmeye hazırlanırken, Carrick'e orta sahasını sağlamlaştıracak, kendini kanıtlamış bir top kazanma uzmanı kazandıracak.