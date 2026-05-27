Ederson, Old Trafford'a hayallerindeki transferi gerçekleştirmek amacıyla diğer kulüplerle görüşmelere ara vererek Manchester United ile "kişisel şartlarda anlaşmaya vardı"

Fabrizio Romano’nun aktardığına göre, Ederson’un kulüple kişisel şartlarda anlaşmaya varmasıyla Manchester United’ın orta saha takviyesi konusundaki çabaları kesin bir adım daha ileriye taşındı. 26 yaşındaki oyuncu, Carrington’daki transfer ekibinin uzun süredir hedefindeydi ve görünüşe göre Premier League’in cazibesi, onu diğer birçok Avrupalı talip yerine Manchester’a transfer olmayı tercih etmeye ikna etti.

Romano'ya göre, orta saha oyuncusu geçen haftadan bu yana "diğer kulüplerle tüm görüşmeleri askıya aldı" ve tamamen Red Devils'a odaklandı. Oyuncunun bu taahhüdü, tüm tarafları memnun edecek bir finansal paketi Atalanta ile sonuçlandırmaya çalışan United'a avantaj sağlıyor.







