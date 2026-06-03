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Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL
Tom Maston,Mark Doyle ve Krishan Davis

Çeviri:

Ederson, Manchester United’ın nadir görülen mantıklı transferlerinden biri oldu; Kırmızı Şeytanlar, Casemiro’nun yerine tam anlamıyla eşdeğer bir oyuncu kadrosuna kattı: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en önemli transferlerini değerlendirdi

Opinion
M. United
Ederson
Barcelona
A. Gordon
Newcastle United
Atalanta
Premier Lig
La Liga
Serie A
FEATURES

Bazı futbolseverler için yaz, takvimde en çok iple çekilen dönemdir – ve bunun tek nedeni, her dört yılda bir Dünya Kupası’nın düzenlenmesi değildir! Aslında bunun sebebi, sezonun sona ermesinin tek bir anlama gelmesidir: Transfer zamanı geldi! 2026 transfer dönemi de yine hareketli geçecek gibi görünüyor; bazı dev isimlerin 1 Eylül’deki son gün öncesinde yüksek bedelli transferlere imza atması bekleniyor.

Bazı transferlerin tüm taraflar için olumlu sonuçlandığını biliyoruz; ancak pek çok durumda, kulüplerden en az biri ya da hatta oyuncu bile, müzakere masasında farklı bir karar verselerdi ne olurdu diye düşünmeden edemiyor.

GOAL, oyuncular resmi olarak tanıtılmadan önce her büyük transferden kimin en çok kazandığını bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca, gerçekleşen her transferi anında derecelendirecek ve transfer sezonunun büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip etmenizi sağlayacağız.

Aşağıdaki notlarımızı inceleyin ve yorumlar bölümünde düşüncelerinizi bizimle paylaşın...

  • Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL

    2 Haziran: Ederson (Atalanta'dan Manchester United'a, 35 milyon sterlin)

    Atalanta açısından: Parlak iş modellerinin bir başka kanıtı. Atalanta, 2022 yılında Salernitana'dan Ederson'u yaklaşık 23 milyon avroya transfer etmişti; tarihi bir Avrupa Ligi zaferinin de dahil olduğu dört yıllık muhteşem hizmetin ardından onu Manchester United'a satarak, tüm ek ödemeler de yerine getirildiğinde bu bedeli neredeyse ikiye katlayabilir. Brezilyalı oyuncuyu yerine koymanın zor olacağına şüphe yok, ancak Atalanta'nın yaptığı da budur: işlenmemiş elmasları keşfeder ve birkaç sezon sonra en yüksek teklifi verene satar. Unutmayın, Atletico Madrid de Ederson'u istiyordu, ancak Atalanta ücret konusunda kararlı durdu ve United, sözleşmesinin sadece bir yılı kalan bir oyuncu için talep ettikleri ücreti ödemeyi kabul etti. Sektörün en iyi transfer ekiplerinden birinin bir başka mükemmel işi. Not: A

    United için: Dikkatsiz transferleriyle tanınan bir kulüpten mantıklı bir transfer. Casemiro'nun Old Trafford'a veda etmesiyle United'ın bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı vardı, bu yüzden de hem top kazanabilen hem de oyun kurabilen bir başka Brezilyalı oyuncuyu transfer ederek yerine benzer bir oyuncu buldular. Ederson'un değeri geçen yıl içinde bir miktar düştü; bu yüzden Carlo Ancelotti'nin Dünya Kupası kadrosunda o yok, Casemiro ise var. Ancak bunun, geçen yaz Gian Piero Gasperini'nin Atalanta'dan ayrılmasıyla büyük bir ilgisi olduğu söylenebilir; zira Ederson, 2024 Avrupa Ligi finalinde Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'ini parçalayan muhteşem takımın "kilit oyuncusu" olarak görülüyordu. O zamanlar Ederson'un adı Liverpool ve Manchester City gibi takımlarla anılıyordu ve eğer o formunu yeniden yakalayabilirse, Kobbie Mainoo ile müthiş bir orta saha ikilisi oluşturabilir. Çünkü Ederson, Casemiro'nun en iyi dönemindeki kadar iyi olmasa da, Manuel Ugarte'ye göre ciddi bir yükseltme olacaktır! Not: B+

    Ederson için: Uzun zamandır hak ettiği büyük transfer. Ederson, Premier Lig'de oynamaya olan ilgisini hiçbir zaman gizlemedi ve şimdi, kendine özgü becerilerine uygun bir ligde kendini sınama şansı yakalayacak. Ederson, topu geri kazanma ve topu elinde tutma konusunda mükemmeldir, aynı zamanda ceza sahasında da bir tehdit oluşturur. Elbette, Diego Simeone'nin Atletico'suna katılması daha iyi olurdu diye tartışılabilir, ancak Michael Carrick de kendi başına iyi bir defansif orta saha oyuncusuydu ve daha da önemlisi, daha önce oyunlarını bir üst seviyeye taşımak isteyen yetenekli futbolcular için çok tehlikeli bir yer olarak görülen Old Trafford'da bir miktar istikrarı geri getirmiş görünüyor. Bize kalırsa, Ederson "Rüyalar Tiyatrosu"nda büyük bir etki yaratmak için gereken her şeye sahip ve bu, şüphesiz onu Brezilya milli takımına geri döndürmek için çok ama çok önemli bir adım olacaktır. Not: A

    Mark Doyle

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    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon avro)

    Newcastle açısından: Anlamlı bir yaklaşım değişikliği. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak’ı elinde tutmak için sonuna kadar mücadele etmiş, ancak geç de olsa onun Liverpool’a transfer olmasına izin vermişti. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebinde bulunur bulunmaz hemen pes edip onun ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; zira bu İsveçli forvetin yarattığı kargaşa, Eddie Howe ve oyuncularına hiçbir şekilde fayda sağlamadı. Böylece Newcastle, bir başka huzursuz forveti elinden çıkarmak için hızlıca harekete geçti - hem de muhteşem bir ücret karşılığında. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir forvet - ancak ne kulübü ne de ülkesi için 69 milyon sterlin değerinde olduğunu gösterecek hiçbir şey yapmadı. Elbette, Newcastle için şimdi önündeki zorluk bu parayı akıllıca yatırmak, çünkü Isak'tan elde ettiklerini tamamen boşa harcadılar ve bu yaz en iyi yetenekleri çekmek hiç de kolay olmayacak. Magpies, potansiyel yeni transferlere artık Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier Lig'de aldıkları acınası 12. sıra, Gordon'un St. James' Park'tan Isak'ın peşinden gitme isteği ile birleştiğinde, Newcastle'ın giderek ilgisini kaybeden Suudi Arabistanlı sahipleri altında artık İngiltere'nin elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını kanıtlıyor. Not: B-

    Barcelona için: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı mali düzenlemelerine uymadaki bilinen sorunları nedeniyle bir süredir oyunculara büyük harcamalar yapma konumunda değildi, bu yüzden nihayet işlerini düzene soktuktan sonraki ilk hamlelerinin Gordon'a 80 milyon avro harcamak olması iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusu kesinlikle faydalı bir takviye olacaktır. Ön üçlüde hemen hemen her pozisyonda oynayabilir ve Marcus Rashford'un aksine bir pres makinesidir, bu nedenle Hansi Flick'in Gordon'un transferine yeşil ışık yakmasının nedenini anlamak kolaydır. Ancak, Barça'nın fazla para ödediği gerçeğinden kaçınılmaz. Elbette, Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve bu da transfer bedelini daha olumlu bir ışıkta gösterebilir; ayrıca bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığı da belirtiliyor - ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'ye karşı, yarısı da penaltıdan geldi. Son 60 Premier Lig maçında attığı 12 gol, Barça taraftarlarının yeni transferlerinden beklemesi gereken gol ortalamasını çok daha iyi yansıtıyor. Dolayısıyla, Gordon'un Flick'in bir kanat oyuncusundan beklediklerini yerine getirme olasılığı daha yüksek ve Rashford'dan daha düşük bir maaş alacağı kesin olsa da, başka yerlerde daha iyi bir değer bulunabilirdi; bu da Barça'nın yine mantığından çok paraya öncelik verdiğini gösteriyor. Not: C+

    Gordon için: Hayallerin gerçeğe dönüştüğü an. Premier Lig'de, özellikle son iki yılda ciddi bir istikrarsızlık sergilemesine rağmen, Gordon bir süredir açıkça hedeflediği büyük bir kulübe transfer oldu. Başlangıçta bu yaz Bayern Münih'e katılacak gibi görünse de, çocukluğundan beri taraftarı olduğu memleketi Liverpool ile daha önce bağlantıları olduğunu ve bunun kafasını karıştırdığını kendisi de itiraf etti. Ancak Bavyeralılar, anlaşılır bir şekilde istenen bedele karşı çıktı ve işte Gordon'un şu anda karşı karşıya olduğu büyük zorluk da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası transferi, 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilgiyi bir hayli azaltacaktır, ancak yine de transfer bedelini haklı çıkarmak için büyük bir baskı altında olacaktır - çünkü Barça, yedek bir oyuncu için 80 milyon avro ödememiştir. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'de yer almaya layık olduğunu kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. Barça'daki ilk sezonunda toplam 28 gol ve asist kaydetmesine rağmen Camp Nou'da artık ihtiyaç fazlası görünen Rashford'a sormanız yeterli. Yine de Gordon, şansına inanamıyor olmalı. Anthony Elanga ile oynamaktan Lamine Yamal'ın yanında forma giymeye geçecek! Not: A

    Mark Doyle