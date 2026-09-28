Eder Militao, 195 gün sonra tam antrenmanlara dönerek Real Madrid'e büyük moral verdi

Militao son üç yılda yıkıcı düzeyde ciddi sakatlıklar yaşadı. Brezilyalı oyuncu, iki ayrı çapraz bağ kopmasının kurbanı oldu ve bu nedenle Ağustos 2023'ten Mart 2024'e kadar, ardından Kasım 2024'ten Haziran 2025'e kadar sahalardan uzak kaldı.

Tam kondisyonunu yeniden kazanmaya hazırlanırken, geçen nisan ayında kas kaynaklı bir sorunun nüksetmesini yaşadı. Bu ciddi aksilikler zinciri, savunmacının altı aydan uzun süredir resmi bir maçta sahaya çıkamaması anlamına geliyor.

Bu fiziksel sorunların ciddiyeti ve sıklığı göz önüne alındığında, uzun vadeli geleceğine dair endişeler sürüyor. 28 yaşındaki oyuncunun daha önce sergilediği üst düzey formu yeniden yakalamakta zorlanabileceğine dair gerçek kaygılar var.







