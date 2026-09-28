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Eder Militao, 195 gün sonra tam antrenmanlara dönerek Real Madrid'e büyük moral verdi
Militao için uzun zamandır beklenen dönüş
Militao, bu pazartesi günü resmen Madrid'in grup antrenmanlarına geri döndü. Brezilyalı stoper, nisan ayından bu yana forma giyemiyordu; kalıcı bir kas sakatlığı nedeniyle mevcut sezonun başlangıcını tamamen kaçırdı.
Real Madrid, 28 yaşındaki oyuncunun antrenman sahasında koştuğu bir fotoğrafı yayımlayarak bu olumlu haberi doğruladı. 195 gün süren tedavi sürecinin ardından eski FC Porto oyuncusu, sonunda rekabetçi dönüşü yolunda önemli adımlar atıyor.
Onun dönüşü kulüp için sevindirici bir gelişme niteliği taşıyor. Ancak kulüp personeli, savunmacının son sezonlarda yaşadığı zorlu fiziksel sürecin tamamen farkında.
Üç yıllık sakatlık kâbusu
Militao son üç yılda yıkıcı düzeyde ciddi sakatlıklar yaşadı. Brezilyalı oyuncu, iki ayrı çapraz bağ kopmasının kurbanı oldu ve bu nedenle Ağustos 2023'ten Mart 2024'e kadar, ardından Kasım 2024'ten Haziran 2025'e kadar sahalardan uzak kaldı.
Tam kondisyonunu yeniden kazanmaya hazırlanırken, geçen nisan ayında kas kaynaklı bir sorunun nüksetmesini yaşadı. Bu ciddi aksilikler zinciri, savunmacının altı aydan uzun süredir resmi bir maçta sahaya çıkamaması anlamına geliyor.
Bu fiziksel sorunların ciddiyeti ve sıklığı göz önüne alındığında, uzun vadeli geleceğine dair endişeler sürüyor. 28 yaşındaki oyuncunun daha önce sergilediği üst düzey formu yeniden yakalamakta zorlanabileceğine dair gerçek kaygılar var.
Mourinho temkinli bir yaklaşım benimsiyor
Mundo Deportivo'ya göre, sahalara dönüşü etrafındaki heyecana rağmen Madrid hiçbir risk almıyor. Teknik direktör Jose Mourinho ve sağlık ekibi, Militao'nun antrenmanlardaki fiziksel tepkilerini takip ederken mutlak ihtiyatla hareket edecek.
Sağlık ekibi, savunmacının yüksek tempolu maçlara aceleyle döndürülmesinin felaketle sonuçlanabileceğinin farkında. Bu nedenle, düzenli A takım antrenmanlarına entegrasyonu kademeli ve titizlikle planlanmış şekilde olacak.
Bu dikkatli strateji, oyuncuyu bir başka yıkıcı nüksten korumayı amaçlıyor. Teknik ekip, tam anlamıyla hazır bir Militao için zamana, sabra ve makul bir programa ihtiyaç olduğunu biliyor.
- AFP
Madrid, La Liga'ya dönüşte hedefe karşılık verdi
Madrid, ligin 8. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Santiago Bernabeu'da Villarreal'i ağırlayarak iç sahadaki maçlarına dönecek. Mourinho'nun ekibi şu anda İspanya birinci liginde dördüncü sırada yer alıyor ve lider Barcelona'nın altı puan gerisinde bulunuyor.
Militao'nun doğrudan ilk 11'e dönmesi için acele edilmeyebilir, ancak takım antrenmanlarına geri dönmesi, Madrid zirvedeki farkı kapatmayı hedeflerken savunma hattına zamanında gelen bir destek sağlıyor.
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