Eden Hazard, Real Madrid'de neden Cristiano Ronaldo'nun 7 numaralı formasını istemediğini açıklıyor
Beklentilerle gerçekler çelişiyor
Hazard, 2019 yazında Chelsea'den Madrid'e 100 milyon avro (88 milyon sterlin/112 milyon dolar) gibi dudak uçuklatan bir transfer ücreti karşılığında transfer oldu ve Ronaldo'nun tarihi ayrılışından sadece bir yıl sonra takıma katıldı. İkonik 7 numaralı formayı giyen Belçikalı milli oyuncu, Portekizli süperstarın bıraktığı istatistiksel ve duygusal boşluğu doldurmak için muazzam beklentilerle karşı karşıya kaldı. Ancak Hazard'ın İspanya'nın başkentinde geçirdiği süre, dört hayal kırıklığı yaratan sezon boyunca tekrarlayan sakatlıklar, kondisyon sorunları ve istikrarsız formuyla gölgelendi.
Üslup karşılaştırmaları büyük ölçüde göz ardı edildi
Canal Plus’a konuşan Hazard, transferiyle ilgili anlatının kulüpten ziyade tamamen medya tarafından uydurulduğunu vurguladı. Kendisinin, önceki oyuncunun yüksek gol ortalamasını taklit etmek için transfer edildiği yönündeki iddiaları reddeden Hazard, şöyle konuştu: “Real Madrid’de Cristiano’nun yerini almak benim için bir yük değildi çünkü bence oraya onun yerine geçmek için gitmedim. 'Ronaldo'nun yerini alacak' diyenler medya. Bence benim oyun stilim onunkinden tamamen farklı. Ben yılda 60 ya da 70 gol atamazdım. Aslında, tüm kariyerim boyunca o kadar gol atamadım bile.”
Modrić forma numarası değişikliğini reddetti
Teknik yetenekleri yüksek olan bu oyun kurucu, gol makinesi olmaktansa yaratıcı bir top sürücü olarak oynamayı tercih etti; bu da pozisyon karşılaştırmalarını baştan itibaren yapısal olarak hatalı hale getirdi. Bu stil farkını vurgulayan Hazard, aslında Luka Modrić’in formasını istediğini açıkladı ve şöyle ekledi: “Oraya Ronaldo’nun yerini almak için değil, Eden gibi oynamak için gittim. Ama sıkça olduğu gibi, işler yolunda gitmedi. 7 numarayı istemedim. Luka Modric'in 10 numarasını istedim. 'Tamam, al' diyeceğini sandım, ama bana vermedi."
Hazard'ın kupalarla dolu Madrid mirası
Hazard, Madrid formasıyla dört sezon boyunca tüm turnuvalarda toplamda sadece 76 maça çıktı ve bu maçlarda sadece 7 gol ve 12 asist kaydetti. İspanyol devinde geçirdiği süre boyunca iki La Liga şampiyonluğu, bir Copa del Rey ve bir Supercopa de España kazandı. Ayrıca Belçika milli takım oyuncusu, Bernabéu'daki kariyerine son vermeden önce Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyonluk madalyaları kazandı.