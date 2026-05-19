Eden Hazard, Real Madrid'de neden Cristiano Ronaldo'nun 7 numaralı formasını istemediğini açıklıyor

Teknik yetenekleri yüksek olan bu oyun kurucu, gol makinesi olmaktansa yaratıcı bir top sürücü olarak oynamayı tercih etti; bu da pozisyon karşılaştırmalarını baştan itibaren yapısal olarak hatalı hale getirdi. Bu stil farkını vurgulayan Hazard, aslında Luka Modrić’in formasını istediğini açıkladı ve şöyle ekledi: “Oraya Ronaldo’nun yerini almak için değil, Eden gibi oynamak için gittim. Ama sıkça olduğu gibi, işler yolunda gitmedi. 7 numarayı istemedim. Luka Modric'in 10 numarasını istedim. 'Tamam, al' diyeceğini sandım, ama bana vermedi."