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Eddie Howe'un sıradaki işi ne? Eski Newcastle patronuna İngiltere'den ayrılması ve Euro 2028'in ardından Thomas Tuchel'in yerine geçmeye hazır olması söylendi
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Şampiyonlar Ligi ve kupa zaferi: Newcastle'da Howe
Howe, Newcastle'ı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyıp Tyneside'a 70 yıl sonra ilk yurt içi kupayı kazandırmasının ardından, 30 Temmuz 2026'da St James’ Park'tan ayrılacağını doğrulayarak futbol dünyasını şaşkına çevirdi.
Kasım 2021'de göreve ilk kez geldikten sonra Newcastle United'ın başında 231 maça çıkmıştı ve İngiltere'nin en üst ligindeki en uzun süre görev yapan teknik direktörlerden biriydi. Değişim rüzgarları onu Kuzey Doğu'dan süpürüp çıkardı.
Bu yaz başka öne çıkan isimler için de durum böyle oldu; Anthony Gordon ile Sandro Tonali, yüksek bonservisli transferlerle Barcelona ve Tottenham'a katıldı. Bruno Guimaraes ise £75 milyonluk (101 milyon dolar) Arsenal transferine yaklaşıyor.
Howe, değişim yazında en büyük kayıp mı olacak?
Howe, bazılarına göre batmakta olan bir gemiden atladığı için mazur görülebilir. Sonuçta en büyük kayıp olup olmayacağı sorulduğunda, BetBrain iş birliğiyle konuşan Newcastle United efsanesi Waddle, GOAL'e şunları söyledi: “Muhtemelen. Bakın, Eddie iyi bir kadro kurdu. Geçen yıl, sezonda, yaptığı transferler işe yaramadı. Zorlandılar. Dürüst olalım, takım hafta hafta zorlandı.
“Ama Eddie, biliyorsunuz, sevilen biriydi, Geordie'lerin görmek istediği gibi iyi bir sistem oynattı. Onlar önde oynayan hücum futbolunu seviyor ve o da bu tarzı oynattı; bu da ona Lig Kupası'nı kazandırdı, iki kez Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı. Yani orada harika bir iş çıkardı.
“Ama bence Tonali'nin gitmesi, Gordon'ın gitmesi, üç tane tanınmayan oyuncunun gelmesi, dürüst olalım, genç oyuncular ve Guimaraes'in Arsenal'e gidecek gibi görünmesi, muhtemelen ona şunu düşündürdü: ‘Bu takımı insanların istediği gibi ilk dört, ilk altı takımı yapamam.’ Ve muhtemelen şunu düşündü: ‘Burada yapabileceğim kadarını yaptım ve artık ayrılma zamanı geldi.’”
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Tuchel tehlikede: İngiltere patronu baskı altında mı?
Howe, bir süredir İngiltere'nin muhtemel teknik direktör adaylarından biri olarak gündeme geliyor. 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'nin ilham vermeyen yarı final yenilgisinin ardından, artık Thomas Tuchel için acil bir tehdit oluşturup oluşturmadığı sorulduğunda Waddle şunları ekledi: “Hayır, bence ona [Tuchel] zaman verilecek. Kulüp teknik direktörü olarak harika bir geçmişe sahip. Uluslararası futbol farklı, bunu biliyoruz. Gidip bir stoper satın alamazsınız, oyuncu satın alamazsınız, elinizdekilerle çalışmak zorundasınız.
“Orada iyi bir kadrosu var. Fena iş çıkarmadılar. Turnuva başladığında da, izlerken de onları bunu kazanacak takım olarak görmedim. İleri aşamalara geleceklerini düşünüyordum, nitekim geldiler de, ama kupayı kazanacaklarını hiç düşünmedim.
“Mesele doğru dengeyi bulmak ve bizim eksiğimiz iyi bir 10 numara ile gerçekten ama gerçekten üst düzey bir kanat oyuncusu. Eğer bu iki oyuncuyu bulabilirsek, bu onun işini çok daha fazla kolaylaştırır. Ama şu anda bence güçlü bir kadromuz var. Herkese zor anlar yaşatabilecek bir takım, bunu biliyoruz. Ama sadece bir şeyler eksik.”
Howe'un bir sonraki işi: Eski Newcastle United teknik direktörü yurt dışına mı gidecek?
Howe'un yakın zamanda milli takım teknik direktörlüğüne geçme ihtimali ortadan kalkmışken, Waddle yüksek değer gören bir teknik adamın izlemesi gereken yol hakkında şunları söyledi: “Eddie'yi kişisel olarak tanımıyorum. Saha dışında sakin biri olduğunu biliyorum. Onun hakkında gerçekten çok fazla şey duymuyorsunuz. Onu ortalıkta da görmüyorsunuz. Anlatılanlara göre onun hayatı futbol, ev, futbol, ev.
“Ben Eddie Howe olsam şimdi bir ya da iki yıllığına yurt dışına gider, orada mesleğini biraz daha öğrenir ve geri dönerdim. Sonra da bence iki yıl içinde, bir sonraki Avrupa Şampiyonası'ndan sonra, İngiltere için hazır olurdu.
“Bence bir sonraki adımı çok önemli. Premier League'de durum hep böyledir, işler ortaya çıkar; altı, 10 maçtan sonra birkaç fırsat çıkacaktır, bunun her zaman böyle olduğunu biliyoruz. Eddie Howe'u göreve getirmek, onun Premier League'de teknik direktörlük yapabildiğini bildiğimiz bir şey. Bunu iyi yaptı.
“Ama bence daha fazlasını öğrenmek için yurt dışına gitmeniz ve hayatın ne olduğunu, antrenörlüğün ne olduğunu görmeniz gerekir. Çünkü yurt dışına gittiğinizde bir coach olursunuz. Manager değil, coach olursunuz. Ve bunun Eddie'ye çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Ayrıca bu, gelecekte İngiltere için bizi iyi bir konuma getirirdi.”
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Jaissle'ı St James' Park'ta büyük bir sorumluluk bekliyor
Bu tavsiyeye uyulup uyulmayacağı henüz belli değil; Howe'un İngiltere'de ya da başka bir yerde yeniden kulübeye dönmeden önce teknik direktörlüğün stresinden uzaklaşmak için bir ara vermeyi tercih etmesi mümkün.
Newcastle'da üstlenilecek büyük bir görev bıraktı; daha önce Red Bull Salzburg ve Suudi Pro Ligi ekibi Al-Ahli'de çalışan Alman teknik adam Matthias Jaissle, 2026-27 Premier League sezonu öncesinde bu görevi devraldı.
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