Howe, bazılarına göre batmakta olan bir gemiden atladığı için mazur görülebilir. Sonuçta en büyük kayıp olup olmayacağı sorulduğunda, BetBrain iş birliğiyle konuşan Newcastle United efsanesi Waddle, GOAL'e şunları söyledi: “Muhtemelen. Bakın, Eddie iyi bir kadro kurdu. Geçen yıl, sezonda, yaptığı transferler işe yaramadı. Zorlandılar. Dürüst olalım, takım hafta hafta zorlandı.

“Ama Eddie, biliyorsunuz, sevilen biriydi, Geordie'lerin görmek istediği gibi iyi bir sistem oynattı. Onlar önde oynayan hücum futbolunu seviyor ve o da bu tarzı oynattı; bu da ona Lig Kupası'nı kazandırdı, iki kez Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı. Yani orada harika bir iş çıkardı.

“Ama bence Tonali'nin gitmesi, Gordon'ın gitmesi, üç tane tanınmayan oyuncunun gelmesi, dürüst olalım, genç oyuncular ve Guimaraes'in Arsenal'e gidecek gibi görünmesi, muhtemelen ona şunu düşündürdü: ‘Bu takımı insanların istediği gibi ilk dört, ilk altı takımı yapamam.’ Ve muhtemelen şunu düşündü: ‘Burada yapabileceğim kadarını yaptım ve artık ayrılma zamanı geldi.’”