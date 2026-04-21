"Eddie Howe'un gelecek sezon takımın başında olacağını sanmıyorum" - Alan Shearer, Newcastle teknik direktörünün "berbat" oyuncular tarafından "kurban edildiğini" iddia ediyor

Eleştiriler oyuncu kadrosuna da sıçradı; Shearer, takımın bu zorlu dönemde teknik direktörüne destek olamadığını öne sürerek, Sunderland’a karşı alınan derbi yenilgisini en dip nokta olarak gösterdi. Şöyle devam etti: “Oyuncuları izledim ve eğer buna teknik direktörleri için mücadele etmek deniyorsa, berbat bir performans sergilediler. Oyuncular onu kurban ettiler.”

Ancak Howe, Newcastle'a olan bağlılığının tam olduğunu kamuoyuna açıkladı. "Ben sadece kulübe hizmet etmek ve futbol kulübü için doğru olanı yapmak istiyorum. Bu her zaman hedefim olmuştur. Eğer kulübe yardım etmek için ayrılmam gerekiyorsa, elbette bunu yaparım, bunda bir sorun görmüyorum," dedi Bournemouth maçı öncesinde.

"Mesele ben değilim. Ama kulübü ileriye taşıyacak doğru kişi olduğuma inanıyorsam, ki şu anda öyle inanıyorum, o zaman bunu yapacağım ve sonuna kadar mücadele edeceğim. Daha önce hiç olmadığı kadar sıkı mücadele edeceğim, ama mesele bu iki şeyin birbiriyle uyumlu olmasını sağlamak."