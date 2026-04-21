Getty Images Sport
Çeviri:
"Eddie Howe'un gelecek sezon takımın başında olacağını sanmıyorum" - Alan Shearer, Newcastle teknik direktörünün "berbat" oyuncular tarafından "kurban edildiğini" iddia ediyor
Düşüşte olan kargalar
Newcastle, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığı zirveden dramatik bir düşüş yaşadıktan sonra Premier Lig tablosunda 14. sırada bulunuyor. Kulübün formu, yerel rakibi Sunderland'a karşı alınan ağır yenilgi de dahil olmak üzere üst üste üç 2-1'lik mağlubiyetin ardından dibe vurdu; öte yandan yüksek bedellerle transfer edilen Nick Woltemade ve Yoane Wissa ise sahada etkili olamadı. Bu ikili, Newcastle'ın bu sezon ligde attığı toplam 46 golün sadece 8'ine katkıda bulunabildi, bu da önemli taktiksel tutarsızlıklara ve artan huzursuzluğa yol açtı.
- Getty Images Sport
Mücadele eksikliği sorgulanıyor
"The Rest is Football" podcast'inde konuşan Shearer, Howe'un görevde kalma süresi ve Bournemouth'a karşı alınan son yenilginin ardından sergilediği canlılık kaybı konusunda ciddi endişelerini dile getirdi.
Premier League'in tüm zamanların en golcü oyuncusu, İngiliz teknik adamın Tyneside'daki geleceğine dair endişelerini şöyle dile getirdi: "Eddie için ne kadar zor olsa da, ona ne olacağını bilmiyorum. (Bournemouth'a yenildikten sonra) röportajını dinledim, saha kenarındaki halini izledim ve kendime şunu sordum: Tekrar denemek isteyecek mi? Tekrar deneme şansı bulacak mı?
"Her şey aynı kalırsa kalmasını isterim, ama o kendine bir şans bulacağını düşünüyor mu? Tekrar denemek istiyor mu? Newcastle United onu satmak zorunda kalacak mı? Maalesef, gelecek sezon Eddie Howe'un Newcastle'ın başında olacağını sanmıyorum. Röportajına baktığımda, o mücadele ruhunun orada olduğunu sanmıyorum."
Howe’un iç çatışması
Eleştiriler oyuncu kadrosuna da sıçradı; Shearer, takımın bu zorlu dönemde teknik direktörüne destek olamadığını öne sürerek, Sunderland’a karşı alınan derbi yenilgisini en dip nokta olarak gösterdi. Şöyle devam etti: “Oyuncuları izledim ve eğer buna teknik direktörleri için mücadele etmek deniyorsa, berbat bir performans sergilediler. Oyuncular onu kurban ettiler.”
Ancak Howe, Newcastle'a olan bağlılığının tam olduğunu kamuoyuna açıkladı. "Ben sadece kulübe hizmet etmek ve futbol kulübü için doğru olanı yapmak istiyorum. Bu her zaman hedefim olmuştur. Eğer kulübe yardım etmek için ayrılmam gerekiyorsa, elbette bunu yaparım, bunda bir sorun görmüyorum," dedi Bournemouth maçı öncesinde.
"Mesele ben değilim. Ama kulübü ileriye taşıyacak doğru kişi olduğuma inanıyorsam, ki şu anda öyle inanıyorum, o zaman bunu yapacağım ve sonuna kadar mücadele edeceğim. Daha önce hiç olmadığı kadar sıkı mücadele edeceğim, ama mesele bu iki şeyin birbiriyle uyumlu olmasını sağlamak."
- Getty Images Sport
Emirates'in denemesi ve Avrupalıların umutları
Newcastle, bu Cumartesi günü şampiyonluk yarışındaki rakibi Arsenal ile karşılaşmak üzere Emirates Stadyumu'na zorlu bir deplasmana çıkacak ve galibiyet serisine geri dönmek için çaresizce mücadele edecek. Şu anda 33 maçta topladığı 42 puanla altıncı sıradaki Chelsea'nin sadece altı puan gerisinde bulunan Magpies için Avrupa kupalarına katılma şansı matematiksel olarak hâlâ mümkün. Ancak takımın özgüveninin dibe vurduğu bu dönemde Howe, sezonun fiilen erken sona ermesini önlemek için acil bir çözüm bulmak zorunda.