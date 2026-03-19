Eddie Howe, teknik direktörün meşhur Gary Neville rekoruna ulaşmasının ardından Newcastle oyuncularını Barcelona’ya karşı alınan ağır yenilgiyi “hızlıca atlatmaya” çağırdı
Howe için talihsiz bir gece
Katalonya'da alınan bu ağır yenilgi, Newcastle'ın Avrupa hedeflerine önemli bir darbe vurdu; ancak bu sonuçla Howe, seçkin ama kimsenin girmek istemeyeceği bir kulübe de katıldı. Takımının yedi gol yediğine tanık olan Howe, 2016'da Neville'den bu yana bu efsanevi stadyumda teknik direktörlük yapan ilk İngiliz oldu.
Neville'in Valencia'daki görevi, Blaugrana'nın elinden aldığı 7-0'lık Copa del Rey yenilgisiyle lekelendi. Magpies, Anthony Elanga'nın ilk yarıda iki gol atarak maçı devreye kadar çekişmeli tutmasına rağmen, savunmanın tamamen çökmesiyle benzer şekilde ezildi.
Howe zihinsel dayanıklılık istiyor
Maçın bitiş düdüğünün ardından konuşan Howe, takımının bu sonucu geride bırakması gerektiği konusunda açık sözlü davrandı ve oyuncularını yüksek bir motivasyonla bir sonraki maça odaklanmaya teşvik etti.
The Guardian'ın aktardığına göre Howe, "Kendimi toparlamakta sorunum yok, asıl sorun oyuncular" dedi. "Olayları, maçları ve değerlendirme sürecini oldukça hızlı bir şekilde geride bırakabiliyorum. Şimdi her şey Sunderland ile ilgili. Mesele bugün değil, bu büyük maça zihinsel ve fiziksel olarak hazır olduğumuzdan emin olmak. Bence bizim için iyi bir maç olacak.
“Pazar günü çok önemli. Şu anda bunun hakkında konuşmak benim için zor. Hayatımız buna bağlıymış gibi oynamalıyız. Bu, şehir, taraftarlar, oyuncular ve tüm kulüp için çok büyük bir maç. Bunu çok çabuk atlatıp Pazar gününe odaklanmalıyız.”
Spotify Camp Nou'da savunmadaki hatalar pahalıya mal oldu
Howe, takımının maçın bazı bölümlerinde gerçek kimliğini ortaya koyduğunu vurguladı, ancak yedikleri gollerin niteliği nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını belirtti. Maçın son dakikalarında Barcelona’nın sahayı kasıp kavurmasına yol açan, takımın karakterine uymayan bireysel hatalara ve duran toplardaki zayıf organizasyona dikkat çekti.
"St James' Park'ta 90 dakika boyunca ve bugünkü maçın yarısında onlara gerçekten iyi bir oyun sergiledik. Skor ne kadar zor görünse de, bunların hepsi unutulmamalı. Bu, maçın nasıl geçtiğini yansıtmıyor," diye ekledi Howe.
“Savunmamız Chelsea maçındaki seviyede değildi. İlk golde iki oyuncu kaydı. Ardından bir duran top geldi. Ve sonra en önemli an penaltı oldu. İlk yarıda ne kadar iyi oynadığımızı – ve bence olağanüstüydük, olmak istediğimiz şeyi harika bir şekilde yansıttık – bir yana, çok fazla hata yaptık.
“Elimizden gelen şekilde savunma yapsaydık, ilk yarıyı geride bitirmezdik. Sonra bir başka duran top golü daha yedik. İlk dört gol bizim için garipti: böyle gol yiyemezsiniz. İki duran top golü, kurallara uygun olduğu için affedilemez. Böyle bir şey olmamalı. Psikolojik olarak [Lamine Yamal’ın penaltısından] toparlanamadığımızı düşünüyorum.”
Şimdi ne olacak?
Newcastle, şimdi Premier Lig'de Sunderland ile oynayacağı Tyne-Wear derbisine hazırlanacak. Magpies, 30 maçta topladığı 42 puanla ligde dokuzuncu sırada yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi potasından dokuz puan geride. Premier Lig'de sekiz hafta kalırken, Howe'un takımı gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmek için var gücüyle mücadele edecek; bu, büyük olasılıkla Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi'nde olacak.
