Eddie Howe, teknik direktörün meşhur Gary Neville rekoruna ulaşmasının ardından Newcastle oyuncularını Barcelona’ya karşı alınan ağır yenilgiyi “hızlıca atlatmaya” çağırdı

Howe, takımının maçın bazı bölümlerinde gerçek kimliğini ortaya koyduğunu vurguladı, ancak yedikleri gollerin niteliği nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını belirtti. Maçın son dakikalarında Barcelona’nın sahayı kasıp kavurmasına yol açan, takımın karakterine uymayan bireysel hatalara ve duran toplardaki zayıf organizasyona dikkat çekti.

"St James' Park'ta 90 dakika boyunca ve bugünkü maçın yarısında onlara gerçekten iyi bir oyun sergiledik. Skor ne kadar zor görünse de, bunların hepsi unutulmamalı. Bu, maçın nasıl geçtiğini yansıtmıyor," diye ekledi Howe.

“Savunmamız Chelsea maçındaki seviyede değildi. İlk golde iki oyuncu kaydı. Ardından bir duran top geldi. Ve sonra en önemli an penaltı oldu. İlk yarıda ne kadar iyi oynadığımızı – ve bence olağanüstüydük, olmak istediğimiz şeyi harika bir şekilde yansıttık – bir yana, çok fazla hata yaptık.

“Elimizden gelen şekilde savunma yapsaydık, ilk yarıyı geride bitirmezdik. Sonra bir başka duran top golü daha yedik. İlk dört gol bizim için garipti: böyle gol yiyemezsiniz. İki duran top golü, kurallara uygun olduğu için affedilemez. Böyle bir şey olmamalı. Psikolojik olarak [Lamine Yamal’ın penaltısından] toparlanamadığımızı düşünüyorum.”