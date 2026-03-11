AFP
Çeviri:
Eddie Howe, 'olağanüstü' Newcastle'ı övüyor; 'yumuşak' son dakika Barcelona penaltısı, Şampiyonlar Ligi eşleşmesini hassas bir duruma getiriyor
- Getty/GOAL
Newcastle, son dakikada penaltı ile beraberliği yakaladı
Harvey Barnes, normal sürenin bitimine sadece beş dakika kala arka direkte ortaya çıkarak skoru bozdu ve bu efsanevi Tyneside hikayesi için her şey hazır gibi görünüyordu. Ancak, elit seviyede farklar çok azdır ve Barcelona'nın amansız baskısı sonunda Newcastle savunmasında belirleyici bir hata yapmasına neden oldu. Uzatma süresinin son saniyelerinde atmosfer bir anda değişti. Yedek oyuncu Dani Olmo, tecrübeli bir oyuncunun kurnazlığını göstererek, yorgun bacağını ceza sahası içinde sallayan Malick Thiaw'dan faul kopardı. Yaşına rağmen başarılarını sürdüren genç oyuncu Lamine Yamal, soğukkanlılıkla penaltıyı gole çevirdi.
- AFP
Howe, Magpies'in 'olağanüstü' performansını övdü
Maçın bitiş düdüğünün ardından TNT Sports'a konuşan Howe, oyuncularını övgüyle bahsetti ve şunları söyledi: "Bence olağanüstüydük, gerçekten çok iyi bir performans sergiledik. Yoğunluğumuzu koruduk. Son anlar bunu olumsuz bir şekilde gösterdi ama bu bizim en iyi performanslarımızdan biriydi. Golü atmadan önce yeterince fırsatımız olduğunu düşündüm. Maç, yetenekli olduğumuzu gösterdi ama onların stadyumuna gittiğimizde daha fazlasını vermemiz gerektiğini biliyoruz. Bunu yapabilecek kapasitemiz var ama en iyi halimizde olmamız gerekecek."
Barcelona'nın penaltısına ilişkin olarak Howe, "Bence hafif bir penaltı ama Malik temas kurdu. Dizilişimiz iyiydi, o golü yemememiz gerekirdi. Bunu inceleyeceğiz ama bunun, öncesindeki 93 dakikada gösterdiğimiz kaliteli oyunu gölgelemesini istemiyorum. Onları motive etmek benim işim. Maalesef bu sezon bunu birkaç kez yapmak zorunda kaldık ama karakterimizin gücü asla sorgulanmamalı. Bir sonraki maç geldiğinde hazır olacağız. Kendimize ve yeteneklerimize inanıyoruz ve bunu bugün gösterdik."
Barnes 'garip' atmosferi değerlendiriyor
Newcastle'ın gece boyunca hücumda önemli bir rol oynayan Barnes, performansla ilgili olarak teknik direktörünün görüşlerini yineledi. Kanat oyuncusu, St James' Park'ta oynanan maçın büyük bir bölümünde Barcelona'nın dünya çapındaki hücum yeteneklerini etkisiz hale getirdikleri için soyunma odasında bir hayal kırıklığı hissedildiğini itiraf etti.
Barnes, TNT Sports'a şunları söyledi: "Biraz garip bir his, henüz eleme turunun yarısındayız, bu gece gerçekten iyi oynadık, onların tehlikeli oyuncularını sessiz tuttuk. İyi bir golle öne geçtik ama maçın sonu kabul etmesi zor bir sonuç oldu, ancak eleme turunun henüz yarısında olduğumuzu unutmamalıyız. Maçta gerçekten iyi oynadık. Çoğu zaman üstünlük bizdeydi. Onların sahasında farklı bir maç olacak ama ne yapabileceğimizi biliyoruz ve kendi seviyemizde ne kadar iyi oynayabileceğimizi biliyoruz."
- (C)Getty Images
İkinci maçta her şey oynanacak
Beraberlik, Barcelona'nın Camp Nou'ya favori olarak döneceği anlamına geliyor, ancak Newcastle kolay lokma olmadığını kanıtladı. Karar maçına bakarak Barnes şunları ekledi: "Oraya 1-0 önde gitmek ne harika bir duygu olurdu, ama seri eşit ve her şey için oynayacağız. Evimizden uzakta, neler yapabileceğimizi gösterebileceğimiz bir maç. Bizim için heyecan verici bir maç olacak." Newcastle önce Cumartesi günü Chelsea ile oynayacağı Premier League maçına odaklanacak, Barça ile rövanş maçı ise dört gün sonra oynanacak.
Reklam