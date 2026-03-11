Eddie Howe, 'olağanüstü' Newcastle'ı övüyor; 'yumuşak' son dakika Barcelona penaltısı, Şampiyonlar Ligi eşleşmesini hassas bir duruma getiriyor

Maçın bitiş düdüğünün ardından TNT Sports'a konuşan Howe, oyuncularını övgüyle bahsetti ve şunları söyledi: "Bence olağanüstüydük, gerçekten çok iyi bir performans sergiledik. Yoğunluğumuzu koruduk. Son anlar bunu olumsuz bir şekilde gösterdi ama bu bizim en iyi performanslarımızdan biriydi. Golü atmadan önce yeterince fırsatımız olduğunu düşündüm. Maç, yetenekli olduğumuzu gösterdi ama onların stadyumuna gittiğimizde daha fazlasını vermemiz gerektiğini biliyoruz. Bunu yapabilecek kapasitemiz var ama en iyi halimizde olmamız gerekecek."

Barcelona'nın penaltısına ilişkin olarak Howe, "Bence hafif bir penaltı ama Malik temas kurdu. Dizilişimiz iyiydi, o golü yemememiz gerekirdi. Bunu inceleyeceğiz ama bunun, öncesindeki 93 dakikada gösterdiğimiz kaliteli oyunu gölgelemesini istemiyorum. Onları motive etmek benim işim. Maalesef bu sezon bunu birkaç kez yapmak zorunda kaldık ama karakterimizin gücü asla sorgulanmamalı. Bir sonraki maç geldiğinde hazır olacağız. Kendimize ve yeteneklerimize inanıyoruz ve bunu bugün gösterdik."