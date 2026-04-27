Eddie Howe, Nick Woltemade'e "çok daha fazla süre" alabilmesi için ne yapması gerektiğini anlatırken, Alman basını forvetin yeterince süre alamaması konusunda Newcastle teknik direktörünü sorguya çekiyor
Alman medyası Woltemade konusunda açıklama istiyor
Newcastle'ın Emirates Stadyumu'nda Arsenal'e 1-0 yenilmesinin ardından Howe, Alman basınının hedef tahtasına oturdu. Woltemade'in memleketinden gelen gazeteciler, 69 milyon sterlinlik transferin neden ara sıra kısa süreli oyuna girişlere ve geçici bir orta saha rolüne indirgendiğini anlamaya çalışıyordu. 1,98 metre boyundaki forvet şu anda gol konusunda zor bir düşüş yaşıyor ve bu durum, yaklaşan Dünya Kupası öncesinde Almanya milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ı endişelendiriyor.
Howe, yedek kulübesinden yaptığı katkıları övüyor
Hayal kırıklığı yaratan bir mağlubiyette bile Woltemade, Newcastle'ın onun transferi için büyük bir bedel ödemesine neden olan kalitesinin izlerini sergiledi. Maçın sonlarında oyuna giren oyuncu, neredeyse beraberliği getirecek gerçek bir kalite anı yaşattı. Howe, son dönemdeki kadro seçimlerini savunurken bu katkıyı hemen vurguladı.
"Nick (Woltemade) bugün gerçekten iyi oynadı. Yoane (Wissa) ve Nick oyuna girdikleri anda iyi performans gösterdiler. İki yedek oyuncumuz da iyi bir performans sergiledi. Nick'in Yoane'nin gol fırsatı için gösterdiği yaratıcılık, onun yapabileceği şey. Bu açıdan çok özel bir yetenek," dedi Howe gazetecilere.
A takımda daha fazla süre almanın yolu
Woltemade'in ilk 11'deki yerini geri alabilmesi için Howe, istikrarın en önemli şart olduğunu açıkça belirtti. Newcastle teknik direktörü, 22 yaşındaki oyuncunun Arsenal maçında sergilediği performans seviyesini sürdürmesi halinde kapının ona kapalı olmadığını vurguladı. Kadro rekabetinin yoğun olduğu bu ortamda, ispat yükü oyuncunun omuzlarında.
Forvetin gelecekteki beklentilerine değinen Howe, şunları ekledi: "Nick bugün olduğu gibi oynarsa, çok daha fazla süre ve etkileyici performans sergileme fırsatı bulacaktır. Ondan çok memnun kaldım. 9 numaralı oyuncularımız gol atıyor, bu yüzden maalesef o da fırsatını beklemek zorunda kaldı. Ama dediğim gibi, bugün olduğu gibi oynarsa, ondan çok, çok memnun kalırım."
Newcastle'ın durgun geçen sezonu
Woltemade'in sahada kalma süresiyle ilgili tartışmalar, Premier Lig tablosunda şu anda 14. sırada yer alan Newcastle için zorlu bir dönemde gündeme geldi. Avrupa kupalarına katılma şansı matematiksel olarak hâlâ mevcut olsa da, kulüp ligi orta sıralarda bitirmeye doğru sürükleniyor gibi görünüyor. Sezonun 16. mağlubiyetine rağmen Howe, Arsenal karşısındaki performansın takımın "dönüm noktasına geldiğinin" bir işareti olabileceğini öne sürdü. Ancak, sadece dört maç kalmışken ve ilk on ile aralarında altı puan fark varken, birçok taraftarın bir an önce sona ermesini istediği sezona güçlü bir final yapması için Magpies üzerindeki baskı artıyor.