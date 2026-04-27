Eddie Howe, Nick Woltemade'e "çok daha fazla süre" alabilmesi için ne yapması gerektiğini anlatırken, Alman basını forvetin yeterince süre alamaması konusunda Newcastle teknik direktörünü sorguya çekiyor

Hayal kırıklığı yaratan bir mağlubiyette bile Woltemade, Newcastle'ın onun transferi için büyük bir bedel ödemesine neden olan kalitesinin izlerini sergiledi. Maçın sonlarında oyuna giren oyuncu, neredeyse beraberliği getirecek gerçek bir kalite anı yaşattı. Howe, son dönemdeki kadro seçimlerini savunurken bu katkıyı hemen vurguladı.

"Nick (Woltemade) bugün gerçekten iyi oynadı. Yoane (Wissa) ve Nick oyuna girdikleri anda iyi performans gösterdiler. İki yedek oyuncumuz da iyi bir performans sergiledi. Nick'in Yoane'nin gol fırsatı için gösterdiği yaratıcılık, onun yapabileceği şey. Bu açıdan çok özel bir yetenek," dedi Howe gazetecilere.