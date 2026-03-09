AFP
Eddie Howe, Newcastle oyuncularına Barcelona ile oynayacakları "tarihin en büyük" Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına hazır olmaları için meydan okudu
Şehir hüznünü silkelemek
Newcastle'ın Darsley Park antrenman sahasındaki atmosfer, yas tutmaktan çok yoğun bir odaklanma havası içinde. Hafta sonu FA Kupası'ndan elenmek, kupa kazanmaya can atan taraftarları üzmüş olsa da, Howe bu durumu hızla yeniden çerçevelendirdi. Katalan devleriyle karşılaşmak, PIF'in kulübü devralmasından bu yana kulübün ne kadar hızlı yükseldiğini gösteriyor. Birkaç yıl önce küme düşme mücadelesi veren bir takım için, beş kez Avrupa şampiyonu olan takımı eleme turunda ağırlama ihtimali, Howe'un oyuncularının korkmak yerine kucaklamasını istediği gerçeküstü bir gerçeklik.
St. James' Park'ta tarihi bir gece
“Şu anda olumsuz olmak kolay. FA Kupası'ndan elendiğimizi biliyorum ama kulüp tarihinin en önemli maçı önümüzde ve bu şekilde yaklaşmalıyız" dedi Howe gazetecilere. "Şampiyonlar Ligi'nde daha önce hiç bu pozisyonda bulunmadık ve bu en iyi turnuva. Oyuncuları buna hazırlamalıyız ve bu konuda fazla durup düşünmeye vaktimiz yok."
Magpies, Kasım ayından bu yana bir hafta bile ara vermeden oynayarak zorlu bir programa katlandı ve fiziksel yorgunluk, zayıf kadroda kendini göstermeye başladı. Yorgunluğa rağmen, teknik direktör Hansi Flick'in takımını yenmek için efsanevi bir performans sergilemeleri gerektiğini söylüyor. "Performansımızı bu sezon görmediğimiz bir seviyeye yükseltecek enerjiyi bir yerlerden bulmamız gerekiyor. Başarılı olabilmemizin tek yolu bu," diye ekledi Howe.
Barça, Geordie atmosferinden çekiniyor
Newcastle geri dönüş yapmayı hedeflerken, Flick'in La Liga liderleri İngiltere'nin en zorlu sahalarından birinde zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor. Orta saha oyuncusu Fermin Lopez, Tyneside ekibinin 'fiziksel' stili ve 'zorlu stadyum' ortamının zorlu bir mücadeleye neden olduğunu kabul ederken, İspanyollar Athletic Club'ı 1-0 yenerek maça geliyor.
İspanya'dan gelen haberler, Barça'nın Magpies'i hafife almadığını ve Flick'in Howe'un takımının oluşturduğu özel tehditlerle başa çıkmak için net bir plan hazırladığını gösteriyor. Diario AS'ın haberine göre, Alman teknik adam, Newcastle'ın gürültülü ev sahibi taraftarının desteğiyle maça hızlı başlayacağını ve bu durumun konuk takımı kolayca tedirgin edebileceğini öngördüğü için, yavaş bir başlangıçtan kaçınmaya özellikle odaklanmış durumda. Taktik olarak, konuk takım kendini korumak için her zamankinden daha pragmatik bir oyun sergileyebilir. Barça'nın, son iç saha maçlarında kısaca gördüğümüz bir strateji olan, üstünlüğünü korumak için tipik yüksek savunma hattını terk edip daha derin savunma yapabileceğine dair işaretler var.
Eylül senaryosunu tersine çevirmek
Katalanlar, 2025 yılının Eylül ayında Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Newcastle'ı mağlup etmişti, ancak Magpies, eleme turlarında farklı bir takım olduklarını hissedeceklerdir. Tüm turnuvalarda arka arkaya dört maç kazanan Flick'in takımı muhteşem bir formda, ancak İngiltere'ye yaptıkları son seyahat, Chelsea'ye karşı 3-0'lık ağır bir yenilgiyle sonuçlanmıştı. Howe ve oyuncuları, intikamlarını almak ve Londra'daki kabusu konuklara yaşatarak Tyneside folkloruna geçecek bir sonuç elde etmek ve bu maçı menajerin inandığı gibi tarihi bir dönüm noktası haline getirmek istiyorlar.
