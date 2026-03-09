Eddie Howe, Newcastle oyuncularına Barcelona ile oynayacakları "tarihin en büyük" Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına hazır olmaları için meydan okudu

“Şu anda olumsuz olmak kolay. FA Kupası'ndan elendiğimizi biliyorum ama kulüp tarihinin en önemli maçı önümüzde ve bu şekilde yaklaşmalıyız" dedi Howe gazetecilere. "Şampiyonlar Ligi'nde daha önce hiç bu pozisyonda bulunmadık ve bu en iyi turnuva. Oyuncuları buna hazırlamalıyız ve bu konuda fazla durup düşünmeye vaktimiz yok."

Magpies, Kasım ayından bu yana bir hafta bile ara vermeden oynayarak zorlu bir programa katlandı ve fiziksel yorgunluk, zayıf kadroda kendini göstermeye başladı. Yorgunluğa rağmen, teknik direktör Hansi Flick'in takımını yenmek için efsanevi bir performans sergilemeleri gerektiğini söylüyor. "Performansımızı bu sezon görmediğimiz bir seviyeye yükseltecek enerjiyi bir yerlerden bulmamız gerekiyor. Başarılı olabilmemizin tek yolu bu," diye ekledi Howe.