Eddie Howe, Newcastle'ın bu sezon oynadığı 'en iyi takım' olarak Arsenal ve Man City arasında seçim yaptığını açıkladı

Son kupa eleme maçında sınıf farkını göz önünde bulunduran Howe, konuk takımın sahip olduğu üstün kaliteyi hemen kabul etti. Newcastle teknik direktörü, Guardiola kadrosunu değiştirse bile, teknik seviyenin ligdeki çoğu takım için ulaşılamaz olduğunu belirtti. Bu takımlar arasında, bu sezon Avrupa'nın en iyileriyle ve kendi sahasında kendini kanıtlamış Newcastle takımı da bulunuyor.

Howe şunları söyledi: "Bence [City] kadrosunda değişiklikler yaptı ama bence onların sahip olduğu derinliği ve gücünü görebiliyorsunuz. Bence bugün, onların bu ruh hali içindeyken, bizim için bir adım fazla oldu. Bence onlar mükemmeldi ve biz oyunda geriye düştük. Enerjimizi kaybetmiş gibiydik ama onlar bunu size yaparlar çünkü topu çok iyi tutarlar, sizi koştururlar, peşinden koştururlar, sonra yorulursunuz ve başka bir teknik hata yaparsınız ve yine peşinden koşarsınız. Yıllardır bunu yapıyorlar. Bu yüzden benim için onlar sürekli karşılaştığımız en iyi takım ve bugün gerçekten iyi bir durumda olduklarını düşündüm ve biz sadece enerjimizi kaybettik."