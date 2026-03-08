Getty Images Sport
Çeviri:
Eddie Howe, Newcastle'ın bu sezon oynadığı 'en iyi takım' olarak Arsenal ve Man City arasında seçim yaptığını açıkladı
Howe'un Man City hakkındaki gözlemi
Pep Guardiola'nın adamları, Premier Lig'de bir kez ve Carabao Kupası yarı finalinde iki kez yenerek Tyneside kulübü üzerinde psikolojik bir üstünlük sağladı. Sezonun büyük bir bölümünde Premier Lig tablosunda lider olan Gunners'a rağmen, Howe şu anda ülkenin en iyi takımı kim olduğu konusunda hiçbir şüphesi yoktu. Onun için, dünya şampiyonlarının acımasızlığı, onları Mikel Arteta'nın yüksek uçan Arsenal'inin bile saf teknik yorgunluk açısından eşleşmekte zorlandığı benzersiz bir zorluk haline getiriyor.
- Getty Images Sport
Man City üstünlüğünü gösteriyor
Son kupa eleme maçında sınıf farkını göz önünde bulunduran Howe, konuk takımın sahip olduğu üstün kaliteyi hemen kabul etti. Newcastle teknik direktörü, Guardiola kadrosunu değiştirse bile, teknik seviyenin ligdeki çoğu takım için ulaşılamaz olduğunu belirtti. Bu takımlar arasında, bu sezon Avrupa'nın en iyileriyle ve kendi sahasında kendini kanıtlamış Newcastle takımı da bulunuyor.
Howe şunları söyledi: "Bence [City] kadrosunda değişiklikler yaptı ama bence onların sahip olduğu derinliği ve gücünü görebiliyorsunuz. Bence bugün, onların bu ruh hali içindeyken, bizim için bir adım fazla oldu. Bence onlar mükemmeldi ve biz oyunda geriye düştük. Enerjimizi kaybetmiş gibiydik ama onlar bunu size yaparlar çünkü topu çok iyi tutarlar, sizi koştururlar, peşinden koştururlar, sonra yorulursunuz ve başka bir teknik hata yaparsınız ve yine peşinden koşarsınız. Yıllardır bunu yapıyorlar. Bu yüzden benim için onlar sürekli karşılaştığımız en iyi takım ve bugün gerçekten iyi bir durumda olduklarını düşündüm ve biz sadece enerjimizi kaybettik."
Savunma silahı olarak mülkiyet
City'nin sergilediği taktiksel ustalık, Newcastle'ı ikinci yarının büyük bir bölümünde gölge peşinde koşturdu. Howe, City'nin topu elinde tutma yeteneğinin, fırsatlar yaratırken aynı zamanda rakibin fiziksel ve zihinsel rezervlerini tüketmek gibi çift amaçlı bir işlevi olduğunu belirtti. Howe, Newcastle'ın bu rekabetçi sezonda mücadele ettiği Arsenal gibi diğer elit takımlardan onları ayıran özelliğin bu olduğunu düşünüyor.
Howe, "Onlara karşı teknik bir hata yaptığınız anda, uzun süre topu göremezsiniz ve enerjiniz tükenir" diye ekledi. "Bu yüzden uzun süredir en iyi takım oldular ve bence tekrar o takım olmalarını sağlayan forma geri dönüyorlar. Eskiden olduklarından farklı bir versiyona dönüşüyorlar, ama çok, çok etkili."
- Getty Images Sport
Zirve yarışı kızışıyor
Arsenal şu anda Premier Lig tablosunun zirvesinde City'den 7 puan önde, ancak Guardiola'nın takımı bir maç eksiği var. İki takım 22 Mart'ta Wembley'de Carabao Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.
Reklam