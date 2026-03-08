Goal.com
Donny Afroni

Çeviri:

Eddie Howe, Newcastle'ın bu sezon oynadığı 'en iyi takım' olarak Arsenal ve Man City arasında seçim yaptığını açıkladı

Newcastle United teknik direktörü Eddie Howe, Manchester City'yi bu sezon karşılaştıkları en iyi takım olarak övdü ve onları Premier League şampiyonluk yarışındaki rakibi Arsenal'in önüne koydu. Magpies, Cumartesi gecesi St James' Park'ta 3-1 mağlup olurken, Cityzens geriye düşmesine rağmen FA Cup çeyrek finallerine kalmayı başardı ve zorlu bir sezonun ardından Newcastle'a karşı dördüncü galibiyetini aldı.

  • Howe'un Man City hakkındaki gözlemi

    Pep Guardiola'nın adamları, Premier Lig'de bir kez ve Carabao Kupası yarı finalinde iki kez yenerek Tyneside kulübü üzerinde psikolojik bir üstünlük sağladı. Sezonun büyük bir bölümünde Premier Lig tablosunda lider olan Gunners'a rağmen, Howe şu anda ülkenin en iyi takımı kim olduğu konusunda hiçbir şüphesi yoktu. Onun için, dünya şampiyonlarının acımasızlığı, onları Mikel Arteta'nın yüksek uçan Arsenal'inin bile saf teknik yorgunluk açısından eşleşmekte zorlandığı benzersiz bir zorluk haline getiriyor.

    Man City üstünlüğünü gösteriyor

    Son kupa eleme maçında sınıf farkını göz önünde bulunduran Howe, konuk takımın sahip olduğu üstün kaliteyi hemen kabul etti. Newcastle teknik direktörü, Guardiola kadrosunu değiştirse bile, teknik seviyenin ligdeki çoğu takım için ulaşılamaz olduğunu belirtti. Bu takımlar arasında, bu sezon Avrupa'nın en iyileriyle ve kendi sahasında kendini kanıtlamış Newcastle takımı da bulunuyor.

    Howe şunları söyledi: "Bence [City] kadrosunda değişiklikler yaptı ama bence onların sahip olduğu derinliği ve gücünü görebiliyorsunuz. Bence bugün, onların bu ruh hali içindeyken, bizim için bir adım fazla oldu. Bence onlar mükemmeldi ve biz oyunda geriye düştük. Enerjimizi kaybetmiş gibiydik ama onlar bunu size yaparlar çünkü topu çok iyi tutarlar, sizi koştururlar, peşinden koştururlar, sonra yorulursunuz ve başka bir teknik hata yaparsınız ve yine peşinden koşarsınız. Yıllardır bunu yapıyorlar. Bu yüzden benim için onlar sürekli karşılaştığımız en iyi takım ve bugün gerçekten iyi bir durumda olduklarını düşündüm ve biz sadece enerjimizi kaybettik."

  • Savunma silahı olarak mülkiyet

    City'nin sergilediği taktiksel ustalık, Newcastle'ı ikinci yarının büyük bir bölümünde gölge peşinde koşturdu. Howe, City'nin topu elinde tutma yeteneğinin, fırsatlar yaratırken aynı zamanda rakibin fiziksel ve zihinsel rezervlerini tüketmek gibi çift amaçlı bir işlevi olduğunu belirtti. Howe, Newcastle'ın bu rekabetçi sezonda mücadele ettiği Arsenal gibi diğer elit takımlardan onları ayıran özelliğin bu olduğunu düşünüyor.

    Howe, "Onlara karşı teknik bir hata yaptığınız anda, uzun süre topu göremezsiniz ve enerjiniz tükenir" diye ekledi. "Bu yüzden uzun süredir en iyi takım oldular ve bence tekrar o takım olmalarını sağlayan forma geri dönüyorlar. Eskiden olduklarından farklı bir versiyona dönüşüyorlar, ama çok, çok etkili."

    Zirve yarışı kızışıyor

    Arsenal şu anda Premier Lig tablosunun zirvesinde City'den 7 puan önde, ancak Guardiola'nın takımı bir maç eksiği var. İki takım 22 Mart'ta Wembley'de Carabao Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.

0