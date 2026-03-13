Eddie Howe, Barcelona maçında yedek kulübesinde kalması nedeniyle Wayne Rooney, Roy Keane ve Alan Shearer’ın eleştirilerine maruz kalan Newcastle’ın yıldızı Anthony Gordon’u savundu

25 yaşındaki oyuncu, salı sabahı hastalığı nedeniyle antrenmana katılamaması üzerine, St James' Park'ta oynanan ve 1-1 berabere biten maçın ilk 11'inde yer almadı. Bu durum, Alan Shearer'ın tepkisini çekti. Shearer, Amazon Prime'da yaptığı açıklamada, maçın öneminin ufak bir fiziksel rahatsızlığı gölgede bırakması gerektiğini belirterek, "Kendini iyi hissetmediğini biliyorum, ama bu, Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine kalmak için Newcastle'da oynanan Barcelona maçı. Bu akşam bu maçta oynamamak için olağanüstü bir neden olması gerekir" dedi.

Keane de The Overlap'ta bu görüşe katılarak, "Nasıl hasta olup da yarım saat sahaya çıkabilirsin?" diye sordu.

Rooney de hastalık iddialarını ciddiye almadı ve şöyle dedi: "Hastaysan hastasındır. Orada olmamalısın. Maçtan önce yanımızdan geçti ve elimizi sıkmadı. Bize bir şey bulaştırmak istemediğini söyledi, ama sonra takım arkadaşlarıyla soyunma odasına girdi."