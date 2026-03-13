AFP
Eddie Howe, Barcelona maçında yedek kulübesinde kalması nedeniyle Wayne Rooney, Roy Keane ve Alan Shearer’ın eleştirilerine maruz kalan Newcastle’ın yıldızı Anthony Gordon’u savundu
Medya dünyasının ağır topları, Gordon’un sahalara dönüşünü mercek altına alıyor
25 yaşındaki oyuncu, salı sabahı hastalığı nedeniyle antrenmana katılamaması üzerine, St James' Park'ta oynanan ve 1-1 berabere biten maçın ilk 11'inde yer almadı. Bu durum, Alan Shearer'ın tepkisini çekti. Shearer, Amazon Prime'da yaptığı açıklamada, maçın öneminin ufak bir fiziksel rahatsızlığı gölgede bırakması gerektiğini belirterek, "Kendini iyi hissetmediğini biliyorum, ama bu, Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine kalmak için Newcastle'da oynanan Barcelona maçı. Bu akşam bu maçta oynamamak için olağanüstü bir neden olması gerekir" dedi.
Keane de The Overlap'ta bu görüşe katılarak, "Nasıl hasta olup da yarım saat sahaya çıkabilirsin?" diye sordu.
Rooney de hastalık iddialarını ciddiye almadı ve şöyle dedi: "Hastaysan hastasındır. Orada olmamalısın. Maçtan önce yanımızdan geçti ve elimizi sıkmadı. Bize bir şey bulaştırmak istemediğini söyledi, ama sonra takım arkadaşlarıyla soyunma odasına girdi."
Howe, tıbbi protokollerle ilgili durumu açıklığa kavuşturuyor
Cuma günkü basın toplantısında Howe, kadro seçimi konusunda tüm sorumluluğu üstlenerek oyuncusu üzerindeki baskıyı hafifletmek istediğini dile getirdi. "Anthony Gordon ile ilgili bir şeyi açıklığa kavuşturmam gerekiyor. O, Barcelona maçında oynamaya kesinlikle istekliydi," diye açıkladı Howe. "Çok fazla yorum yapıldığını biliyorum. O sabah hasta olduğu ve antrenmana katılmadığı için onu ilk 11'de oynatmamak benim kararımdı. Oynamaya hazırdı, ancak sağlık ekibiyle görüştükten sonra, oynamaya uygun olmadığını düşündü."
"Galibiyet serisi" ve zihinsel dayanıklılık
Acil tıbbi endişelerin ötesinde Howe, bu fırsatı Magpies’in uzun vadeli projesinde Gordon’un önemini vurgulamak için değerlendirdi. Eski Everton oyuncusu bu sezon 10 Avrupa golü atarak golcü bir performans sergiledi ve Howe, onun karakterini övmekten geri durmadı. Howe, “Ant’ı muhtemelen bir ‘kazanan’ olarak tanımlayabilirim,” dedi. “Her şeyi kazanmak istiyor; o gerçek bir rekabetçi. Bence tüm üst düzey oyuncuların sahip olması gereken o özelliğe sahip; çok kararlı ve gelişimine ve oyununa çok odaklanmış. Bu yıl onun hakkında sadece övgü dolu sözler söyleyebilirim. Onun için kolay bir sezon olmadı. Her oyuncu gibi o da birçok zorlukla karşılaştı. Ama bence şu anda muhtemelen bu sezonun en iyi dönemini yaşıyor. Gerçekten çok iyi oynuyor."
Camp Nou maçı öncesinde kadro seçimi konusunda baş ağrısı
Newcastle, Cumartesi günü Chelsea'ye yapılacak kritik Premier Lig deplasmanı ve Çarşamba günü Barselona'da oynanacak rövanş maçı öncesinde Howe, taktiksel bir ikilemle karşı karşıya. İlk maçta Lamine Yamal'ın uzatma dakikalarında attığı penaltı golünün ardından, Magpies'in çeyrek finale yükselme umutları tehlikeye girdi. Teknik direktör, Gordon'u maç ritmini yakalaması için lig maçında ilk 11'e geri döndürmek mi, yoksa Camp Nou'nun ürkütücü atmosferi için enerjisini saklamak mı gerektiğine karar vermek zorunda. Howe, yorgunluğun eşiğinde olan ve tarihi bir fırsatın eşiğinde bulunan bir kadroyu yönetiyor. Kaptan Bruno Guimaraes ise Brezilya'daki rehabilitasyonunun ardından takımla birlikte Barselona'ya gitmeyi umuyor.
