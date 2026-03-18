Çeviri:
Eddie Howe, Barcelona karşısında yaşanan çöküşü 'bireysel hatalara' bağlarken, teknik direktör Newcastle'ın ilk yarıyı önde bitirmesi gerektiğini savunuyor
Barcelona, Newcastle'ın konsantrasyon eksikliğini cezalandırdı
Howe, Barcelona'nın çeyrek finale rahatça yükselirken Katalonya'daki yenilginin başlıca nedeni olarak konsantrasyon eksikliğini gösterdi. St. James' Park'ta 1-1 berabere biten ilk maçın ardından, rövanş maçında Raphinha altı golün içinde rol oynarken, Robert Lewandowski, Marc Bernal, Lamine Yamal ve Fermin Lopez de fileleri havalandırdı.
"Bugünkü savunma, birkaç gün önce Chelsea'de sergilenen seviyede değildi. İlk golde iki oyuncu kaydı, ardından duran top pozisyonunda gol yedik, sonra da muhtemelen en önemlisi penaltı oldu," diye itiraf etti Howe.
Güçlü başlangıcın ardından ikinci yarıda fırtına gibi bir performans
Barcelona, Raphinha'nın golüyle erken öne geçti, ancak Elanga, Yamal'ın hatasının ardından attığı kusursuz gol de dahil olmak üzere iki kez Newcastle'ı skoru eşitledi. Elanga'nın iki golüne rağmen Blaugrana, Bernal'ın golleri ve Kieran Trippier'in her an sahada varlığını hissettiren Raphinha'ya yaptığı faulün ardından kazanılan uzatma dakikalarındaki Yamal'ın penaltısıyla sürekli cevap verdi ve ev sahibi takımın çılgın geçen ilk yarıda üstünlüğünü korumasını sağladı.
"İlk yarıda çok iyi oynadık, birçok açıdan olağanüstüydük. Nasıl oynamak istediğimizi gerçekten çok iyi yansıttık. Bu harika performansı sürdürmek için performansımızda çok fazla bireysel hata vardı," dedi Howe. Erken gelen umutlara rağmen, ikinci yarıda Barcelona vites yükseltti ve gol yağmuru başladı.
Magpies'in savunması baskı altında çöktü
Howe, Hansi Flick’in takımının ikinci yarı başlangıcından itibaren sadece 10 dakika içinde üç gol atmasıyla, kendi takımının savunmasındaki çöküş karşısında şaşkına döndü. Fermin’in ve Lewandowski’nin iki golüyle gelen kusursuz vuruşlar, Newcastle’ın savunma hattındaki tüm zayıflıkları ortaya çıkardı; ardından Jacob Ramsey’in hatasının ardından Raphinha yedinci golü attı. Bu acımasız performans, Magpies’in taktik disiplinini tamamen altüst etti ve teknik direktör, oyuncularının kendilerine hiç yakışmayan konsantrasyon eksikliğini sorgulamaya başladı.
Howe şöyle açıkladı: “Gerçekten, eğer performansımız ya da savunmamız normal seviyemize yakın olsaydı, bence devre arasında önde olurduk. İlk yarıda oyun tarzımızı değiştirmeye gerek görmedim. Gerçekten çok güçlüydük. Ama sonra tabii ki bir başka duran top golü yedik. İlk dört golü tekrar incelediğimizde, oyun tarzımız açısından, bize atılan gollerin garip bir şekilde gerçekleştiğini görüyoruz.”
Avrupa'dan ayrılma durumunda enerji seviyeleri düşüyor
Maçın bitiş düdüğü çaldığında, skor iki takım arasındaki büyük farkı yansıtıyordu. Howe, takımının fiziksel performansını sürdürememesi ve psikolojik darbenin etkisinden kurtulamaması konusunda dürüst davrandı.
“Psikolojik olarak, devre arasında o andan kurtulduğumuzu söyleyebileceğimizi sanmıyorum. Bana öyle geldi. İkinci yarıda kesinlikle aynı enerjiye sahip değildik. Ve maç fiilen bittiğinde, o seviyeyi de kaybetmemiştik. Yani ikinci yarıya çok, çok iyi başladık. Daha geriye çekilip daha derin ve kompakt bir alan oluşturmaya çalışmak bile bize pek yardımcı olmadı," diye konuştu Howe.
