Eddie Howe, Barcelona karşısında yaşanan çöküşü 'bireysel hatalara' bağlarken, teknik direktör Newcastle'ın ilk yarıyı önde bitirmesi gerektiğini savunuyor

Barcelona, Raphinha'nın golüyle erken öne geçti, ancak Elanga, Yamal'ın hatasının ardından attığı kusursuz gol de dahil olmak üzere iki kez Newcastle'ı skoru eşitledi. Elanga'nın iki golüne rağmen Blaugrana, Bernal'ın golleri ve Kieran Trippier'in her an sahada varlığını hissettiren Raphinha'ya yaptığı faulün ardından kazanılan uzatma dakikalarındaki Yamal'ın penaltısıyla sürekli cevap verdi ve ev sahibi takımın çılgın geçen ilk yarıda üstünlüğünü korumasını sağladı.

"İlk yarıda çok iyi oynadık, birçok açıdan olağanüstüydük. Nasıl oynamak istediğimizi gerçekten çok iyi yansıttık. Bu harika performansı sürdürmek için performansımızda çok fazla bireysel hata vardı," dedi Howe. Erken gelen umutlara rağmen, ikinci yarıda Barcelona vites yükseltti ve gol yağmuru başladı.